Biết buông mới là phụ nữ khôn, nhưng có 7 điều nhất định không được bỏ

Lúc bạn khó khăn, người cho bạn vay tiền là người thật sự quý trọng, chân thành đối đãi với bạn. Người hỏi han bạn thì nên cảm kích, nhưng người đưa tay giúp đỡ bạn thì phải ghi nhớ ân nghĩa. Tiền mượn thì phải trả, lời hứa không thể qua loa.

Biết cách buông mới là phụ nữ bản lĩnh nhưng tự trọng, nguyên tắc sống thì không thể bỏ. Đó là sự kiêu hãnh không thể tùy tiện để bản thân hay bất kì ai coi nhẹ. Đó là nhân phẩm, đức hạnh mà không thể tùy ý đánh đổi vì bất cứ điều gì. Phụ nữ có thể buông bỏ nhiều thứ nhưng nhất định phải giữ 7 điều này.

Đôi khi nhân quả chính là bạn gian trá trong một việc thì việc đó cũng có lúc "gian trá" lại với bạn. Trong công việc hay cuộc sống cũng thế, không có con đường nào đường hoàng chân chính mà dễ dàng. Đường tắt dễ đi thật nhưng sẽ tiềm tàng hiểm họa sau này. Nhưng những gì tực sức mình kiếm ra mới lâu bền.

Cách cư xử với tiền bạc sẽ thể hiện tự trọng, chữ tín của bạn với người khác. Mất chữ tín đồng nghĩa với việc tổn thương người có ơn với bạn. Chuyện như thế nhất định không thể làm.

Trong cuộc sống, dù là việc gì làm cực khổ, vất vả tới đâu thì người hưởng lợi vẫn là mình. Nỗ lực làm việc thì tiền trong túi mình sẽ tăng, năng lực sẽ ngày một trao dồi. Chuyện tình cảm, gia đình càng vun đắp thì người hưởng ấm êm cũng là mình.

Phụ nữ sinh ra không ai bản lĩnh sẵn, đều là trải qua gian nan khó khăn mà thành. Phụ nữ mưu mẹo, gian xảo thì về sau khó an yên. Chuyện dối lừa không chỉ hại mình mà còn hại người.

Dù khổ thế nào cũng không tính toán với bạn bè

Con người sống không có bè bạn thì cả đời cô quạnh, thiếu thốn. Tình cảm giúp con người thấy sự đồng hành, chia sẻ. Một người dù ưu tú thế nào cũng đơn chiếc, không hoàn hảo. Có bạn bè là để giúp nhau hoàn thiện, không đơn độc.

Khi khó khăn, bạn bè là người không nỡ bỏ mặc bạn. Khi họ khó khăn, thì hãy dùng chân tình đối đãi hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tình bạn không mưu cầu, toán tính mới đẹp đẽ và lâu dài nhất. Khi khó khăn, bạn bè là người không nỡ bỏ mặc bạn. Khi họ khó khăn, thì hãy dùng chân tình đối đãi hết lòng.

Dù nghèo đến đâu cũng đừng oán trách người thân

Người dưng lạ cho bạn nhiều thế nào cũng chỉ quan tâm bạn có bao nhiêu tiền, làm được những gì. Chỉ có người nhà là dù trong túi bạn không có tiền vẫn hỏi bạn đã ăn cơm chưa, có mệt không?

Trước khi bạn đi làm, người vất vả vì bạn nhất là gia đình. Sau khi bạn đi làm hay có chồng, người bạn chịu ơn nhiều nhất là gia đình. Dù bạn có nghèo khó thế nào cũng không được trách người nhà. Gia đình là máu mủ ruột rà. Ân tình của cha mẹ cả đời không thể báo đáp hết. Họ chỉ là những người rất bình thường nhưng không tầm thường khi đã cố gắng cho ta rất nhiều thứ. Họ cũng đã sống chẳng dễ dàng gì, vì vậy hãy tôn trọng, hiếu thuận với cha mẹ khi còn cơ hội.

Dù là chân tình cũng không được phép phá hoại gia đình người khác

Phụ nữ sống thì phải có phẩm giá. Nguyên tắc sống bất di bất dịch chính là không làm chuyện gì ảnh hưởng đến đức hạnh. Chân tình thì đã sao, cũng không được phép làm chuyện tổn hại đến gia đình người khác.

Người đàn bà thông minh hiểu rằng có những thứ ở đời có đến trước mặt cũng không thể thuộc về mình. Duyên không thuộc về thì phải dứt khoát cắt đứt. Tình cảm là chuyện tốt đẹp, nhưng không thể bất chấp thủ đoạn, thương tổn bất kì ai.

Dù khổ cực thế nào cũng không được mất khí chất

Khí chất là cốt cách của phụ nữ, phụ nữ sống giữ cốt cách không dễ dàng. Nhưng đừng vì nghèo khó, vất vả mà đánh mất khí chất - Ảnh minh họa: Internet

Khí chất là cốt cách của phụ nữ, phụ nữ sống giữ cốt cách không dễ dàng. Nhưng đừng vì nghèo khó, vất vả mà đánh mất khí chất. Chuyện gì sai thì phải thừa nhận. Đã nói thì phải làm. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Sống lương thiện là chọn lựa. Sống có nguyên tắc cũng là nỗ lực mỗi ngày.

Người đàn bà khí chất dù thân xác có vất vả nhưng trong lòng bình yên, sống không thẹn với lương tri. Có như thế phụ nữ mới được tôn trọng, dù trong đầm bùn nhơ thì vẫn như sen tỏa hương thơm ngát.

Giàu có đến đâu cũng không được kiêu ngạo tự cao

Ở đời này, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Bạn có nhiều tiền thì sẽ có người giàu có hơn bạn. Nhưng cuộc đời khó đoán, người bạn xem thường có khi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn bạn. Bạn không bao giờ là người giỏi hay giàu nhất. Vì thế, hãy biết giữ lòng khiêm nhường, biết phấn đấu và không ngừng nỗ lực.

Phụ nữ là hoa thì sẽ tự khác có hương thơm, phụ nữ là vàng thì không cần gì cũng sáng rõ. Trong lòng là kim cương thì dung mạo cũng không thể mờ nhạt. Trong tâm là lương thiện thì trông thế nào cũng ưa nhìn. Vì thế, cần gì phải kiêu ngạo, tự cao?

Một người phụ nữ bản lĩnh chính là giữ vững những nguyên tắc sống này của mình, không vì ai hay điều gì mà xê dịch đổi thay. Sống giữ được cốt cách thì dù có ở đâu cũng có phẩm giá và vị trí riêng.