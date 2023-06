4. Nếu được cứ khóc thật to rồi sau đó lau nước mắt mà bước tiếp. Những tổn thương sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn, hãy thầm cảm ơn vì điều đó.

Đừng tự ti, hãy ngẩng cao đầu bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

5. Sau đổ vỡ, đừng dễ dàng đồng ý với bất cứ lời đề nghị yêu đương nào chỉ vì cô đơn. Hãy dành thời gian cân bằng cảm xúc, làm đẹp và chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Nên nhớ người phụ nữ sau đổ vỡ phải thật mạnh mẽ và kiêu hãnh.

6. Nếu không may mắn trong lần đầu kết hôn, hãy thử lại sau khi bản thân đã ổn định. Vì bạn xứng đáng được hạnh phúc dù đã trải qua một đời chồng.

7. Sau ly hôn, hãy tập trung chăm sóc bản thân, chăm chỉ kiếm tiền lo cho con, phụng dưỡng cha mẹ. Thời gian qua đã sống vì người tệ bạc, bây giờ hãy nghĩ đến những người thân xung quanh vì họ đã lo lắng cho bạn rất nhiều.

Muốn hạnh phúc đừng yêu quá mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

8. Người đàn bà khôn ngoan sau này đừng yêu quá mù quáng. Đối với người trước bạn đã hết lòng hết dạ, bây giờ hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Đừng tin tưởng ai hết lòng, vì có những chuyện không thể lường trước được.

9. Đừng vì những lời ngọt ngào mà một lần nữa tự đẩy mình vào bế tắc. Hãy tự tin, mạnh mẽ để biết chọn lọc lời nào nên tin, lời nào chỉ nên cười nhẹ cho qua.

10. Nếu bị phản bội lần đầu, có thể là do bạn không may mắn. Nhưng khi đến lần thứ hai, hãy xem lại con mắt nhìn người của mình. Vì đó hoàn toàn là do bạn chứ không phải do người kia.

Hãy buông bỏ những điều không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

11. Người phụ nữ muốn hạnh phúc nên biết buông bỏ những điều không xứng đáng. Hợp tan là chuyện thường tình ở đời, hoa nở hoa tàn, tình hết tình tan đừng nên tiếc nuối.