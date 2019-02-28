7 cách để ngừng yêu người không còn yêu bạn

Phụ nữ yêu 28/02/2019 05:30

Không có tình yêu nào đau khổ hơn khi yêu một người đã không còn yêu bạn. Lúc ấy, ngoài sự tổn thương tình cảm, bạn còn thấy mất tự tin và tự trọng. Vậy thì làm sao để ngừng yêu người không còn yêu bạn?

Hãy chấp nhận sự thật rằng người ấy không còn cần bạn

Một người từng nói yêu bạn, giờ lại bỗng biến mất. Một người từng làm nhiều điều ý nghĩa vì bạn, giờ lại hờ hững vô tâm. Và sau những cuộc cãi vã, thậm chí là nói chuyện nghiêm túc nhất, cả hai vẫn không thể gần lại. Hay sau những cố gắng hàn gắn không ngừng nghỉ từ bạn, người ấy vẫn chẳng đổi thay. Thế thì, bạn hãy chấp nhận rằng người từng yêu bạn cũng có lúc không còn yêu bạn nữa.

Không có tình yêu nào là tồn tại mãi mãi, tình yêu chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi hai người tình nguyện muốn giữ lấy nó. Đến khi một người muốn nắm còn một người muốn buông, thì đó không còn là tình yêu nữa. Hay đúng hơn tình yêu chỉ còn ở lại trong tim bạn, còn lòng người ta thì đã trống không.

Thế thì, dù đau lòng mấy, cũng hãy nhìn thẳng sự thật này. Đừng biến tình yêu, sự quan tâm của mình trở thành phiền phức, gánh nặng cho người còn lại. Có những tình yêu chỉ bạn biết và cũng chỉ có thể buông tay mới là một cái kết đẹp nhất.

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Có những tình yêu chỉ bạn biết và cũng chỉ có thể buông tay mới là một cái kết đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy lơ là họ đi

Cứ không phải nhìn thấy nhau thì theo năm tháng yêu mấy cũng sẽ thành quên. Vì thế, hãy cứ làm lơ người ấy đi. Cách tốt nhất là bạn nên tìm một việc để bản thân tập trung vào. Bạn có thể nhận thêm việc để bận rộn hơn, hay có thể đi du lịch một chuyến vài ngày để vơi đi những chuyện cũ. Hãy khiến cuộc sống của mình tách biệt khỏi những gì liên quan đến người ấy.

Đây không phải là hành động trốn tránh. Bạn hãy hiểu, trái tim cũng cần phải được che mắt khi có những điều khiến nó đau lòng. Hãy tạm khiến nó không nhìn thấy những gì khiến vết thương của nó khó lành. Bạn cần thời gian một mình, trái tim của bạn cũng cần thời gian để vui vẻ lại. Hãy cho mình thời gian một mình nhiều hơn.

Tìm người có thể chia sẻ với bạn

Một người có thể hiểu hết những chia sẻ của bạn thì chỉ có thể là người từng trải qua những điều tương tự. Họ sẽ biết nỗi đau ấy khó chịu đến nhường nào và cho bạn biết phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó. Đây không chỉ là cách bạn tìm sự đồng cảm, chia sẻ mà còn là giãi bày những khó chịu trong lòng. Vì thật sự có khi bạn chỉ đang tìm kiếm một câu nói: “Tôi hiểu hết những gì bạn đang trải qua” để thấy bản thân không cô đơn. Thế thì, đừng ngại tìm cho mình một chỗ dựa, dù là từ bạn bè hay người thân, thậm chí là từ một cuốn sách viết cho những người như bạn lúc này.

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Hãy cho mình thời gian một mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân

Khi đối mặt với một nỗi buồn trong tình yêu, bạn dễ dàng bỏ bê bản thân. Nhưng bạn nhất định phải nhớ, dù là lúc tận cùng đau khổ nhất cũng đừng quên yêu thương và chăm sóc bản thân. Hãy yêu thương mình nhiều hơn khi chính bạn là người đã chịu nhiều thiệt thòi. Hãy cho mình cơ hội ra ngoài tận hưởng những điều mới mẻ, mua cho mình những món đồ đẹp, hay thậm chí là cứ thư giãn như mình muốn.

Đừng nghĩ đến việc giải quyết buồn phiền bằng bia rượu hay thuốc lá. Nỗi buồn nào cũng không thể giải quyết được bằng những thứ không tốt ấy đâu. Bạn phải hiểu nỗi đau không thể giết chết được bạn, nhưng những gì bạn làm cho bản thân mình khi đau lòng luôn có thể giết chết bạn một ngày không xa. Hãy yêu thương mình hơn, vậy là đủ rồi.

Vận động, tập thể thao

Một trong những cách tác động tích cực nhất đến cảm xúc chính là vận động, tập thể thao. Bạn có thể chọn đi bộ nhẹ nhàng mỗi sáng, hay tham gia các khóa học yoga, thiền để tâm trí nhẹ nhàng hơn. Việc tập thể thao, vận động không chỉ khiến cơ thể, da dẻ bạn đẹp hơn mà còn giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn về mọi chuyện.

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Bạn phải hiểu nỗi đau không thể giết chết được bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khép lại những giấc mơ hạnh phúc đã từng

Những giấc mơ bạn từng mơ ngày trước về hạnh phúc với đối phương, hãy để nó lại sau lưng và rời đi. Chờ đợi một tình yêu chỉ còn là đơn phương là nỗi khổ lớn nhất. Người ta đã không còn yêu bạn, thì đừng nghĩ giúp họ, đừng níu kéo họ. Họ đã bận đi tìm hạnh phúc cho họ, cớ sao bạn còn đứng im ngó nhìn theo? Bạn cũng phải đứng dậy và đi, để tìm thấy hạnh phúc khác cho chính mình.

Đừng gieo oán hận

Ai trong đời cũng phải có một lần thất bại trong tình yêu. Đừng vì thế mà ghét bản thân, thù hằn những người khác giới. Bởi ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc sau cùng. Người ấy ra đi là vì không phải là người cuối cùng dành cho bạn, chưa phải là người phù hợp nhất với bạn. Hãy cứ nghĩ, nếu bạn là họ, bạn có muốn cố gắng ở lại với người mà bản thân không còn yêu không?

Tình yêu chính là có những cái kết chỉ nên buông tay và nhớ về những gì đẹp đẽ. Và sau đó hãy để lòng mình yên ổn với một tương lai nhiều cơ hội hạnh phúc hơn.

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