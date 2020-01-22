Cách vạch mặt vợ ngoại tình, vụng trộm bên ngoài thông qua 'chuyện ấy'

Phụ nữ yêu 22/01/2020 14:20

Đây chính là những dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình thông qua chuyện ấy, chồng chỉ cần tinh ý sẽ lật tẩy được bộ mặt thật của người vợ hư thân trắc nết.

Có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết phụ nữ ngoại tình, thế nhưng, những khác lạ trong chuyện ấy sẽ cho đàn ông câu trả lời chính xác nhất về những nghi ngại trong lòng mình.

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Một khi phụ nữ ngoại tình, có chối đằng trời cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ có những biểu hiện dưới đây trong chuyện ái ân, chồng hoàn toàn có quyền nghi ngờ vợ ngoại tình, cặp kè trai gái bên ngoài.

Nụ hôn hờ hững

Nụ hôn môi không đơn thuần chỉ là dấu chỉ tình yêu mà còn là cách thể hiện tình cảm, cảm xúc dành cho đối phương. Một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt sẽ giúp  bạn đời hiểu rằng vợ đang rất yêu thương, phấn khích khi vợ chồng gần gũi.

Ngược lại, một khi vợ ngoại tình họ sẽ luôn tìm cách tránh né hoặc hờ hững chẳng thèm đáp lại nụ hôn của chồng. Thậm chí, họ còn từ chối hôn chồng khi ái ân vì cảm thấy có lỗi với người thứ ba kia.

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Một khi đã được thử cảm giác vụng trộm bên ngoài thì người vợ sẽ chẳng còn thiết tha chuyện ái ân với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tần suất gần gũi giảm đáng kể

Nếu đàn ông có thể dễ dàng lên giường với phụ nữ khác bên ngoài theo kiểu “bóc bánh trả tiền” nhưng về nhà vẫn yêu vợ thì phụ nữ không như thế.

Vốn mong manh, nhạy cảm nên một khi đã đem lòng tương tư đàn ông khác, đã được thử cảm giác vụng trộm bên ngoài thì người vợ sẽ chẳng còn thiết tha chuyện ái ân với bạn đời.

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Vợ chủ động, sáng tạo bất thường trong cuộc yêu thì đấy là dấu hiệu rất đáng nghi - Ảnh minh họa: Internet

Sành sỏi bất thường

Nếu trước nay cô ấy là người khá rụt rè, e dè trong chuyện ấy nhưng gần đây bỗng dưng lại trở nên chủ động, sáng tạo bất thường thì đấy là dấu hiệu rất đáng nghi.

Bởi có nhiều khả năng vì được người đàn ông trong bóng tối kia “dạy” nên cô ấy mới biết đến những kỹ thuật phòng the ấy.

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Nếu vợ chủ động dẫn dắt với những điều mới lạ thì rất có thể nàng đã trải qua chúng với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thử những điều mới lạ

Chất lượng đời sống tình dục quyết định rất lớn đến hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Người ta vẫn có câu “ăn mãi một món sẽ chán” nên việc sáng tạo trong chuyện vợ chồng sẽ giúp các cặp đôi giữ được lửa yêu, hứng thú hơn mỗi khi ân ái.

Vậy nhưng, nếu vào một ngày nọ dẫu chẳng hề trò chuyện trước với chồng mà vợ lại muốn chủ động dẫn dắt với những điều mới lạ thì rất có thể nàng đã trải qua chúng với đàn ông khác. Lúc này, nàng chỉ đang muốn được thử lại cảm giác hưng phấn ấy thêm lần nữa.

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