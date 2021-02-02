Bạn trai đòi chia tay vì cho rằng tôi quá xấu, nhưng 1 tuần sau anh hối hận đòi quay lại vì lý do này

Chê tôi xấu, không xứng nên bạn trai đòi chia tay tôi. Thế nhưng, chưa được một tuần thì anh ta đòi quay lại tiếp tục yêu đương vì một lý do không thể chấp nhận được.

Ngoại hình của tôi không tốt. Đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận. Tất cả những điểm xinh đẹp nhất của một cô gái như làn da trắng, đôi mắt to tròn, dáng người thanh thoát… thì tôi đều không có. Ngược lại, tôi cực kỳ đen đúa, xấu xí và có phần hơi “thô”. Chính vì vậy mà suốt mấy năm học cấp ba cho đến đại học, tôi đều không có lấy một người theo đuổi, cho đến khi tôi gặp anh. Tôi chưa từng được theo đuổi vì kém xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet Anh vào làm ở công ty trước tôi hai năm. Lần gặp đầu tiên, tôi đã thực sự rung động bởi cách anh ấy quan tâm mình. Anh không phải là “bạch mã hoàng tử” hay soái ca trong phim ngôn tình, ngoại hình anh cũng không có gì nổi bật. Thế nhưng điều khiến tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh sau vài tháng tìm hiểu chính là bởi con người bên trong của anh.

Tôi từng rất tin vào tình yêu chân thành của anh dành cho tôi và cứ nghĩ rằng đó là thứ tình cảm xuất phát tận đáy lòng. Nào ngờ, tôi thật sự sốc khi chưa đầy 2 tháng hẹn hò, anh quyết định chia tay tôi vì cho rằng ngoại hình của tôi không xứng với anh ấy. Sau lời đề nghị chia tay, tôi đã đau khổ khóc lóc vật vã suốt cả mấy ngày trời. Vừa bị bạn trai “đá”, lại bị chê xấu nên tôi cảm thấy tổn thương trầm trọng. Tôi tự nhốt mình, thậm chí không màng cả chuyện ăn uống vì không hài lòng về bản thân mình. Tôi vật vã với bản thân vì bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng tôi vốn là cô gái mạnh mẽ, những chuyện như thế này rồi tôi cũng nhanh chóng vượt qua. Được khoảng một tuần, tôi đã bắt đầu lấy lại tình thần, chuẩn bị tìm một công việc khác, né tránh gặp mặt anh. Nào ngờ, chàng trai đã đòi chia tay vì chê tôi xấu bất ngờ nhắn tin đòi quay lại với tôi.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh ta đang đùa cợt với mình nên không để tâm lắm. Nhưng những ngày sau đó, anh ta liên tục quan tâm, tìm mọi cách để tiếp cận tôi, khiến tôi không thể nào không tò mò. Vì sao trước đó anh ta rất thẳng thừng “đạp đổ” tình cảm của tôi mà bây giờ lại thay đổi 180 độ như thế. Và tôi “té ngửa” khi biết được sự thật. Một anh bạn trong công ty cũ của tôi tiết lộ rằng, anh ta đang thiếu nợ một số tiền rất lớn do chơi bời cờ bạc. Vốn biết gia đình tôi khá giả, về phần tôi cũng có một khoản tiết kiệm từ hồi đi làm thêm thời sinh viên nên anh ta kiếm cớ quay lại, hòng kiếm chác được từ tôi. Thì ra anh ta quay lại với tôi chỉ vì tiền - Ảnh minh họa: Internet Sở dĩ anh chàng cùng công ty biết được cũng là vô tình một lần nghe người yêu cũ của tôi nói chuyện điện thoại với một người khác. Do đó, anh này muốn nói cho tôi biết để không bị gã đàn ông tồi kia lừa. Sau khi biết được sự thật, tôi cảm thấy thật sự khinh bỉ người đàn ông mà tôi từng đem lòng yêu. Tôi quyết định chặn hết mọi liên lạc của anh ta. Có lần anh ta tìm đến nhà để mượn tiền với lý do gia đình có việc gấp, tôi cảnh giác nên không cho mượn và đuổi anh ta về. Bạn tôi có người nói tôi làm đúng, anh ta xứng đáng bị như vậy. Nhưng cũng có người nói tôi làm quá, có thể gia đình anh ta khó khăn và cần giúp đỡ thật. Điều này khiến tôi rất băn khoăn không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Dieuai7…@gmail.com

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