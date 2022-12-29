7 điều phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi, để không bị đàn ông xem thường

Một khi yêu đương, phụ nữ luôn mong muốn đàn ông chăm sóc, lo lắng cho cuộc sống của họ, từ tinh thần đến vật chất. Nhưng phụ nữ ơi, đừng biến tình yêu thành gánh nặng, đừng để bản thân khi yêu trở nên yếu đuối và bi lụy trong mắt đàn ông. Trên đời này, sẽ không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc bạn như cha mẹ. Trong tình yêu, nếu bạn muốn sự công bằng, thì phải độc lập trước, phải biết lo lắng chăm sóc cho bản thân trước. Đàn ông luôn khôn ngoan, họ không bao giờ thích kiểu phụ nữ chỉ tạo cho họ áp lực và gánh nặng.

Phụ nữ có thể sống tình cảm vì đàn ông mà bỏ hết tất cả. Nhưng đàn ông lại sống lý trí, họ sẽ không chấp nhận từ bỏ gia đình, bạn bè vì tình yêu. Ngược lại, họ sẽ xem đó là hành động ích kỷ, thiếu hiểu biết của phụ nữ. Bạn bè là sự lựa chọn của đàn ông, họ không muốn phụ nữ quyết thay họ. Với gia đình cũng thế, họ muốn phụ nữ tôn trọng những gì thuộc về họ. Thế thì nếu bạn muốn đàn ông tôn trọng bạn thì đừng buộc anh ấy phải từ bỏ gia đình hay bạn bè.

Đừng bao giờ buộc đàn ông phải từ bỏ sở thích, hay điều anh ấy muốn chỉ để chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho bạn. Người đàn bà thông minh sẽ không buộc đàn ông làm điều họ không thích. Tình yêu phải đến từ sự tự nguyện, bởi sự thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh nhau. Một tình yêu buộc đàn ông thay đổi, không còn là chính mình không bao giờ có thể bền lâu.

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Đòi hỏi đàn ông có cùng sở thích với mình

Hãy nghĩ thử xem, nếu bạn buộc phải thay đổi sở thích của mình vì đối phương, bạn có thấy dễ chịu không? Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn muốn tình yêu của mình tràn ngập cảm giác thoải mái. Vì mọi sự cưỡng cầu đều chỉ giết dần tình yêu. Nếu bạn không tôn trọng con người thật của đối phương, thì họ cũng không thể yêu thương bạn một cách tôn trọng.

Không ép đàn ông thay đổi thành người khác

Nếu bạn không chấp nhận đối phương và muốn họ thay đổi thì họ cũng không thể quý trọng con người thật của bạn. Vì chẳng có điều gì có thể cưỡng ép đàn ông thay đổi chính mình. Họ chỉ tự nguyện thay đổi khi yêu đủ nhiều và thiết tha một người phụ nữ. Vì thế, thay vì muốn thay đổi đàn ông, hãy học cách yêu thương và tôn trọng đàn ông đủ nhiều để họ tự nguyện đổi thay vì bạn.

Cấm đàn ông nhìn phụ nữ khác

Đàn ông nào cũng sẽ nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài ấn tượng khác, đó là bản năng của họ và sẽ không thể thay đổi. Vì thế, đừng buộc đàn ông phải thay đổi, vô ích thôi. Thay vì ghen tuông vô cớ, khiến bản thân trở nên tự tin hơn, hãy tin tưởng vào đối phương và tự cải thiện bản thân cũng như tình yêu của cả hai. Người đàn bà khôn ngoan không cần là người xinh đẹp nhất, nhưng là người vì tự tin mà thu hút nhất.

Đòi hỏi đàn ông chứng minh thủy chung

Người phụ nữ khôn ngoan không cần đòi hỏi đàn ông chứng minh tình yêu hay sự chung thủy của họ. Trước hết là họ tin vào sự lựa chọn của mình. Và họ hiểu đòi hỏi đàn ông chứng minh thì chỉ khiến anh ấy thấy mệt mỏi, căng thẳng hơn. Thay vì đòi hỏi, phụ nữ sẽ tôn trọng, yêu thương, kiên nhẫn và tin tưởng vào tình yêu của mình nhiều hơn. Họ muốn hạnh phúc với những gì mình chọn. Vì nếu đó là một người đàn ông tệ, họ sớm muộn gì cũng sẽ có thể nhận ra.