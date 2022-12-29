7 điều phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi, để không bị đàn ông xem thường

Phụ nữ yêu 29/12/2022 07:00

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi những điều này ở người đàn ông họ yêu.

“Nuôi” và được chăm sóc

Một khi yêu đương, phụ nữ luôn mong muốn đàn ông chăm sóc, lo lắng cho cuộc sống của họ, từ tinh thần đến vật chất. Nhưng phụ nữ ơi, đừng biến tình yêu thành gánh nặng, đừng để bản thân khi yêu trở nên yếu đuối và bi lụy trong mắt đàn ông. Trên đời này, sẽ không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc bạn như cha mẹ. Trong tình yêu, nếu bạn muốn sự công bằng, thì phải độc lập trước, phải biết lo lắng chăm sóc cho bản thân trước. Đàn ông luôn khôn ngoan, họ không bao giờ thích kiểu phụ nữ chỉ tạo cho họ áp lực và gánh nặng.

7 điều phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi, để không bị đàn ông xem thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ bỏ sở thích, điều anh ấy muốn

Đừng bao giờ buộc đàn ông phải từ bỏ sở thích, hay điều anh ấy muốn chỉ để chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho bạn. Người đàn bà thông minh sẽ không buộc đàn ông làm điều họ không thích. Tình yêu phải đến từ sự tự nguyện, bởi sự thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh nhau. Một tình yêu buộc đàn ông thay đổi, không còn là chính mình không bao giờ có thể bền lâu.

Bỏ rơi gia đình, bạn bè

Phụ nữ có thể sống tình cảm vì đàn ông mà bỏ hết tất cả. Nhưng đàn ông lại sống lý trí, họ sẽ không chấp nhận từ bỏ gia đình, bạn bè vì tình yêu. Ngược lại, họ sẽ xem đó là hành động ích kỷ, thiếu hiểu biết của phụ nữ. Bạn bè là sự lựa chọn của đàn ông, họ không muốn phụ nữ quyết thay họ. Với gia đình cũng thế, họ muốn phụ nữ tôn trọng những gì thuộc về họ. Thế thì nếu bạn muốn đàn ông tôn trọng bạn thì đừng buộc anh ấy phải từ bỏ gia đình hay bạn bè.

7 điều phụ nữ khôn không bao giờ đòi hỏi, để không bị đàn ông xem thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đòi hỏi đàn ông có cùng sở thích với mình

Hãy nghĩ thử xem, nếu bạn buộc phải thay đổi sở thích của mình vì đối phương, bạn có thấy dễ chịu không? Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn muốn tình yêu của mình tràn ngập cảm giác thoải mái. Vì mọi sự cưỡng cầu đều chỉ giết dần tình yêu. Nếu bạn không tôn trọng con người thật của đối phương, thì họ cũng không thể yêu thương bạn một cách tôn trọng.

Không ép đàn ông thay đổi thành người khác

Nếu bạn không chấp nhận đối phương và muốn họ thay đổi thì họ cũng không thể quý trọng con người thật của bạn. Vì chẳng có điều gì có thể cưỡng ép đàn ông thay đổi chính mình. Họ chỉ tự nguyện thay đổi khi yêu đủ nhiều và thiết tha một người phụ nữ. Vì thế, thay vì muốn thay đổi đàn ông, hãy học cách yêu thương và tôn trọng đàn ông đủ nhiều để họ tự nguyện đổi thay vì bạn.

Cấm đàn ông nhìn phụ nữ khác

Đàn ông nào cũng sẽ nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài ấn tượng khác, đó là bản năng của họ và sẽ không thể thay đổi. Vì thế, đừng buộc đàn ông phải thay đổi, vô ích thôi. Thay vì ghen tuông vô cớ, khiến bản thân trở nên tự tin hơn, hãy tin tưởng vào đối phương và tự cải thiện bản thân cũng như tình yêu của cả hai. Người đàn bà khôn ngoan không cần là người xinh đẹp nhất, nhưng là người vì tự tin mà thu hút nhất.

Đòi hỏi đàn ông chứng minh thủy chung

Người phụ nữ khôn ngoan không cần đòi hỏi đàn ông chứng minh tình yêu hay sự chung thủy của họ. Trước hết là họ tin vào sự lựa chọn của mình. Và họ hiểu đòi hỏi đàn ông chứng minh thì chỉ khiến anh ấy thấy mệt mỏi, căng thẳng hơn. Thay vì đòi hỏi, phụ nữ sẽ tôn trọng, yêu thương, kiên nhẫn và tin tưởng vào tình yêu của mình nhiều hơn. Họ muốn hạnh phúc với những gì mình chọn. Vì nếu đó là một người đàn ông tệ, họ sớm muộn gì cũng sẽ có thể nhận ra.

Đây là những đặc điểm nổi bật của kiểu phụ nữ thu hút đàn ông mê đắm không rời

Đây là những đặc điểm nổi bật của kiểu phụ nữ thu hút đàn ông mê đắm không rời

Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác muốn chinh phục và chiếm hữu, bởi sự độc lập và hạnh phúc mà họ đang nắm giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 15 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận