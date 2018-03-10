7 bước giúp bạn quên đi chuyện cũ, tình xưa hiệu quả nhất

Đây chính là cách tốt nhất để quên đi chuyện cũ, tình xưa và giúp bạn không bị những đớn đau, dằn vặt trong quá khứ hành hạ thêm lần nào trong đời nữa.

Ký ức là những gì đã qua, dù tốt đẹp hay đau thương con người cũng khó lòng quên đi trong chốc lát. Thế nên, nếu muốn quên đi người cũ, tốt nhất bạn hãy tránh xa những nơi kỷ niệm của cả hai. Việc tránh xa chúng sẽ giúp bạn không bị gợi nhớ về những gì đã trải qua cùng đối phương, từ đó dần phai nhạt tình yêu đã từng dành cho họ.

Dù bạn đời hay người yêu cũ đã làm nhiều điều có lỗi, khiến bạn tổn thương, đau khổ thì sau khi chia tay bạn đừng căm thù họ. Hãy dùng thái độ bình thản, bao dung để đối xử với đối phương để chí ít lòng bạn không dậy sóng khi đối mặt với người cũ.

Nếu giữ sự hận thù, chán ghét trong lòng thì con tim bạn sẽ mãi nghĩ về họ. Lúc này, dù bạn có muốn quên họ thì 10 năm cũng không có tác dụng.

Thay vì nói xấu đối phương, hãy nhớ đến những điều tốt đẹp của họ - Ảnh minh họa: Internet

Không nói xấu người cũ

Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp ở đối phương, hãy nhớ rằng họ đã dịu dàng, yêu thương và chăm sóc bạn chu toàn như thế nào khi còn bên nhau. Hãy nói về những điều tích cực ở họ với người khác, đây là cách bạn tôn trọng chuyện cũ, giống như việc tôn trọng chính mình.

Đặt ra mục tiêu sống cho chính mình

Thay vì ủ dột nhốt mình trong quá khứ, mãi ôm gối khóc hằng đêm bạn hãy vượt qua đớn đau bằng cách đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Thăng tiến trong công việc, đặt chân đến những vùng đất bạn ước ao khám phá, hay đơn giản chỉ là tập trung kiếm tiền để mua thứ mình thích. Chính những mục tiêu ấy sẽ kéo bạn đứng lên, tràn đầy năng lượng và tạo tiền đề cho cuộc sống tươi xinh đón chào bạn phía trước.

Biết rõ nguyên nhân chia tay là cách giúp bạn ngăn được ý định muốn níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

Biết rõ nguyên nhân mối quan hệ chấm dứt

Đừng ly hôn hay chia tay nếu bạn không biết rõ nguyên nhân vì sao mối quan hệ phải chấm dứt. Khi đã hiểu rõ nguồn cơn, biết rằng cả hai không thể cố gắng bên nhau thì bạn sẽ thanh thản khi nghĩ đến những điều đã qua.

Không níu kéo

Một khi người đã muốn rời xa ta nghĩa là họ đã có quyết định của riêng mình. Thế nên, sau khi dã chấm dứt bạn đừng bao giờ cố gắng níu kéo. Việc nài nỉ, tỏ ra đáng thương hay xin được quay lại sẽ khiến bạn trở nên trơ trẽn. Hãy vững vàng vượt qua những trống trải hiện tại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đừng đóng cửa trái tim chỉ vì nó từng bị tổn thương một lần - Ảnh minh họa: Internet

Cho người khác cơ hội

Đừng vì một lần thất bại trong chuyện tình cảm mà đóng chặt trái tim mình. Hãy mở lòng với người đủ yêu thương, trân trọng và có thể khiến bạn hạnh phúc.