Tiễn những thứ này đi, phụ nữ 30 tuổi sẽ trẻ trung như gái đôi mươi, quý phái như đàn bà 40

Dưới đây là những điều phụ nữ 30 tuổi nên vứt khỏi cuộc đời của mình để duyên dáng, trẻ trung xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng than thở quá nhiều. Nếu cảm thấy không đủ đẹp, hãy chăm chút bản thân nhiều hơn. Nếu thấy không đủ giỏi, hãy học hỏi, trau dồi kiến thức nhiều hơn. Cuộc đời này không ai tự dưng giỏi giang xuất chúng, tất cả đều phải trải qua quá trình rèn luyện rất gian khổ.

Người đàn bà khôn ngoan đừng thức quá khuya, cũng đừng ôm đồm nhiều việc. Ở công sở, hãy làm việc nhiệt tình nhưng phải biết từ chối những việc không thuộc chuyên môn.

Đừng thức khuya ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà, chăm lo cho chồng con nhưng không được quên ưu tiên bản thân. Có vậy bạn mới ngày càng xinh đẹp và trẻ trung như gái đôi mươi và quý phái như đàn bà 40.

Xem chồng con là nhất

Đừng xem chồng con là cả thế giới của mình. Vì chồng có thể phản bội bất cứ lúc nào. Con cái rồi cũng có gia đình, chẳng ở bên bạn mãi được. Thế nên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đố kỵ với hạnh phúc của người khác

Phụ nữ đừng đố kỵ với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của ai người đó hưởng, đừng đố kỵ hay so đo cuộc sống của mình với người khác. Vì điều này không giúp bạn sống tốt hơn. Đôi khi sự đố kỵ còn mang lại nhiều tính xấu, tâm sân si khiến cuộc đời bạn chìm đắm trong hận thù, dối trá.

Khoe khoang về cuộc sống của bản thân

Nếu đang hạnh phúc hay giàu có, hãy biết thầm cảm ơn về điều đó. Đừng khoe khoang mình giàu bao nhiêu, sở hữu cuộc sống sang chảnh thế nào. Nếu không, những kẻ ghen ghét sẽ tìm cách hãm hại bạn. Vả lại chẳng ai thích một người suốt ngày chỉ khoe khoang về bản thân.

Dựa dẫm vào chồng

Phụ nữ đừng dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ dù còn độc thân hay đã lấy chồng cũng tuyệt đối đừng dựa dẫm vào bất cứ ai. Hãy làm việc kiếm tiền để tự cho mình cuộc sống đủ đầy, tự do nhất. Nên nhớ khi bạn có tiền, tự chủ kinh tế, chẳng ai dám xem thường bạn, kể cả người đàn ông bên cạnh.