8 lý do đàn ông không chung thủy ít khi nào chịu bỏ vợ

Phụ nữ yêu 21/03/2020 05:18

Theo một cuộc khảo sát, 2.2% người kết hôn thừa nhận rằng họ có nhiều hơn một bạn tình. Trong những gia đình hạnh phúc vẫn có những người đàn ông không chung thủy.

Vậy lý do vì sao đàn ông không chung thủy ít khi nào chịu bỏ vợ?

Họ nghĩ rằng nhà là nơi tốt nhất

Đàn ông không chung thủy nhưng vẫn biết rằng bạn nấu cơm cho họ, chăm sóc con cái của họ. Họ ngoại tình, lăng nhăng không phải để tìm một cuộc hôn nhân khác mà là để trải nghiệm cái mới. Họ hoàn toàn không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhà với đàn ông chẳng khác gì vương quốc riêng của họ, không dại mà đạp đổ.

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Người chồng ngoại tình không bao giờ đắn đo liệu có bỏ vợ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng ngoại tình không bao giờ đắn đo liệu có bỏ vợ hay không. Vì thật sự là họ không muốn vì nếu thiếu vợ họ sẽ thấy rất khó để cân bằng cuộc sống, chăm sóc nhà cửa. Có thể trong họ không còn nhiều tình yêu nhưng vẫn còn sự tôn trọng và tình nghĩa vợ chồng. Họ ngoại tình có lẽ chỉ để cần một khoảng không thoải mái hơn.

Họ chỉ muốn một chút “thư giãn”

Nhiều người chồng thừa nhận rằng dù vợ chồng hạnh phúc nhưng họ vẫn ngoại tình để có một chút “thư giãn”. Họ cho rằng hôn nhân có quá nhiều trách nhiệm, và họ cần ngoại tình đôi lúc để thấy “dễ thở” hơn.

Họ nghĩ rằng ngoại tình sẽ cho họ nhiều điều thú vị, nhưng không hẳn là vậy

Có một câu chuyện kể về một người đàn ông phản bội vợ. Đó thật sự là một điều tồi tệ, và vợ anh ấy đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Cô ấy luôn tự hỏi vì sao chồng ngoại tình, trong khi anh ấy không hề có vẻ muốn bỏ rơi gia đình. Câu trả lời đơn giản hơn cô ấy nghĩ. Anh chồng không ngoại tình vì vợ làm sai điều gì, hay vợ quá tệ. Anh ấy ngoại tình chỉ vì bản thân có vấn đề.

Một số đàn ông nghĩ rằng nếu trải nghiệm với một người phụ nữ mới sẽ mang đến cho họ cảm giác hạnh phúc, thú vị hơn trong cuộc sống. Nhưng rõ ràng họ không muốn bỏ gia đình, họ vẫn còn cần vợ. Đó là vấn đề trong suy nghĩ sai lầm của họ.

Họ thật sự yêu vợ

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Người đàn ông lịch lãm, là một người chồng mẫu mực của gia đình. Nhưng họ vẫn ngoại tình, và cũng không muốn bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông lịch lãm, là một người chồng mẫu mực của gia đình. Nhưng họ vẫn ngoại tình, và cũng không muốn bỏ vợ. Có nhiều người đàn ông đã sống với vợ hạnh phúc suốt 20, trong khi đã ngoại tình đến 15 năm. Lý giải cho điều này chính là vấn đề nằm ở quan điểm sống của họ, cùng lúc yêu hai hay ba người. Dù họ thấy có lỗi nhưng họ cũng không thể thay đổi.

Không đủ can đảm để thay đổi

Một người đàn ông sống với vợ gần 10 năm, là một người chồng người cha tốt, nhưng bỗng anh ấy gặp được một người phụ nữ khác cho anh ấy cảm giác tình yêu hoàn toàn chân thật hơn. Có người sẽ chọn ly hôn, có người sẽ không. Vì thứ tình yêu đó không đủ cho họ can đảm để ly hôn, vì giữa vợ và họ đã có một mối quan hệ không thể tách rời.

Có nhiều gắn kết với vợ, về con cái, tài sản…

Luật sư giải quyết những vụ ly hôn cho rằng sẽ rất đau lòng khi gia đình ly tán, nhưng sẽ đặc biệt tổn thương khi chia cắt với con cái. Và vấn đề về tài sản cũng là một trong những lý do khiến đàn ông ngại ly hôn. Giữa vợ chồng có thể không còn tình cảm, nhưng trách nhiệm với con cái, tài sản chung thì vẫn còn đó.

Không muốn trải qua cảm giác sau khi ly hôn

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Nhiều người đàn ông không chung thủy thà cứ để mọi việc như thế hơn là trải qua cảm giác ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Hai từ “ly hôn” mang đến nhiều cảm giác tệ. Đó là khi phải gặp luật sư, tranh giành, chia chác, đàm phán về quyền nuôi con. Nhiều người đàn ông không chung thủy thà cứ để mọi việc như thế hơn là trải qua cảm giác ly hôn. Và hơn hết, họ cũng không muốn để con và vợ phải trải qua thời gian khó khăn như thế.

Nhận ra bản thân sai lầm khi ngoại tình

Một người đàn ông từng ngoại tình thấy hối hận và sẽ không bao giờ muốn ly hôn với vợ. Họ muốn trở về, làm lành với vợ và vun vén gia đình. Có thể họ thừa nhận ngoại tình với vợ hoặc không, nhưng rõ ràng nhất là họ đã biết mình sai và nhận ra bản thân vẫn còn yêu vợ.

2 kiểu ngoại tình của đàn ông không bao giờ đáng được tha thứ

2 kiểu ngoại tình của đàn ông không bao giờ đáng được tha thứ

Đàn ông ngoại tình là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ. Nhưng không phải lúc nào phụ nữ tha thứ cho chồng cũng là nên. Có những kiểu chồng ngoại tình không bao giờ đáng được nhận tha thứ.

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