Chẳng cần soái ca hay 'chuẩn chủ tịch', đây chính là 5 biểu hiện của người đàn ông bạn nên 'cưới ngay kẻo lỡ'

Muốn biết chàng trai đó có thật sự tốt với bạn hay không, đừng chỉ nghe thấy anh ấy rót mật vào tai bạn mà hãy coi những hành động mà anh ấy làm cho bạn. Một chàng trai thật lòng yêu bạn sẽ luôn xuất hiện mỗi khi bạn buồn, khi bạn gặp khó khăn hoặc là những khi bạn ốm. Anh ấy không chỉ nói bạn hãy nghỉ ngơi cho khỏe mà sẽ ngay lập tức chạy đến bên bạn với một hộp cháo nóng và túi thuốc trên tay.

Nếu chàng trai của bạn luôn chịu khó lắng nghe bạn, cho dù những câu chuyện bạn nói vừa “xàm” vừa “nhạt” thì chúc mừng bạn. Anh ấy thật sự rất yêu bạn đó.

Một chàng trai luôn lắng nghe bạn để hiểu những tâm tư của bạn. Họ phải rất kiên nhẫn mới có thể lắng nghe hàng giờ tâm sự của bạn. Không phải ai cũng làm được như thế đâu, kể cả đứa bạn thân nhất của bạn.

Một chàng trai yêu động vật

Bạn đừng ngạc nhiên vì cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến anh ấy có yêu bạn hay không nhé! Điều này hoàn toàn có bằng chứng khoa học. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người yêu động vật thường là những người giàu tình cảm, biết lắng nghe, sống có trách nhiệm và biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Có một ông chồng như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào!

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người yêu động vật thường là những người giàu tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Nhớ tất cả sở thích cũng như điểm yếu của bạn

Phải quan tâm bạn đến mức nào, yêu bạn bao nhiêu thì người ta mới có thể ghi nhớ tất cả những điều có liên quan đến bạn. Đặc biệt là sở thích và những điểm yếu của bạn. Ngoài mẹ bạn ra, anh ấy là người duy nhất biết bạn dị ứng với tôm cua; Đi ăn luôn chọn cho bạn những món bạn thích; Bất ngờ tặng bạn một bó hoa oải hương, loài hoa mà bạn yêu; Anh ấy biết bạn không thích đám đông nên đi hẹn hò toàn những nơi lãng mạn; Anh ấy biết bạn không thích mùi thuốc lá nên tự nguyện bỏ thuốc vì bạn…

Một anh chàng như thế này, bạn chắc chắn chính là nữ hoàng trong mắt anh ấy rồi đấy.

Luôn tôn trọng bạn

Một chàng trai yêu bạn sẽ luôn tôn trọng mọi ý kiến của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Một chàng trai yêu bạn sẽ luôn tôn trọng mọi ý kiến của bạn. Anh ấy sẽ vì bạn mà nhún nhường cho dù lúc đó bạn sai “lè lè” ra rồi. Anh ấy sẽ kiên nhẫn chờ bạn qua cơn nóng giận để giải thích cho bạn hiểu. Anh ấy cũng không bao giờ bắt bạn phải làm theo suy nghĩ của mình. Những chuyện quan trọng của hai đứa, anh ấy lúc nào cũng hỏi ý kiến và bàn bạc với bạn. Đấy chính là tiền đề của một ông chồng lý tưởng.

Đàn ông tốt vẫn có nhưng không phải lúc nào các nàng cũng nhận ra đâu. Vì vậy nếu thấy người đàn ông của bạn có những đặc điểm trên thì xin chúc mừng bạn đã quay vào ô phần thưởng. Bạn đã chọn đúng người rồi đấy. Mau “hốt” anh ấy về thôi nào!