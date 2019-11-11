1. Ngoại tình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ , gia đình ly tán, sự nghiệp lụi bại, nhân phẩm bị hủy hoại. Ngay cả khi bạn nhận được sự tha thứ của gia đình thì cũng không tránh được lời dị nghị, chê cười của người đời.

Người ngoại tình thường không hề biết 9 tổn thương mà mình sẽ phải gánh chịu sau này.

3. Một khi lựa chọn ngoại tình thì cũng đồng nghĩa với việc người đó sau này sẽ đánh mất mọi thứ đang có.

2. Cha mẹ ngoại tình, nhưng con trẻ mới là người chịu tổn thương lớn nhất. Con lớn lên ngoài oán trách, xem thường bạn, thì còn có thể rơi vào tuyệt vọng, phát triển sai lệch, thiếu nỗ lực trong cuộc sống.

4. Người từng ngoại tình khó có cuộc sống bình yên sau này. Nếu bạn đời chấp nhận cũng không có nghĩa rằng bạn sẽ được tha thứ mà thanh thản. Bởi trong lòng người bị phản bội luôn đầy nghi ngờ và oán hận.

Người ngoại tình đánh mất mọi thứ khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

5. Ngoại tình sẽ khiến bạn trở thành người không được người khác tôn trọng. Vì trong mắt họ, bạn đã sống thiếu lương tri, không xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc.

6. Ngoại tình khiến bạn hao tổn sức khỏe. Thậm chí, nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vướng phải những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Sức khỏe là vàng, và bạn đang hủy hoại cơ thể mình.

7. Ngoại tình thường khiến kẻ phản bội phải cô độc khi về già. Dù là con cái hay người thân cũng không muốn ở bên một người từng ruồng bỏ gia đình để ngoại tình. Vì bạn đã từng khiến họ tổn thương sâu sắc, nên họ cũng có quyền bỏ rơi bạn khi bạn cần họ.

Người ngoại tình đánh mất lý trí - Ảnh minh họa: Internet

8. So với những phút giây sung sướng từ việc vụng trộm thì phần lớn thời gian bạn bị tâm thế bất an hành hạ. Những nỗi sợ sẽ dày vò bạn, sợ bạn đời phát hiện, sợ người thân xem thường, sợ con cái không tôn trọng… “Nỗi khổ” này khiến người ngoại tình sống không thể thoải mái, dù chỉ là một ngày.

9. Người ngoại tình sẽ bị tước đi quyền tự do và tiến về phía trước với tự tin và kiêu hãnh. Đây có thể là quả báo đáng sợ nhất với bạn. Vì sau khi ngoại tình, dù giữ được gia đình bạn vẫn như bị giam cầm trong bóng tối. Ngay cả khi đã thoát ra khỏi mê tình cám dỗ thì bạn cũng đã vĩnh viễn hủy hoại đi cuộc sống tốt đẹp của bản thân trước đó.

Sự thật là không phải ai cũng sợ trái đắng sau những cơn ngoại tình. Vì so với những hậu quả chỉ người trải qua rồi mới biết thì cám dỗ từ ngoại tình quá lớn. Và thay vì tránh xa, người ngoại tình lại muốn thử một lần cho biết.

Người ngoại tình sẽ bị tước đi quyền tự do và tiến về phía trước với tự tin và kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Tiếc là, ngoại tình như cơn nghiện, đã biết một lần thì không thể dừng lại. Rất ít người có thể kết thúc nhanh một cuộc vụng trộm. Họ cần thời gian, vài tháng, thậm chí là vài năm để dứt khỏi. Cũng có nhiều người hoàn toàn không thể thoát khỏi cảm giác hưng phấn khi ngoại tình.

Bởi thế, đến khi đánh mất gia đình, họ mới hiểu so với cảm giác hưng phấn ngoại tình thì nỗi đau mất mát lại lớn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là, có những điều mất rồi thì không thể tìm lại. Con người với ngoại tình thì chỉ nên tránh, tìm mọi cách để phòng, chứ đừng mong thoát ra rồi sẽ có thể chuộc hết lỗi lầm vì dục vọng, ham muốn sai trái của bản thân.