5 dấu hiệu cho thấy bạn và người ấy đã có duyên từ kiếp trước

Phụ nữ yêu 03/12/2019 05:12

Duyên phận ở đời là điều kỳ diệu nhất của tạo hóa. Nếu bạn và người ấy có duyên từ kiếp trước thì kiếp này cũng không quá khó để nhận ra.

Dù kiếp luân hồi là điều chưa được khoa học chứng minh nhưng cũng không thể phủ nhận nhân duyên của con người là một điều kỳ diệu. Nếu bạn và người ấy có duyên từ kiếp trước thì đây là những dấu hiệu để bạn nhận ra.

Có cảm giác như gặp lại người thân

Dù chưa quen biết nhưng ở lần gặp đầu tiên bạn đã thấy ở người đó sự gần gũi kì lạ. Bạn thấy họ luôn thấu hiểu bạn, cả hai bên nhau rất tự nhiên. Người ấy chấp nhận bạn vô điều kiện. Bạn thấy sự an toàn tuyệt đối khi ở bên người ấy. Ngay cả khi bạn không nói ra, người ấy cũng có thể hiểu hết nội tâm của bạn.

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Ngay cả khi bạn không nói ra, người ấy cũng có thể hiểu hết nội tâm của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sự ăn ý hòa hợp giữa bạn và người ấy như sự quen thuộc từ rất lâu. Cả hai có sự kết nối sâu sắc, như “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Thậm chí khi chưa biết rõ về đối phương, bạn vẫn thấy giữa cả hai có một sức hút khó cưỡng. Từ đó mà bạn và người ấy luôn có sự đồng cảm, thấu hiểu vô hình.

Ghét ngay từ lần đầu gặp mặt

Vừa nhìn thấy nhau lần đầu đã có cảm giác không thể vừa mắt được. Đây có thể là dấu hiệu cả hai ở kiếp trước có mối quan hệ không tốt. Người ta có thể gọi đây là “oan gia truyền kiếp”, một loại cảm giác đặc biệt không thể hợp nhau dù chưa từng gặp gỡ.

Dù có cảm giác tiêu cực này nhưng bạn vẫn nên cố gắng giữ cân bằng hay cải thiện. Đừng nghĩ rằng đây là “mối oan gia” không thể xóa trừ ở kiếp này.

Hồi tưởng

Khi gặp một người lạ, bạn bỗng có cảm giác như nhớ lại một điều gì đó không rõ ràng ở quá khứ. Những cảnh tượng bạn chưa từng thấy, lại như đoạn phim tua chậm trong hồi ức. Đây có thể không phải là cảm giác nhớ về những hồi ức trong kiếp này, mà là dấu hiệu từng có mối quan hệ ở kiếp trước.

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Khi gặp một người lạ, bạn bỗng có cảm giác như nhớ lại một điều gì đó không rõ ràng ở quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chia sẻ mọi thứ với đối phương

Bạn có thể chia sẻ mọi thứ với người ấy một cách thoải mái và không sợ bị đánh giá. Chưa có ai cho bạn sự thấu hiểu và lắng nghe sâu sắc như thế. Người ấy còn cho bạn cảm giác bạn quan trọng và sẵn sàng lắng nghe bạn nói.

Cảm giác tội lỗi hay sợ hãi

Nếu đây là cảm giác vô thức trong bạn khi lần đầu gặp gỡ thì có thể là dấu hiệu cả hai từng có mối quan hệ nào đó từ kiếp trước. Có lẽ bạn từng mắc nợ người ấy, hoặc ngược lại. Cả hai từng tổn thương đối phương từ kiếp trước, nên cảm giác tội lỗi hay sợ hãi vẫn tồn tại đến kiếp này. Dù vậy, nếu gặp lại nhau, bạn và đối phương nên cải thiện mối quan hệ.

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Duyên nợ giữa người và người là điều chẳng ai tính toán hay ngờ tới được - Ảnh minh họa: Internet

Duyên nợ giữa người và người là điều chẳng ai tính toán hay ngờ tới được. Chẳng hạn như, vì sao bạn lại yêu sâu đậm người này, nhưng lại không thể ưa nổi người khác. Hay vì sao bạn lại gặp người này vào thời điểm này mà không phải một ai khác? Đó không chỉ là cảm xúc do con người sắp xếp, mà còn là những mối duyên con người khó nhìn thấy. Duyên từ kiếp trước hay kiếp này vẫn chưa chứng minh được. Nhưng không thể phủ nhận rằng giữa người và người luôn có sự liên kết vô hình.

Cứ mãi hỏi phụ nữ nên chọn người yêu mình hay yêu mình, vậy trong lòng đàn ông rốt cuộc cũng sẽ lựa chọn thế nào

Cứ mãi hỏi phụ nữ nên chọn người yêu mình hay yêu mình, vậy trong lòng đàn ông rốt cuộc cũng sẽ lựa chọn thế nào

Rốt cuộc trong lòng đàn ông vị trí giữa người phụ nữ họ yêu và người phụ nữ yêu họ vẫn có sự khác biệt rất rõ rệt. Cũng giống như phụ nữ, sự lựa chọn trong tình cảm của đàn ông vẫn có rất nhiều đắn đo.

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Từ khóa:   duyên nợ duyên tiền định duyên kiếp

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