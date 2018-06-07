7 kiểu phụ nữ không thoát khỏi bất hạnh dù lấy bất cứ người đàn ông nào

Phụ nữ yêu 07/06/2018 05:30

Đổ vỡ trong hôn nhân đôi khi chính từ những hành động vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra. Đây là 7 kiểu phụ nữ khó lòng hạnh phúc trong hôn nhân…

Quá kỹ tính

Đây là những người vợ chỉ thấy lỗi và sai sót của chồng. Cũng vì họ quá kỹ tính, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Nhưng chính vì vậy họ lại gây áp lực cho người ở bên, nhiều khi khiến người khác thấy mệt mỏi. Không những vậy, những người phụ nữ thế này hay có thói nói xấu, kể lỗi kể tội của chồng mình. Với họ, đôi khi đây chỉ là cách khiến mình thấy thoải mái hơn nhưng với đàn ông lại là điều đại kỵ. Không người đàn ông nào thích ở cả đời với người vợ thích soi mói, tìm lỗi của mình.

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Không người đàn ông nào thích ở cả đời với người vợ thích soi mói, tìm lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tự làm ra tiền

Đàn ông có thể nói một câu “Ở nhà anh nuôi” với người phụ nữ của mình. Nhưng thực lòng đàn ông nào cũng sợ người phụ nữ quá dựa dẫm về vật chất cũng như tinh thần vào mình. Thực tế, không ai có thể đủ bao dung và yêu thương một người phụ nữ không thể tự lập. Ngược lại, phụ nữ biết tự làm ra tiền, không phụ thuộc vào ai luôn khiến chồng say mê không dứt.

Không cởi mở, hòa đồng

Phụ nữ không hòa đồng, cởi mở với mọi người, khó lòng mở lòng với bạn bè, gia đình của chồng khó có thể hạnh phúc trong hôn nhân. Ngay cả khi họ có cuộc sống riêng tốt đẹp thế nào mà không thể hòa hợp với mọi người, hành xử không khéo léo, gây mất thiện cảm với người xung quanh thì cũng không thể hòa thuận được với cha mẹ chồng. Lấy phải người vợ này, đàn ông dần dà sẽ thấy chán nản và mỏi mệt.

7 kiểu phụ nữ không thoát khỏi bất hạnh dù lấy bất cứ người đàn ông nào - Ảnh 2
Lấy phải người vợ này, đàn ông dần dà sẽ thấy chán nản và mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet

Thích khám phá, mạo hiểm và những điều mới mẻ

Phụ nữ kiểu này luôn thích cảm giác mới mẻ. Vì vậy khi hôn nhân quá êm đềm và hạnh phúc, họ sẽ nhanh chán, dễ dẫn đến cãi vã, thậm chí là ngoại tình. Họ luôn có nhu cầu khám phá và thử những điều mới bên ngoài. Hơn nữa, họ không thể hết lòng vì gia đình, thay vào đó lại muốn thỏa mãn bản thân, chinh phục những thử thách khác.

Chỉ biết nghĩ cho mình

Phụ nữ kiểu này chỉ bất hạnh trong hôn nhân. Vì bản chất một người vợ trong gia đình chính là phải nghĩ cho chồng còn, hết lòng vì gia đình. Nếu họ chỉ biết lo chăm chút bản thân, không màng chồng con ra sao thì không bao giờ giữ được hôn nhân. Và bất cứ ông chồng nào, dù có bao dung và yêu thương nhiều cũng không thể chấp nhận người vợ không biết lo cho gia đình. Họ có thể bỏ qua vài lần, nhưng rồi sẽ mỏi mệt và chán nản, tới lúc sẽ ra ngoài tìm người phụ nữ có thể cho họ một mái ấm thực sự.

7 kiểu phụ nữ không thoát khỏi bất hạnh dù lấy bất cứ người đàn ông nào - Ảnh 3
Phụ nữ kiểu này chỉ bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cộc tính, nói năng sỗ sàng

Dạng phụ nữ này khi gặp nhiều điều không vui sẽ trở nên nóng tính, nói năng cộc cằn, thậm chí là những lời cay độc. Chính những lúc này, đàn ông sẽ dễ bị tổn thương, thậm chí là xấu hổ vì có người vợ không biết cư xử, nói năng. Tính cách thô lỗ này sẽ khiến đàn ông chỉ muốn bỏ chạy khỏi hôn nhân. Rõ ràng, không người đàn ông nào muốn ở bên người phụ nữ thế này.

Cái tôi quá lớn

Phụ nữ giỏi giang và kiêu hãnh cũng là một ưu điểm lớn. Nhưng khi phụ nữ có cái tôi quá lớn, đòi hỏi mình phải thế này thế kia, ưa quyền lực thì khó có thể giữ được hôn nhân. Trong gia đình, vợ phải là người đứng sau chồng, bớt lời, nhường quyền cho chồng nhiều hơn. Vì khi bị vợ lấn lướt quá nhiều, đàn ông dễ sinh cảm giác kém cỏi, và dần mong muốn tìm một người phụ nữ coi trọng mình hơn.

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