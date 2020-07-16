3 tật xấu của chồng, vợ càng bỏ qua gia đình càng ấm êm, hạnh phúc

Phụ nữ yêu 16/07/2020 06:00

Người vợ khôn ngoan nên biết bao dung khi cần thiết để được chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc, vợ chồng ít xảy ra cãi vã hay xung đột.

Dưới đây là 3 tật xấu của đàn ông khiến vợ cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, đôi khi nếu nhắm mắt bỏ qua, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, gia đình sẽ ấm êm.

vo khon ngoan 1
Vợ khôn ngoan nên biết bao dung cho chồng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen nói dối

Người vợ khôn ngoan nên phân biệt được chồng nói dối theo kiểu vô hại hay có hại. Nếu điều đó không gây hại đến ai, bạn hãy nhẹ nhàng bỏ qua. Hoặc thẳng thắn góp ý để điều đó không trở thành thói quen của chồng. Con người không ai hoàn hảo, có những lúc bạn phải nói dối để không làm tổn thương người khác.

vo khon ngoan 2
Vợ nên xem xét lời nói dối của đàn ông có hại hay vô hại - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy vợ đừng tức giận, suy diễn lung tung khi chồng lỡ nói không đúng sự thật. Hãy biết thông cảm, nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều khác nhau để cuộc sống hôn nhân thoải mái hơn.

Bên cạnh đó đừng đòi hỏi người đàn ông bên cạnh phải trung thực 100%. Đôi khi có những chuyện, những bí mật, bạn không biết sẽ tốt hơn.

Bừa bộn, không ngăn nắp

Đa số đàn ông có tật xấu này. Họ không tinh tế, coi trọng tiểu tiết như phụ nữ. Đôi khi họ khá vụng về, vì vậy vợ hãy thông cảm để chồng giảm bớt áp lực.

vo khon ngoan 3
Phụ nữ đừng càm ràm chồng bề bộn suốt ngày - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là nơi để hai vợ chồng hoàn thiện bản thân. Nếu chồng không tốt, bạn hãy khuyên nhủ. Đừng dùng điều đó để công kích, nói xấu chồng với người khác.

Đã là vợ chồng, đừng vì một chút tật xấu mà chỉ trích nhau không thương tiếc. Muốn chồng hiểu những nỗi vất vả vợ đang gánh chịu, bạn hãy nhẹ nhàng chỉ cho anh ấy thấy rằng sự bừa bộn mình đã khiến vợ khổ sở, mệt mỏi như thế nào.

Thỉnh thoảng nói chuyện thô lỗ, không ngọt ngào

Người đàn ông khi yêu luôn nói năng ngọt ngào để lấy lòng phụ nữ. Nhưng khi về sống chung một nhà, họ lại thay đổi, đôi lúc vô tâm đến đau lòng. Tuy nhiên bạn hãy hiểu rằng khi có gia đình, ai cũng chịu nhiều áp lực cơm áo gạo tiền.

vo khon ngoan 4
Hãy thông cảm cho những áp lực của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có những lúc mệt mỏi, nóng nảy nói những lời khiến bạn đời tổn thương. Vì vậy hãy thông cảm và khơi gợi cảm xúc trong nhau để tình cảm vẫn mặn nồng. Điều này sẽ giúp bạn giữ lửa hôn nhân, tình cảm vợ chồng ngày càng nồng thắm hơn.

10 cái lười cực kỳ độc hại khiến nhan sắc, phẩm giá của phụ nữ ngày càng đi xuống

10 cái lười cực kỳ độc hại khiến nhan sắc, phẩm giá của phụ nữ ngày càng đi xuống

Người đàn bà dại thường vướng vào những cái lười này khiến nhan sắc, phẩm giá đi xuống thảm hại, nếu không thay đổi sẽ khổ dài dài.

Xem thêm
Từ khóa:   tật xấu của đàn ông giữ lửa hôn nhân đàn ông khi yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này