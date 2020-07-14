Không phải vòng một, đây là 3 bộ phận tiềm ẩn thu hút đàn ông chỉ một giây đầu gặp gỡ

Phụ nữ yêu 14/07/2020 05:30

Người phụ nữ quyến rũ không chỉ thể hiện qua thân hình săn chắc, 3 vòng đầy đặn mà còn là vẻ đẹp tiềm ẩn toát ra từ bên trong khiến đàn ông nghiện cả đời.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông chỉ gặp một lần là đem lòng yêu thương một đời một kiếp, không bao giờ thay đổi.

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Phụ nữ quyến rũ luôn thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Mái tóc

Đây là một trong những đặc điểm của phụ nữ thu hút đàn ông nhiều nhất. Lần gặp gỡ đầu tiên, ngoại hình thường là vũ khí gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt, cánh mày râu thường để ý đến mái tóc của đối phương.

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Mái tóc của phụ nữ sẽ khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Họ bị thu hút nếu mái tóc của bạn có mùi hương riêng, không lẫn với bất cứ ai. Họ thích nhìn người phụ nữ vuốt tóc và ngửi mùi hương thoang thoảng trong gió. Điều này khiến trái tim của đàn ông lỗi nhịp và rất dễ rơi vào bể tình.

Vì vậy phụ nữ khôn ngoan nên chăm chút mái tóc của mình. Dù ở nhà hay ra đường vẫn phải gội đầu sạch sẽ, đừng để mồ hôi, khói bụi ám trên tóc. 

Bàn tay

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng để ý đến bàn tay của đối phương. Họ thích nhìn bàn tay thon gọn, được cắt tỉa sạch sẽ của bạn. Vì vậy phái yếu hãy chăm chút bản thân, vệ sinh sạch sẽ cơ thể để gây ấn tượng tốt với người khác.

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Đàn ông thích nắm tay phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường đánh giá xem bạn có phải một người tinh tế, biết quan tâm hay không qua bàn tay. Nếu bàn tay của bạn bẩn, móng tay dài nham nhở, họ sẽ có ấn tượng xấu về bạn.

Đôi mắt

Nhìn vào đôi mắt của bạn, họ có thể nhìn thấy được sự chân thành hay giả dối. Đa số đàn ông nói chuyện thường thích nhìn vào mắt. Vì họ muốn xem bạn có lắng nghe câu chuyện của họ kể không, có giấu giếm điều gì với họ hay không.

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Đôi mắt thể hiện sự chân thành của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể biết bạn đang hài lòng hay thất vọng về đối phương. Bên cạnh đó đôi mắt còn chất chứa nét quyến rũ khiến đàn ông không thể nào kiềm lòng được. Khi bạn vui, đôi mắt sẽ mang ý cười. Khi bạn buồn, đôi mắt sẽ long lanh ngấn lệ. "Uống nhầm một ánh mắt - Cơn say theo cả đời", do đó phụ nữ hãy chăm chút cho đôi mắt của mình.

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