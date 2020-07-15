Dưới đây là những cái lười như thuốc độc giết dần giết mòn cuộc đời của phụ nữ, vì vậy đừng bao giờ vướng vào kẻo hối hận không kịp.

Muốn có làn da đẹp, cơ thể khỏe khoắn hãy chăm chỉ uống nước mỗi ngày. Nước sẽ giúp làn da của bạn tươi tắn, tràn đầy sức sống. Vì vậy dù có bận rộn đến mấy cũng đừng lười uống nước, tránh lão hóa sớm.

Người đàn bà dại lười trang điểm, đàn bà khôn chăm chỉ làm đẹp mỗi ngày. Là phụ nữ, dù ở nhà hay đi ra đường cũng phải có bộ dạng đẹp đẽ, chỉn chu nhất.

Lười chăm sóc da

Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi làm về, hãy tẩy trang sạch sẽ rồi dưỡng da kỹ càng một chút. Càng lười làm điều này càng khiến làn da của bạn sạm màu, kém sắc. Thế nên lười làm gì cũng được, tuyệt đối đừng lười chăm sóc bản thân.

Lười tập thể dục

Dù có bận rộn cũng hãy dành thời gian luyện tập thể dục để có thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Việc tập thể dục không chỉ giúp bạn có thân hình đẹp mà còn giữ được sức khỏe tốt nhất. Khi đó, bạn sẽ có thể làm được những điều mình thích.

Lười nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”

Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải thường xuyên biết nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”. Khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó, hãy thật tâm cảm ơn. Khi làm chuyện gì sai, hãy mạnh mẽ nhận lỗi rồi sửa sai, tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm.

Lười học hỏi

Đừng lười học hỏi kinh nghiệm từ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thành công, phát triển sự nghiệp, đừng lười học hỏi. Đừng vì cái tôi của bản thân mà đánh mất cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Bạn nên nhớ, bạn không phải là người giỏi nhất, con người cần phải học hỏi lẫn nhau mới hoàn thiện bản thân được.

Lười lắng nghe

Đừng chỉ nói mà không biết lắng nghe người khác. Đừng chỉ biết bản thân cần gì, muốn gì mà không để tâm đến suy nghĩ của đối phương. Bạn hãy tập lắng nghe để nâng cao phẩm giá của mình, đồng thời cũng duy trì được mối quan hệ tốt.

Lười thay đổi bản thân

Phụ nữ đừng để hoài một kiểu tóc, hay mặc hoài một kiểu quần áo. Hãy thay đổi bản thân để tươi mới hơn trong mắt người khác. Đừng sống quá nhàm chán, muốn đổi kiểu tóc thì cứ làm. Muốn ăn mặc gợi cảm, hãy cứ làm. Đừng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, miễn bạn hạnh phúc là được.

Lười khen ngợi người khác

Phụ nữ đừng quên khen ngợi người khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn người khác khen mình, trước hết bạn phải làm điều đó cho họ. Đừng chỉ muốn nhận lời khen mà không bao giờ khen ai. Hãy nhớ cuộc đời này có cho đi mới có nhận lại, đừng ích kỷ chỉ muốn nhận mà không muốn cho.

Lười làm việc

Người đàn bà hạnh phúc khi cố gắng làm việc, kiếm tiền và không dựa dẫm vào đàn ông. Họ không chịu cảnh ở nhà nội trợ để rồi bị chồng khinh thường, chê bai. Với họ, cuộc sống muốn bình yên phải chăm chỉ làm việc.