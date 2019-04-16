9 dấu hiệu bạn đời đã không còn tôn trọng bạn

Phụ nữ yêu 16/04/2019 05:30

Liệu bạn có nhận ra người bạn đời cạnh bên đã không còn tôn trọng bạn từ rất lâu? Nếu chưa từng nghĩ qua, hãy xem liệu người ấy từng có 9 dấu hiệu này không?

1. Họ không còn lắng nghe bạn nói

Giữa vợ chồng phải có sự giao tiếp nhất định, để duy trì và bắt kịp nhau trong đời sống hôn nhân. Một khi không có đủ sự lắng nghe và chia sẻ, hôn nhân sẽ có vết rạn theo thời gian. Có lẽ người ấy đã dần không còn để tâm đến những điều bạn nói, hoặc nghe đó rồi cũng quên đó. Họ thường không còn nhớ bạn đã nói gì, thậm chí đó là điều vụn vặt hay lớn lao. Họ cũng không còn muốn biết những gì bạn mong muốn.

Khi giao tiếp giữa vợ chồng chỉ còn một người tham gia, một người lại lơ là thì chính là lúc sự tôn trọng nhất định cho nhau cũng không còn.

2. Họ không ưu tiên bạn

Bạn phải và nên là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của người ấy, vì bạn là bạn đời của họ. Hơn bất kì mối quan hệ nào khác, họ phải đặt bạn lên hàng đầu.

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Bạn phải và nên là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của người ấy, vì bạn là bạn đời của họ - Ảnh minh họa: Internet

Và nếu họ không cho bạn một vị trí hàng đầu, khi bạn đã xem họ là tất cả, thì tại sao bạn phải gắn bó với họ? Đây không còn là việc ai cho đi nhiều hơn, mà là thiếu tôn trọng dành cho nhau. Từ việc họ không dành thời gian cho bạn mà ưu tiên người khác, hay giữa đám đông họ cũng chẳng để ý đến bạn, đều là những việc không thể chấp nhận được. Đều chỉ là vì bạn không nhận đủ sự chú ý, quan trọng và tôn trọng từ đối phương.

Khi bạn đời đủ tôn trọng với bạn, họ sẽ say mê tìm hiểu, dành thời gian và đề cao sự quan trọng của bạn.

3. Họ không tôn trọng gia đình, bạn bè của bạn

Người ấy không cần phải yêu gia đình bạn, quý trọng bạn bè của bạn như chính bạn. Nhưng họ phải dành sự tôn trọng nhất định cho gia đình và bạn bè của bạn. Vì đó là một phần trong những gì quan trọng của bạn. Họ tôn trọng và yêu bạn thì nhất định phải quý trọng những gì bạn yêu thương. Đó là sự tôn trọng nhất thiết phải có ở một người bạn đời.

4. Họ thường xuyên ngắt lời bạn, từ chối bạn

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Sự tôn trọng căn bản trong một mối quan hệ là sẵn sàng lắng nghe và tìm được lối đi chung trong quan điểm - Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc nói chuyện, họ thường xuyên ngắt lời bạn và như chỉ muốn hướng tới ý kiến riêng của họ. Và họ thường từ chối suy nghĩ và quan điểm của bạn, hơn là lắng nghe và suy xét. Đây là vì họ không tôn trọng bạn. Sự tôn trọng căn bản trong một mối quan hệ là sẵn sàng lắng nghe và tìm được lối đi chung trong quan điểm.

5. Người xung quanh chê trách cách cư xử của bạn đời đối với bạn

Dù rằng bạn không nên hoàn toàn nghe theo ý kiến của người xung quanh. Nhưng nếu ai cũng lên tiếng về cách cư xử không hay của bạn đời dành cho bạn thì bạn nên xem xét lại. Một người chê trách thì bạn có thể nghĩ rằng họ chưa nhìn kỹ, đánh giá đúng bạn đời của bạn. Nhưng nếu là nhiều người có cùng ý kiến, đều có ý tốt cho bạn thì bạn nên nhìn lại liệu bản thân có thật sự bị đối đãi tệ hay không? Có thật là bạn đời không tôn trọng bạn?

6. Họ thường xuyên nhìn vào điện thoại khi ở bên bạn

Cuộc sống hôm nay chúng ta dành nhiều thời gian cho điện thoại và thế giới thông tin. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn dùng điện thoại khi ở cạnh nhau. Giữa vợ chồng cần có khoảng thời gian không dùng điện thoại, và thực sự dành không gian cho cả hai.

Nếu đối phương chỉ “cắm mặt” vào điện thoại khi bên cạnh bạn thì chính là họ xem trọng điện thoại hơn cả bạn. Đây là hành động không tôn trọng bạn rõ ràng từ bạn đời.

9 dấu hiệu bạn đời đã không còn tôn trọng bạn - Ảnh 3
Giữa vợ chồng cần có khoảng thời gian không dùng điện thoại, và thực sự dành không gian cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

7. Họ luôn nhấn mạnh những điểm yếu của bạn

Khi cả hai có tranh cãi, mâu thuẫn, đối phương luôn cố tình nhấn mạnh những điểm chưa tốt ở bạn. Họ thường lấy việc chê bai bạn để lấy phần thắng, hay để bạn thấy tự ti và có lỗi hơn. Và hãy nhớ đây không phải là lỗi của bạn, mà đối phương đang không tôn trọng bạn.

8. Họ xem chuyện chăn gối là một cuộc giao dịch

Bạn đời sẽ trao đổi chuyện ấy bằng việc dọn nhà, rửa chén, nấu ăn… Họ xem chuyện gối chăn như một cuộc giao dịch trong hôn nhân. Trong khi tình dục chính là một phần của tình yêu vợ chồng. Vậy chẳng khác nào họ đang không tôn trọng bạn.

Và nếu trong đời sống tình dục vợ chồng, bạn có thể thỏa mãn đối phương, nhưng họ lại không cho bạn điều tương tự, thì chính là họ không tôn trọng bạn.

9. Họ không cho bạn tự do, không gian riêng tư

Vợ chồng sẽ có cảm giác muốn bên nhau, cần nhau nhưng không có nghĩa là kiểm soát tự do, không gian riêng của nhau. Khi bạn bị cấm cản ra khỏi nhà cùng người khác, quản lý giờ giấc, thậm chí là sở thích thói quen, có nghĩa là bạn đang không được đối phương tôn trọng. Đừng xem đó là tình yêu có tính chiếm hữu, đó là khi bạn đang mất tự do từ sự thiếu tôn trọng của bạn đời.

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