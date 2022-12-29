Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, một lòng một dạ hay ham mê ong bướm bên ngoài bạn chỉ cần dựa vào 4 dấu hiệu này là đủ.

1. Bạn bè của chàng đều là người tử tế Người xưa có câu “vật họp theo loài”, nếu có bạn bè đều là những người đàn ông trăng hoa, thích gái gú, bồ bịch thì anh ấy khó có thể là người đàng hoàng. Bởi lẽ suy nghĩ, cách hành xử của bạn bè thân thiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ. Thế nên, chỉ cần nhìn vào bạn bè của chàng bạn đã có thể đánh giá được phần nào nhân phẩm và tính cách của họ.

Ảnh minh họa: Internet 2. Thích những điều thân quen Người đàn ông bội bạc thường có mới nới cũ, dù yêu thích đến mấy nhưng khi bắt gặp niềm vui mới họ sẽ dễ dàng lạnh nhạt với những gì mình đang có. Ngược lại, đàn ông chung thủy lại thường thích những gì quen thuộc. Một quán café quen, thói quen xưa cũ hay những mối quan hệ thân thiết, chiếc áo mặc nhiều năm chính là cách để bạn nhận biết người đàn ông một lòng một dạ với vợ con trong tương lai.

Dù đang yêu hay đã cưới, họ chắc chắn sẽ là người chồng thương vợ, dốc cạn tâm can cho gia đình. 3. Xem trọng gia đình Muốn biết đàn ông có tố chất để làm chồng, làm cha hay không hãy nhìn vào cách họ đối đãi với chính gia đình mình. Nếu chàng là người con hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới thì đấy chính là mẫu đàn ông phụ nữ nên lấy làm chồng. Bởi lẽ, một khi đã xem trọng gia đình thì anh ấy ắt sẽ là người chồng thương vợ, người cha thương con, một lòng một dạ với mái ấm của mình. Ảnh minh họa: Internet 4. Chân thành, thân thiện Nếu nghĩ rằng đàn ông cởi mở, hòa đồng với mọi người dễ ngoại tình thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông càng “được cho là người hiền lành” lại càng tiềm ẩn nguy cơ ngoại tình cao hơn. Chính vì có mối quan hệ rộng, biết cách đối nhân xử thế nên đàn ông hòa nhã mới được mọi người quý mến. Một người biết điều sẽ không dại làm những việc trái luân thường đạo lý, tự vả vào mặt mình như bội bạc vợ con.

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