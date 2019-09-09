7 kiểu phụ nữ phúc dày mệnh lớn, được trời Phật chở che suốt đời

Phụ nữ yêu 09/09/2019 05:12

Đây là những kiểu phụ nữ có phúc báo trong đời, được ơn trên phù trợ nên hậu vận an nhiên thanh thản, tai qua nạn khỏi.

Phụ nữ có phúc báo, vận mệnh tốt là người từ trang phục đến lời ăn tiếng nói hay hành động đều bộc lộ phẩm vị và thân phận. Như Thiền Sư từng nói, không cần phải mở lời, vài bước đã có thế thấy cảnh giới của họ, thế nào cũng không thể che giấu.

Theo lời Phật dạy, phụ nữ có nét đẹp nội tâm mới có phúc báo về sau. Đây là 7 kiểu phụ nữ sẽ nhận phúc báo về sau.

1. Phụ nữ vui vẻ

Người phụ nữ luôn giữ nụ cười tự nhiên, đôn hậu trên môi luôn truyền tải niềm vui, ấm áp đến cho những người bên cạnh. Tâm thái lạc quan, tích cực của họ cũng đầy thu hút, có thể cảm hóa và khích lệ người xung quanh. Kiểu phụ nữ này luôn để lại ấn tượng trong lòng người khác, cũng dễ dàng gặp quý nhân giúp đỡ.

Phụ nữ vui vẻ thì trong lòng cũng không có tà niệm, mưu mô hại người. Bởi thế, khi không làm điều xấu, họ cũng sẽ giữ được phúc đức và nhận được phúc báo về sau.

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Phụ nữ có phúc báo, vận mệnh tốt là người từ trang phục đến lời ăn tiếng nói hay hành động đều bộc lộ phẩm vị và thân phận. - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ kín đáo

Phụ nữ thuộc về âm, cần phải ẩn mình. Trang phục của phụ nữ không thể quá lộ, càng kín đáo càng thể hiện phẩm hạnh. Đàn ông ứng với trời, phụ nữ ứng với đất. Đất không ẩn thì sẽ thành sa mạc, hoa cỏ cây cối đều không thể sinh sôi.

Phụ nữ muốn giữ phúc báo cho bản thân thì nên chú trọng ăn mặc. Kín đáo không có nghĩa là không phô được cái đẹp, kín đáo mà vẫn đẹp mới là cuốn hút.

3. Phụ nữ có thiền định

Dấu hiệu phụ nữ có phúc báo lớn là thiền định. Họ không dễ bị đánh gục, không dễ lo sợ, căng thẳng. Kiểu phụ nữ này luôn có tâm thế bình thản, ung dung. Đây chính là thiền định. Phụ nữ không có phúc báo khó giữ lòng bình yên, nên chuyện không vui cũng dễ dàng tìm đến.

4. Phụ nữ có tâm với nghề nghiệp

Một người phụ nữ bản lĩnh luôn hết mình vì công việc, tích cực làm việc luôn tạo nên một loại năng lượng tốt.

Có thể giải thích rằng khi bạn đặt hết tâm trí vào công việc, không ngừng cố gắng, không toan tính mưu cầu thì sẽ lọt vào mắt quý nhân. Phụ nữ có quý nhân đưa đường dẫn lối thì phúc báo cũng sẽ tìm đến.

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Một người phụ nữ bản lĩnh luôn hết mình vì công việc, tích cực làm việc luôn tạo nên một loại năng lượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ biết giữ miệng

Trong gia đình, phụ nữ mồm miệng không tốt thì gia đình cũng bị cạn phúc khí, phúc báo. Phụ nữ phạm khẩu nghiệp thì dễ tổn hại đến phúc đức của bản thân, còn ảnh hưởng đến thế hệ sau này. Bởi thế, phụ nữ khôn ngoan thì nên biết ăn nói nghĩ suy, đừng để lời nói ra không thu lại được, tổn hại đến bản thân.

6. Phụ nữ có lòng biết ơn

Lòng biết ơn từ trong tâm sẽ khiến quý nhân thấy rằng bạn xứng đáng được giúp đỡ, điều đó là đáng giá. Nếu trong lòng bạn chỉ toàn khó chịu và oán trách thì quý nhân sẽ khó có thể lại gần bạn.

Với phụ nữ, biết ơn là một đức tính tốt. Người có lòng biết ơn sẽ trọng lễ nghĩa, đạo đức. Người như thế ắt sẽ có phúc báo về sau tốt đẹp.

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Lòng biết ơn từ trong tâm sẽ khiến quý nhân thấy rằng bạn xứng đáng được giúp đỡ, điều đó là đáng giá - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ có năng lực

Phụ nữ chính chắn trong suy nghĩ và hành động sẽ dễ thành công và có phúc báo về sau. Dù vậy, nếu có thể bạn cũng nên cân nhắc lời khuyên của người khác.

Phụ nữ có phúc báo sẽ an yên về sau, vì thế hãy giữ gìn và tạo nhiều phúc báo cho bản thân ngay từ bây giờ.

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Từ khóa:   lời Phật dạy phụ nữ khôn ngoan

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