Bíp kíp khiến chồng vẫn nhìn vợ đầy âu yếm như ngày mới yêu dù đã cưới bao năm

Nhưng một người vợ khôn ngoan sẽ luôn đủ tinh tế, khéo léo để khiến chồng vẫn say mê yêu thương mình không dứt.

Vợ chồng nào cũng từng có khoảng thời gian mới cưới đẹp đẽ. Nhưng theo thời gian, hôn nhân luôn bị bào mòn bởi những thực tế, cơm áo gạo tiền và không ít vấn đề khác. Những nồng thắm, mãnh liệt ban đầu cũng dễ bị phai nhạt đi không ít.

Cả hai có thể nhờ ông bà chăm sóc con , cùng nhau ra ngoài khi rảnh rỗi. Đây sẽ là lúc chỉ có hai vợ chồng, giúp cả hai hâm nóng lại tình cảm như thuở mới yêu đương. Trong những lần hẹn hò này, hãy luôn giúp mình trở nên mới mẻ và xinh đẹp nhất có thể. Cũng hãy để những chuyện trò lúc này thật nhẹ nhàng, đừng gây tranh cãi không đáng. Nhờ những hẹn hò thế này, vợ chồng vẫn giữ được sự hấp dẫn ở nhau, cũng như cảm xúc yêu đương từng có, làm mới thêm đời sống hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân ngày qua ngày thường dễ tạo thành một vòng tròn nhàm chán, lâu năm sẽ tạo nên sự lạnh nhạt trong cảm xúc của vợ chồng . Vợ khôn ngoan dù cưới nhau 1 hay 10 năm vẫn luôn giữ thói quen hẹn hò bên ngoài cùng chồng. Dù có bận rộn thế nào, cả hai cũng nên dành thời gian cuối tuần hay rảnh rỗi để đi dạo, xem phim, hay đến những nơi kỷ niệm thời yêu nhau.

Nhờ những hẹn hò thế này, vợ chồng vẫn giữ được sự hấp dẫn ở nhau, cũng như cảm xúc yêu đương từng có, làm mới thêm đời sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Coi trọng chuyện phòng the

Trong hôn nhân, dù là ở độ tuổi nào, cưới nhau bao năm đi nữa thì chuyện gần gũi thân mật luôn đóng vai trò cực kì quan trọng với đàn ông. Và vợ nên xem đây là một trong những yếu tố không thể thiếu và phải được ưu tiên để vun đắp, cải thiện nếu muốn hôn nhân bền lâu.

Đừng để chuyện ấy giữa vợ chồng trở nên quá nhàm chán, hay thiếu quan tâm đến nhu cầu của chồng. Hãy luôn cố gắng làm mới mình, chăm chút bản thân, cũng như khiến chồng trở nên say mê mình khó rời khi gần gũi.

Phụ nữ nên nhớ, một người vợ khôn ngoan chính là có thể tao nhã nơi phòng khách, đảm đang ở nhà bếp và “hư” trên giường. Vợ có thể quyến rũ chồng bằng cách chủ động để kéo chồng vào cuộc yêu bằng những cách như tắm cùng nhau, làm chuyện đó ở những nơi mới mẻ với cả hai.

Sự gần gũi, thân mật

Sự gắn kết thân mật vợ chồng không chỉ có tình dục, mà còn là ở những cái ôm, chiếc hôn, những lần vuốt ve. Càng ở với nhau lâu năm, vợ chồng càng không thể quên những va chạm dù nhỏ nhưng cực kì cần thiết thế này.

Vợ có thể ôm hôn chúc chồng một ngày đi làm thật tốt, đến tối cũng có thể chui vào lòng chồng, thủ thỉ, vuốt ve hay xoa bóp cho chồng đỡ mỏi mệt.

Sự gắn kết thân mật vợ chồng không chỉ có tình dục, mà còn là ở những cái ôm, chiếc hôn, những lần vuốt ve - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyến du lịch làm mới hôn nhân

Vợ chồng nên sắp xếp thời gian để cùng nhau rời xa công việc, bận rộn gia đình, con cái để đi du lịch cùng nhau, hâm nóng tình cảm. Việc vợ chồng có những chuyến du lịch cùng nhau sẽ tạo những hồi ức đẹp, còn giúp cải thiện làm mới hôn nhân.

Khi chuẩn bị cho những chuyến đi, vợ cần cân nhắc những địa điểm cả hai đều có hứng thú. Từ đây, vợ chồng sẽ cùng cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi đi cùng nhau, hơn là cảm giác bức bối hay thất vọng.

Không ngần ngại khen chồng

Ai cũng thích được nghe lời khen, nhất là từ bạn đời của mình. Không những vậy, bảy tỏ lòng biết ơn với người mình yêu cũng là cách để giữ gìn tình cảm. Hãy để chồng biết bạn trân trọng điều gì ở anh ấy, hay những gì tốt đẹp mà bạn đánh giá cao ở anh ấy. Từ đó chồng sẽ thấy hạnh phúc và càng cố gắng phát huy hơn thế mạnh của mình.