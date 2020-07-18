Chồng hỏi những điều này, vợ khôn ngoan phải nói KHÔNG để tránh họa

Em có điểm nào không hài lòng về gia đình anh không?

Dưới đây là những câu hỏi của đàn ông, vợ khôn ngoan sẽ lắc đầu bảo không, vợ dại khờ thì làm ngược lại.

Dù không hài lòng về cha mẹ chồng, bạn cũng đừng nói thẳng ra. Vì đàn ông rất xem trọng gia đình, họ không bao giờ để người khác đụng chạm đến người nhà của mình.

Khi chồng hỏi câu này và kèm theo lời “em cứ góp ý chân thành, không có gì phải sợ”, bạn hãy cân nhắc thật kỹ. Trước khi trả lời, hãy để ý đến thái độ của chồng và tìm lời lẽ khôn khéo nhất để nói.

Mặc dù mong câu trả lời chân thành từ bạn nhưng khi nghe những lời thẳng thắn, chắc chắn anh ấy sẽ khó chịu. Thế nên đừng dại nói những điều không thích trong lòng, bạn hãy giấu đi để bảo vệ cho mình.

Em có chuyện gì giấu anh không?

Dù là vợ chồng cũng đừng tiết lộ hết bí mật của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù là vợ chồng nhưng không phải lúc nào cũng dốc hết ruột gan với nhau. Bạn có những điều riêng tư và chồng bắt buộc phải tôn trọng điều đó. Nếu anh ấy ép bạn nói hết mọi bí mật, bạn hãy nhẹ nhàng đáp lại rằng “ai cũng có thế giới riêng, em tôn trọng thế giới của anh, mong anh cũng vậy”.

Mỗi tháng em có gửi tiền về cho gia đình của mình không?

Nếu có gửi tiền về cho gia đình của mình, bạn cũng đừng nói cho chồng. Hoặc đừng nói đúng số tiền mà bản thân đã gửi. Vì đàn ông khá ích kỷ, họ không thích vợ mang tiền lo cho gia đình bên vợ. Họ luôn nghĩ tiền trong nhà là do bản thân làm ra nên vợ không có quyền mang tiền cho cha mẹ vợ.

Phụ nữ nên tự chủ tài chính để không bị xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên muốn phụng dưỡng cha mẹ mình, bạn phải đi làm kiếm tiền. Khi đó chồng chẳng có quyền gì hoạnh họe bạn được.

Em có chấp nhận ở nhà để chăm lo cho gia đình tốt hơn không?

Người đàn bà dại sẽ nghe theo sự sắp đặt của chồng. Vì họ nghĩ phụ nữ lấy chồng nên an phận, ở nhà nội trợ để lo cho gia đình tốt nhất. Nhưng đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có tư tưởng ở nhà chồng nuôi nên sẽ lắc đầu từ chối.

Em có thể cho gia đình của anh mượn số tiền lớn được không?

Đôi lúc phụ nữ nên ích kỷ để bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đôi khi phải sống ích kỷ một chút, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc. Vì khi xảy ra chuyện, bạn sẽ rất khó xử và tiền bạc của mình cũng không cánh mà bay. Lòng người là thứ hay thay đổi, nhất là những người thân thiết với mình.