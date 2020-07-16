Đàn ông muốn được cả thiên hạ ca ngợi: '3 ít, 3 nhiều' cần phải làm được cho vợ mỗi ngày

Dưới đây là những điều đàn ông tử tế nên làm để vợ tận tâm cả đời, gia đình ngày càng vượng sắc.

Người chồng tử tế nên bỏ ngay những lời chê bai, chỉ trích vợ. Có thể cô ấy không sắc nước hương trời, không chân dài eo thon, nhưng chắc chắn một điều chẳng ai bằng vợ. Vợ luôn bao dung cho những lỗi lầm của chồng mà không một lời oán than.

Chồng nên ít chê bai vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy sẵn sàng ở bên cạnh chồng dù nghèo khổ hay giàu có. Dù chồng chẳng có gì trong tay, cô ấy cũng một lòng một dạ gánh vác những nỗi vất vả cùng chồng. Vì vậy đàn ông đừng chê bai vợ kẻo phải tự gánh nghiệp của mình, sống khổ cả đời.

Ít dành thời gian cho những cuộc vui vô bổ

Người đàn ông tốt nên ý thức được bản thân đã có vợ và hạn chế những cuộc vui chơi bên ngoài. Bản thân đã có gia đình, các anh phải sống có trách nhiệm hơn. Bây giờ có vợ con, không giống như ngày trước muốn vui chơi bao nhiêu cũng được. Hãy nhớ đừng để vợ đợi chờ quá lâu kẻo cô ấy chết tâm và rồi chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa.

Ít than vãn vợ vô dụng

Đừng cho rằng vợ vô dụng, không giúp ích được gì cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã muốn vợ ở nhà nội trợ, lo cho gia đình, đàn ông phải tôn trọng cô ấy nhiều hơn. Còn nếu để vợ đi làm kiếm tiền, phải chấp nhận cô ấy không thể quán xuyến hết việc nhà. Đàn ông đừng sống quá ích kỷ mà làm khổ vợ con.

"3 nhiều" chồng tốt nên làm cho vợ mỗi ngày

Khen vợ nhiều hơn

Người phụ nữ lấy chồng không cần nhiều, chỉ cần chồng quan tâm và khen ngợi mình mỗi ngày. Khi vợ mặc chiếc đầm mới, chồng hãy để tâm và khen ngợi. Chỉ cần nghe lời ngọt ngào này, chắc chắn người phụ nữ nào cũng sẽ đổ đứ đừ.

Tôn trọng vợ nhiều hơn

Đàn ông nên tôn trọng vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cần vợ tôn trọng, phụ nữ cũng vậy. Họ cần chồng ủng hộ, tôn trọng công việc, mối quan hệ của mình. Dù vợ kiếm ít tiền hay chỉ ở nhà nội trợ, chồng cũng phải giữ thái độ đúng mực. Tuyệt đối đừng nói những lời làm cô ấy tổn thương, cũng đừng bắt vợ phải từ bỏ sở thích của mình.

Gần gũi với vợ nhiều hơn

Muốn hôn nhân hạnh phúc, chồng hãy gần gũi với vợ nhiều hơn. Khi tiếp xúc nhiều, bạn sẽ dễ dàng nhận ra hôm nay vợ vui hay buồn. Khi nắm bắt được tâm lý của vợ, chồng sẽ biết cách quan tâm người phụ nữ của mình.