7 câu nói kinh điển của đàn ông khi muốn chia tay bạn

Đàn ông khi muốn có bạn sẽ không bao giờ có suy nghĩ không xứng với bạn. Khi nghe câu nói này từ đàn ông thì chỉ có hai ý nghĩa. Một là anh ta thật sự tự ti về bản thân, thấy mình không xứng với bạn về gia cảnh, học vấn… Hoặc hai là anh ta chỉ muốn tìm một cái cớ chia tay để bạn nuối tiếc không dứt.

Đàn ông cạn tình , muốn chia tay thường sẽ nói 7 câu nói này với bạn.

Khi đàn ông nói câu này thì chỉ có một ý nghĩa là anh ta muốn kết thúc với bạn. Đây cũng thường là lý do kinh điển khi hai người yêu nhau muốn chia tay. Thật ra, đây cũng là một lý do hợp lý, vì nếu không hợp nhau thì khó mà có thể tiếp tục cùng nhau.

Nhưng bạn nên nhớ, một người đàn ông yêu bạn nhiều sẽ cố gắng vì bạn, hơn là bỏ cuộc.

Nếu đàn ông nói câu này thì bạn hãy hiểu anh ta chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để dứt khoát với bạn.

3. “Anh chưa sẵn sàng để kết hôn”

Đàn ông khi nói chưa sẵn sàng muốn kết hôn với bạn, dù hai người đã yêu nhau trong một thời gian, thì có nghĩa là anh ta không muốn lâu dài với bạn. Đàn ông khi yêu nghiêm túc, sẽ luôn nghĩ về tương lai của hai người. Ngay cả khi chưa phải lúc để kết hôn, anh ấy cũng sẽ cho bạn cảm giác cả hai sẽ có một cái kết đẹp sau này.

Đàn ông cạn tình không muốn tính chuyện tương lai với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu khi đã yêu lâu, cuộc tình đã chín muồi mà bạn vẫn nghe câu nói này từ đàn ông thì hãy nhanh chóng rời đi. Vì đây chỉ là người đàn ông muốn yêu bạn cho vui, hơn là muốn cùng bạn nghĩ chuyện nghiêm túc.

4. “Em thay đổi nhiều quá”

Nếu bạn nghe câu này thì sẽ có hai khả năng. Một là bạn thật sự thay đổi nhiều khiến đối phương cảm thấy bất ngờ. Nếu thế, hãy điều chỉnh lại để không tạo khoảng cách giữa hai người.

Khả năng thứ hai là đối phương chỉ đang muốn tìm cái cớ chia tay để đổ lỗi cho bạn. Đây lại là cái cớ khiến bạn nghĩ bản thân sai, nhưng thật ra chỉ là vì anh ta đã không còn muốn bên bạn mà thôi.

5. “Anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta”

Nếu đàn ông nói với bạn câu này thì hãy hiểu rằng anh ta ngầm muốn chia tay bạn. Đừng ngây thơ nghĩ rằng anh ta suy nghĩ nghiêm túc thật. Vì nếu bạn đồng ý, thì anh ta sẽ biến mất và nhanh chóng xuất hiện bên một người khác. Anh ta suy nghĩ thật, mà là nghĩ về một người phụ nữ khác!

6. “Anh không hợp với gia đình/bạn bè của em”

Đàn ông hết tình sẽ lấy gia đình, bạn bè là lý do để chia tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ cố gắng hòa hợp với gia đình và bạn bè của bạn. Vì muốn lâu dài với bạn nên anh ấy muốn là một phần trong thế giới của bạn. Ngược lại, đàn ông hết yêu sẽ lấy gia đình, bạn bè là lý do để chia tay bạn. Không phải anh ta không hợp, mà là không muốn dính dáng đến thế giới của bạn nữa. Đây cũng là dấu hiệu chia tay rõ ràng nhất ở người đã hết tình cảm.

7. “Anh là… gay”

Đừng quá bất ngờ nếu đàn ông lấy đây là lý do muốn chia tay. Nếu thật sự là như thế thì có nghĩa là anh ấy không muốn lừa dối bạn nữa, bạn đừng miễn cưỡng. Nếu chỉ là muốn chia tay với bạn mà nói thế, thì bạn càng nên dứt khoát nhanh chóng. Kiểu đàn ông lấy cớ này để chia tay thật là quá “hèn” rồi!

Đàn ông cạn tình luôn có cái cớ để dứt tình với bạn. Nếu đã nghe những lời nói như thế, hãy bình tĩnh mà kiêu hãnh rời đi, phụ nữ nhé!