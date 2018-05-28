7 dấu hiệu bạn yêu phải đàn ông đã có vợ!

Phụ nữ yêu 28/05/2018 05:30

Nếu có 7 dấu hiệu sau thì bạn đang yêu chồng của người khác mà không hề hay biết!

Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu chính là bị lừa dối. Và đau đớn nhất với phụ nữ chính là yêu phải người đàn ông có gia đình rồi mà mình lại không hề biết. Nếu có 7 dấu hiệu sau thì bạn đang yêu chồng của người khác!

Bạn không được gặp bạn bè hay gia đình của anh ta

Bạn bè luôn phản ánh cuộc sống của đàn ông. Nếu bạn muốn biết rõ về người đàn ông của mình, cứ gặp bạn bè của anh ấy. Nhưng nếu dù một lần anh ấy cũng chưa từng để bạn gặp họ thì bạn nên đặt câu hỏi. Hãy nhớ, phụ nữ khi yêu thường giữ tình yêu chỉ hai người, nhưng đàn ông họ luôn muốn khoe bạn gái với những người bên cạnh, muốn bạn bè biết về người phụ nữ của họ. Và nếu đã yêu nhau một thời gian đủ dài và bạn vẫn chưa được gặp ai trong gia đình anh ấy thì nên xem xét lại mối quan hệ này. Vì rất có thể bạn đang yêu một người đã có vợ.

7 dấu hiệu bạn yêu phải đàn ông đã có vợ! - Ảnh 1
Và nếu đã yêu nhau một thời gian đủ dài và bạn vẫn chưa được gặp ai trong gia đình anh ấy thì nên xem xét lại mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn cần, không phải lúc nào anh ấy cũng có mặt

Rõ ràng rằng đàn ông có gia đình luôn rất bận rộn. Đương nhiên, để dành thêm thời gian cho một người phụ nữ khác sẽ có lúc không đủ. Nếu người đàn ông của bạn bất ngờ biến mất, lúc bạn cần không phải lúc nào anh ta cũng có mặt, hoặc những khi bạn gọi đều trở nên ngập ngừng và tắt máy thì rất có thể anh ta đã có gia đình. Đàn ông có gia đình một khi ngoại tình, dù có tính toán kỹ lưỡng thế nào vẫn có lúc không kiểm soát được thời gian.

Chuyện kết hôn chưa từng được nhắc tới

Đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất để bạn biết mình đang yêu người đàn ông có gia đình. Dù đã yêu nhau đủ lâu, đủ nhiều nhưng chưa một lần bạn nghe anh ấy nói về chuyện kết hôn. Anh ấy cũng không hề nói về chuyện tương lai cả hai bạn sẽ thế nào. Đàn ông có vợ luôn lảng tránh chuyện này. Vì họ không thể đảm bảo có thể giấu diếm vợ được bao lâu, càng không thể cho nhân tình danh phận nào, thế thì né tránh vẫn là hơn.

7 dấu hiệu bạn yêu phải đàn ông đã có vợ! - Ảnh 2
Vì họ không thể đảm bảo có thể giấu diếm vợ được bao lâu, càng không thể cho nhân tình danh phận nào, thế thì né tránh vẫn là hơn. - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy chỉ thả lỏng khi chỉ có 2 người

Người đàn ông của bạn luôn rất cứng nhắc khi cả hai ở chốn đông người. Anh ấy không nắm tay bạn khi qua đường, càng không muốn ôm bạn ở nơi công cộng. Đừng nghĩ đây là biểu hiện của người đàn ông tử tế. Đàn ông khi yêu luôn thể hiện sự sở hữu với người phụ nữ của mình. Chỉ có đàn ông có vợ, sợ bị phát hiện mới giữ khoảng cách với nhân tình khi ra ngoài.

Anh ấy không muốn nhắc tới quá khứ

Ai cũng có quá khứ, và việc nhắc lại quá khứ quá nhiều cũng không hay. Nhưng nếu người đàn ông của bạn khó chịu, và không muốn nhắc gì về quá khứ, hãy để ý. Nếu quá khứ là điều quá đau buồn anh ấy không muốn nói về, bạn có thể hiểu. Nhưng nếu anh ấy né tránh chỉ vì muốn che giấu điều gì đó, hãy cẩn thận!

7 dấu hiệu bạn yêu phải đàn ông đã có vợ! - Ảnh 3
Nhưng nếu anh ấy né tránh chỉ vì muốn che giấu điều gì đó, hãy cẩn thận! - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không đi chơi với bạn vào dịp lễ

Đàn ông có vợ luôn bận rộn vào những dịp lễ Tết, vì họ phải ở bên vợ con, phải về họ hàng. Nếu vào dịp lễ, người đàn ông của bạn chưa từng ở bên bạn thì rất có thể anh ta đang phải ở bên vợ con!

Anh ấy chưa từng dẫn bạn về nhà chơi

Đàn ông có vợ muốn lừa dối thì không bao giờ để nhân tình biết địa chỉ nhà của mình. Nếu đã yêu nhau lâu nhưng chưa một lần bạn được về nhà của anh ấy thì nên xem xét lại, liệu có phải anh ta đang giấu bạn điều gì không?

Đàn ông có vợ và những câu thần chú khiến phụ nữ mắc bẫy!

Đàn ông có vợ và những câu thần chú khiến phụ nữ mắc bẫy!

Điều dại dột nhất của phụ nữ chính là tin rằng vì tiếng yêu đàn ông có vợ sẽ bỏ vợ con vì mình. Ngược lại, phải hiểu lời họ nói yêu thương mình vốn chỉ là ngụy biện để không tổn hại đến gia đình.

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