2 kiểu ngoại tình của đàn ông không bao giờ đáng được tha thứ

Phụ nữ yêu 28/02/2020 05:12

Đàn ông ngoại tình là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ. Nhưng không phải lúc nào phụ nữ tha thứ cho chồng cũng là nên. Có những kiểu chồng ngoại tình không bao giờ đáng được nhận tha thứ.

Nhiều người thường đặt câu hỏi, phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình, có nên hay không?

Trường hợp có thể tha thứ là khi chồng phạm sai lầm lần đầu. Kỳ thực, không ai là hoàn hảo, dù ưu tú thế nào cũng có sai lầm. Dù là sai lầm từ hoàn cảnh, hay sơ suất của bản thân thì cũng là do chính mình không làm chủ được.

Nhìn theo hướng khách quan thì ngoại tình cũng như một lỗi sai đàn ông có thể mắc phải. Có thể họ không đủ bản lĩnh để tránh xa cám dỗ. Có thể họ quá nông cạn để không nhìn ra hậu quả của ngoại tình. Hoặc có thể, họ quá trẻ con để thích “chơi”, thích tìm tòi những gì mới mẻ… Và bạn phải chấp nhận rằng đàn ông không hoàn hảo, họ cũng có lúc không bản lĩnh, không hiểu biết, không trưởng thành.  

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Nhiều người thường đặt câu hỏi, phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình, có nên hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là câu chuyện của hai người phải chấp nhận những sự thay đổi dù là nhỏ nhất ở nhau. Ngoại tình cũng là một sự thay đổi nhất thời hay lâu dài ở đàn ông. Nếu đó là nhất thời, thì hãy cho họ thời gian để nhận ra. Nếu đó là sai lầm, thì hãy cho họ cơ hội để sửa sai.

Đừng nghĩ mình bi lụy chồng, kém cỏi khi bị phản bội. Không cặp vợ chồng bên nhau đến già nào lại không có lúc muốn bỏ nhau. Chỉ là ai kiên trì hơn, ai xem trọng giá trị của hôn nhân hơn, và ai chịu sửa sai, ai chịu chấp nhận đối phương không hoàn hảo.

Không dễ dàng để tha thứ cho chồng phản bội, nỗi đau vẫn sẽ còn đọng lại, vết sẹo cũng không thể mất. Nhưng khi có thể tha thứ cho chồng, bạn cũng tìm ra những gì mình chưa đúng, những lỗ hổng trong hôn nhân cần phải lấp lại.

Nhưng với hai kiểu ngoại tình này của đàn ông, phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua cho họ.

Ngoại tình nhiều lần

Người chồng ngoại tình nhiều lần thì có nghĩa là vợ đã tha thứ cho họ hơn một lần. Một người đàn ông có thể bỏ qua những lần bao dung của vợ, mà phạm hoài một lỗi sai thì không đáng để tha thứ. Với kiểu đàn ông này, họ tổn thương vợ thành quen, ngoại tình tới mức “chuyên nghiệp” sau nhiều lần luyện tập.

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Một người đàn ông có thể bỏ qua những lần bao dung của vợ, mà phạm hoài một lỗi sai thì không đáng để tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình nhiều lần, họ đã “biến chất” đi nhiều. Khi giỏi nói dối, khéo che đậy, nhiều mưu trò hơn, thì liệu có còn đáng để bạn tin tưởng? Sự tha thứ, chịu đựng, cố gắng của bạn với người này là vô nghĩa. Họ không tôn trọng bạn, cũng không thấy bạn tổn thương.

Đàn ông phản bội nhiều lần sẽ không thể học lại được cách thủy chung. Họ chỉ thay đổi người bị họ phản bội. Và bạn đừng tự tổn thương mình khi chấp nhận họ.

Vì nhân tình mà bỏ rơi gia đình

Điều không thể chấp nhận nhất ở đàn ông ngoại tình là vì người thứ ba mà ruồng bỏ vợ con. Một người đàn ông tốt thì dù có lỡ sa đà vào ngoại tình cũng không thương tổn vợ con của mình. Một người chồng tử tế thì cả khi mắc sai lầm cũng biết vợ con là người thân của mình.

Ngược lại, đàn ông phản bội và thương tổn gia đình thì đã cạn cùng nghĩa tình, vứt bỏ hết trách nhiệm, và không còn xứng đáng làm người đàn ông để vợ con cậy dựa. Kẻ nhẫn tâm với người thân, sẽ không bao giờ có thể “hoàn lương”. Ngược lại, càng lún sâu vào ngoại tình, họ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

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Nếu chẳng may phải thế thì hãy nghĩ nhiều hơn một chút, tha thứ khi cần, và sống vì bản thân và con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thế, bạn đừng tự kéo mình và con vào cái lỗ sâu không đáy mà người chồng tệ bạc đang tạo ra. Hãy để anh ta tự hủy hoại chính mình, còn bạn và con hãy bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Chẳng ai muốn có lúc trở thành người phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình. Nếu chẳng may phải thế thì hãy nghĩ nhiều hơn một chút, tha thứ khi cần, và sống vì bản thân và con nhiều hơn.

Phụ nữ ngoại tình - vấy bẩn bản thân, vấy bẩn nhân cách...

Phụ nữ ngoại tình - vấy bẩn bản thân, vấy bẩn nhân cách...

Tình yêu đều là được xây dựng trên niềm tin. Vì vậy nếu một khi bạn đã chọn ngoại tình thì chính bạn đang vấy bẩn lên những điều này và cũng làm hủy hoại đi giá trị của bản thân bạn trong lòng đối phương.

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