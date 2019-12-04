6 kiểu phụ nữ khiến đàn ông rung động nhất, chỉ cần nhìn thấy sẽ đặc biệt lưu tâm

Đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ trong đời. Nhưng người khiến họ khó quên nhất vẫn là mối tình thuở ban đầu mới biết yêu. Cảm giác rung động của đàn ông đặc biệt khó quên, dù là bao năm sau đó cũng nhớ rất rõ. Với đàn ông, đây là người phụ nữ hấp dẫn nhất. Ngay cả khi người phụ nữ ấy không quá xinh đẹp, nhưng vẫn trở nên quyến rũ vì cho đàn ông xúc cảm ban đầu mới mẻ nhất. Đó là nét đẹp giản dị trong những ký thức thanh thuần nhất của tuổi trẻ.

Bởi dẫu sao thì đó cũng là người phụ nữ “đã từng” là của đàn ông. Đây là người cho đàn ông cảm giác yêu thương thân thuộc, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tương lai. Những cảm xúc đó dẫu không còn mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể là ngọn lửa bùng cháy nếu có người muốn nhen nhóm.

Với phụ nữ, người yêu cũ, người cũ của đàn ông luôn là điều gì đó “lấn cấn” trong lòng. Dù có tin tưởng đàn ông đến mấy họ vẫn có tâm lý đề phòng với những người phụ nữ “đã cũ” này.

Và kỳ thực, đàn ông vẫn có những suy nghĩ và xúc cảm riêng mỗi khi nghĩ hay gặp lại người cũ. Vì không ít đàn ông luôn giữ hình mẫu người cũ là kiểu phụ nữ hấp dẫn mà họ muốn tìm kiếm.

Đàn ông vẫn có những suy nghĩ và xúc cảm riêng mỗi khi nghĩ hay gặp lại người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đàn ông thầm thương trộm nhớ

Cảm giác thầm để ý một ai đó thường dai dẳng và có khi sâu đậm hơn ta nghĩ. Tình yêu đơn phương của đàn ông sẽ dành cho mẫu phụ nữ họ hứng thú. Nhưng vì chưa có cơ hội nên họ chỉ trộm nhớ trộm thương, âm thầm nuôi hy vọng, lặng lẽ dõi theo đối phương.

Một khi chưa có được điều gì, con người luôn thấy điều đó thật đẹp đẽ. Bởi thế, người phụ nữ trong mộng của đàn ông luôn cho họ cảm giác khao khát và rung động mạnh mẽ.

Người phụ nữ gợi cảm

Đàn ông yêu bằng mắt, dù không thừa nhận nhưng họ vẫn thường dõi theo những người phụ nữ gợi cảm. Ngay cả khi đã có nơi có chỗ, nhiều người vẫn không rời mắt khỏi những người đàn bà quyến rũ, thu hút. Đây có thể là bản năng yêu cái đẹp của đàn ông, luôn bị phụ nữ gợi cảm kích thích.

Người phụ nữ cam tâm tình nguyện

Phụ nữ chân thành là kiểu phụ nữ thu hút với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trước một người phụ nữ một lòng một dạ vì mình, đàn ông ngoài nể trọng, còn có cảm động. Hai xúc cảm cùng lúc đó tạo nên sự rung động mãnh liệt trong lòng đàn ông. Từ đó mà đối phương trong mắt đàn ông trở nên thu hút, quyến rũ hơn bao giờ hết.

Người phụ nữ bí ẩn

Đàn ông luôn bị kích thích bởi những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Họ thích khám phá, chinh phục và không ngừng tìm kiếm. Bởi thế, trước người phụ nữ toát ra vẻ bí ẩn, đàn ông luôn bị hấp dẫn. Họ muốn chinh phục, muốn có bằng được người phụ nữ thu hút khó cưỡng thế này.