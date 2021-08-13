Ăn chè đậu đỏ vào Thất Tịch sẽ 'thoát ế' - Thực hư ra sao mà hội FA mỗi năm đều phải 'đu trend'?

Những năm gần đây, chè đậu đỏ trở thành món ăn được săn lùng nhất mỗi dịp 7/7 âm lịch vì sẽ giúp những người độc thân mau chóng tìm được nửa kia. Liệu truyền thuyết này có thật không và sao lại là đậu đỏ mà không phải là đậu đen, đậu xanh, đậu nành?

Giới trẻ Việt những năm gần đây đều truyền tai nhau về một phương thức "thoát ế" đã rẻ mà còn ngon chính là ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch). Nhưng ít ai biết được nguồn gốc đằng sau món chè đậu đỏ Thất Tịch này. Chè đậu đỏ trở thành món ăn được nhiều bạn trẻ săn lùng vào ngày 7/7 am lịch hàng năm - Ảnh minh họa: Internet Thất Tịch hay còn được biết đến là Lễ Tình Nhân của Trung Quốc diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm bắt nguồn từ sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ. Vì thân phận của Chức Nữ là tiên mà Ngưu Lang chỉ là một chàng trai người thường nên mối tình của họ đã bị chia rẽ.

Vương Mẫu cảm động nên mới cho 2 người 1 năm gặp nhau một lần vào ngày 7/7 âm lịch. Vì vậy ngày 7/7 âm lịch còn được người Trung Quốc xem là ngày Lễ Tình Nhân.

Poster sự kiện 'Hồng Đậu Thất Tịch Tiết' được công ty Hồng Đậu dùng vào năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet Vào năm 2001, Chu Diệu Linh - chủ tịch tập đoàn Hồng Đậu, trung Quốc đã phê duyệt một event vào ngày lễ Thất Tịch có tên là "Thất Tịch - Hồng Đậu Tương Tư Tiết", sau này đổi thành "Hồng Đậu Thất Tịch Tiết" vào ngày Thất Tịch.

Đậu đỏ ở đây là một loại hạt màu đỏ, cứng và để xâu thành vòng đeo chứ không để ăn nhưng lại đồng âm với “hóngdòu” chính là loại đậu đỏ thường dùng để nấu chè ăn. Sau đó, việc ăn đậu đỏ vào lễ Thất Tịch với ý nghĩa mau chóng tìm được ý trung nhân nhanh chóng phổ biến tại Trung Quốc.

Vòng tay xâu bằng hồng đậu - Ảnh: Internet Đến năm 2019, một blogger người Trung Quốc tên Qing An đã đăng tải lên MXH một bài đăng kêu gọi bạn bè và người thân hãy ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch để cầu duyên. Không ngờ nói "chơi" nhưng lại thành "thật", cùng với việc văn hóa giải trí Trung Hoa lan tỏa mạnh mẽ, món chè đậu đỏ "thoát ế" cũng được các bạn trẻ tại Việt Nam hưởng ứng nhiệt liệt.

Chè đậu đỏ vừa ngon, vừa bổ rất thích hợp để giải nhiệt - Ảnh: Haitratancuong.com Vì vậy, món chè đậu đỏ và lễ Thất Tịch chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng bỏ qua việc đó, chè đậu đỏ là một món ăn giải nhiệt mùa hè vô cùng "ổn áp" lại còn rất ngon và bổ dưỡng nữa nên việc ăn chè đậu đỏ năm nay vào ngày 7/7 âm lịch cũng không phải một ý tồi đâu.

Những ngày trước Thất Tịch (7/7 âm lịch), cả tình duyên và tài lộc của 3 con giáp may mắn đều song hành tiến bước, sự nghiệp phát triển không ngừng mở ra một tương lai rực rỡ Những ngày trước Thất Tịch, 3 con giáp may mắn sẽ nhận về muôn vàng phú quý tài lộc, sự nghiệp cũng theo đó ngày càng phát triển thuận lợi. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ gặp được tri kỷ của đời mình, cùng nhau xây dựng nên hạnh phúc trong tương lai.

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