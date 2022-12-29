Đây là 4 thói quen của kiểu phụ nữ khổ tâm, bất hạnh trong tình yêu

Phụ nữ yêu 29/12/2022 15:01

Thực tế, phụ nữ khổ tâm hay hạnh phúc trong hôn nhân cũng một phần do bản thân định đoạt.

Đợi chờ

Đây không nên là thói quen của phụ nữ trong hôn nhân. Đợi chồng về ăn cơm, đợi chồng tụ tập về nhà, đợi chồng gọi điện thoại, nhắn tin… Đợi chờ chỉ khiến phụ nữ trở nên bi lụy vào đàn ông, kèm theo những cảm xúc tiêu cực. Còn đàn ông, với sự chờ đợi của phụ nữ, họ chỉ thấy mệt mỏi, bí bách. Không ai thích cảm giác đợi chờ, cũng không ai thoải mái khi có một người khăng khăng chờ mình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân thì đừng bao giờ để đàn ông tạo cho mình thói quen chờ đợi anh ấy. Với đàn ông tốt, bạn không cần đợi, vì anh ấy sẽ không để bạn đợi. Với đàn ông vô tâm hay tệ bạc, bạn có đợi cũng vô ích. Thay vào đó, hãy học cách dành thời gian cho bản thân, hơn là dùng để chờ đàn ông. Tập trung vào chính mình cũng là cách khiến đàn ông chú ý tới bạn hơn.

Đây là 4 thói quen của kiểu phụ nữ khổ tâm, bất hạnh trong tình yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh và thứ tha quá nhiều

Hy sinh và thứ tha quá nhiều không nên là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Đàn ông cần phụ nữ hy sinh và thứ tha cho họ. Nhưng nếu bạn vì họ, bỏ qua cho họ quá nhiều thì chính là đang hại mình. Đàn ông càng được chiều hư càng dễ thay đổi. Phụ nữ càng quen với hy sinh và thứ tha, càng khó hạnh phúc.

Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ có 10 phần chỉ nên cho đi 6 7 phần. Phụ nữ có tha thứ thì cũng chỉ nên một lần cho một lỗi sai. Hy sinh quá nhiều, bạn sẽ không còn gì giữ lại cho bản thân. Tha thứ quá nhiều, bạn cũng sẽ không giữ được đàn ông.

Ôm mọi việc vào người

Người đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân là người khéo nhờ vả chồng. Họ không buộc chồng phải làm gì, cũng không ôm hết mọi việc vào người. Họ khéo léo và tinh tế để đàn ông tự nguyện san sẻ gánh nặng cùng họ. Vì họ hiểu, chẳng bao giờ đàn ông làm gì đàng hoàng nếu bị ép buộc. Ngược lại, nếu có thể khơi gợi nhu cầu nam chính trong họ, phụ nữ có thể “điều khiển” được họ.

Phụ nữ trong hôn nhân nên học cách yêu bản thân từ trong những việc gia đình. Đừng để quan niệm việc nhà, bếp núc, con cái là của phụ nữ mà tự khổ thân. Bởi bạn có hy sinh rất nhiều nhưng chồng lại chẳng biết. Để anh ấy cùng làm với bạn thì anh ấy mới hiểu đó là những việc vất vả thế nào.

Đây là 4 thói quen của kiểu phụ nữ khổ tâm, bất hạnh trong tình yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đàn ông mặc sức vô tâm

Nhiều người chồng vô tâm là do bản tính, nhưng cũng có người vô tâm là do vợ. Đàn ông vô tâm vì sự chiều chuộng của người vợ bên cạnh. Khi vợ luôn ôm hết mọi việc vào người, đàn ông sẽ dần có suy nghĩ bản thân không cần làm gì hết, và việc vợ làm nhiều như thế là đương nhiên. Từ đó, họ sẽ không để ý đến những vất vả của vợ, dần vô tâm với vợ hơn.

Kiểu đàn ông vô tâm do bản tính, thì một là vì họ chưa yêu vợ đủ nhiều để thấu hiểu hết tâm tư của vợ, hai là họ chưa được “dạy” để quan tâm đúng cách tới người phụ nữ của mình. Đàn ông yêu bạn không nhiều thì bạn hãy yêu bản thân nhiều hơn. Khi bạn xinh đẹp hơn, khôn khéo hơn, anh ấy cũng sẽ muốn nhìn ngắm bạn nhiều hơn. Đàn ông chưa biết cách quan tâm đến bạn thì hãy “dạy” anh ấy.

Thực tế, phụ nữ khổ tâm hay hạnh phúc trong hôn nhân cũng một phần do bản thân định đoạt. Và quan trọng nhất là hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, bạn mới có thể trở thành người vợ hạnh phúc được.

Nếu là thành viên của hội "ế", chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên

Nếu là thành viên của hội "ế", chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên

5 bí quyết chinh phục đàn ông sau đây được áp dụng cho các cô nàng 30 mong muốn chàng say mình "đứ đừ" ngay sau cuộc hẹn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 15 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận