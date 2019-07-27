6 kiểu phụ nữ khiến đàn ông mệt mỏi khi yêu nhất

Bạn nên có khái niệm rõ ràng giữa phụ nữ đỏng đảnh và phụ nữ cá tính. Phụ nữ cá tính có sự khác biệt trong cách cư xử, thần thái nhưng chừng mực và khiến người đối diện ấn tượng một cách tích cực. Phụ nữ đỏng đảnh cũng nổi bật với người khác, nhưng theo hướng cư xử không đúng mực, quá đề cao bản thân trong hành động và lời nói. Bởi thế, càng quen lâu, phụ nữ cá tính càng khiến đàn ông say mê, còn phụ nữ đỏng đảnh lại chỉ khiến đàn ông mệt mỏi muốn rời đi.

Những điều đàn ông không thích ở phụ nữ đều có ở 6 kiểu phụ nữ này.

Đây cũng là kiểu phụ nữ khó giữ đàn ông nhất. Bởi càng ở bên lâu, đàn ông sẽ càng coi thường và thấy nhàm chán. Với đàn ông, họ có nhu cầu chở che cho người phụ nữ họ yêu khi cô ấy yếu đuối, cần sự giúp đỡ. Nhưng nếu người phụ nữ đó quá dựa dẫm, trở thành một gánh nặng thì đàn ông không bao giờ chịu ở bên cả đời.

Rất ít đàn ông chịu yêu thương cả đời một người phụ nữ đỏng đảnh khó chiều. Phụ nữ muốn giữ chân đàn ông không cần phải đánh mất cá tính của mình, nhưng hãy biết cách hòa hợp với đối phương.

Đàn ông lại càng ghét phải nghe những lời thở than, buồn phiền từ phụ nữ. Việc quá dựa dẫm vào đàn ông chỉ khiến phụ nữ tự hạ thấp giá trị của bản thân và dần giết chết tình yêu của cả hai.

Phụ nữ hãy nhớ, phụ nữ phải có lúc yếu đuối để đàn ông chở che, nhưng cũng đừng quên độc lập là chính mình.

Phụ nữ đanh đá, chua ngoa

Đàn ông dù yêu ai đến mấy cũng đều có nhu cầu được thấu hiểu, cảm thông. Không người đàn ông nào muốn cho đi yêu thương lại chỉ nhận lại sự chua ngoa, đanh đá từ đối phương.

Không người đàn ông nào muốn cho đi yêu thương lại chỉ nhận lại sự chua ngoa, đanh đá từ đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Có thể ban đầu, đàn ông sẽ nhường nhịn một cô nàng đanh đá, vì thấy cô ấy thú vị, đầy khám phá. Nhưng càng về lâu về dài, đàn ông sẽ chỉ thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt.

Phụ nữ tính toán

Phụ nữ quá tính toán, thậm chí là mưu mô khiến đàn ông sợ hãi. Họ sẽ không bao giờ gắn bó cuộc đời mình với người phụ nữ này.

Nhiều người đàn ông thấy rằng ở cạnh kiểu phụ nữ này chỉ cho họ cảm giác bất an, cảnh giác. Họ còn sợ bị người phụ nữ này lợi dụng, bởi thế tình yêu cũng sẽ không thể còn.

Phụ nữ quá yếu đuối

Phụ nữ không thể cho mình quyền yếu đuối bất cứ lúc nào. Đàn ông dẫu vững chãi thế nào cũng không thể là chỗ dựa cho phụ nữ cả đời. Huống hồ, khi bạn quá yếu đuối, không có nghị lực và cố gắng, đàn ông sẽ coi thường bạn. Không ai có thể giúp bạn sống tích cực và nhiều niềm vui hơn ngoài bản thân bạn. Huống hồ, lúc không còn chịu nổi khi bạn cứ khóc lóc, thở than quá nhiều, đàn ông sẽ nhanh chóng chán nản.

Quá yếu đuối là một trong những điều đàn ông không thích ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thực sự là đàn ông rất sợ thấy phụ nữ khóc, nhất là quá nhiều lần. Bởi đàn ông còn có rất nhiều chuyện phải làm, và họ cũng cần một hậu phương vững chắc. Phụ nữ muốn giữ đàn ông thì nên có sự mạnh mẽ nhất định và yếu đuối khi cần.

Phụ nữ quá sành sỏi

Phụ nữ hôm nay không cần phải giả thơ ngây hay quá khép mình. Nhưng một người phụ nữ quá sành sỏi dễ khiến đàn ông thấy mệt mỏi. Đàn ông thường có xu hướng chủ động trong một mối quan hệ, dẫn dắt đối phương hơn. Nếu phụ nữ tỏ ra quá tinh tường, từng trải sẽ có lúc khiến đàn ông thấy tự ti và khó chấp nhận.

Những điều đàn ông không thích ở phụ nữ đều xuất phát từ cảm giác không thoải mái ở đàn ông khi ở bên phụ nữ. Phụ nữ muốn giữ chân đàn ông, hãy cố gắng thấu hiểu và cho họ sự thoải mái nhất khi bên cạnh. Có như thế thì đàn ông mới không bao giờ muốn rời đi.