6 dấu hiệu đàn ông cuồng si vì bạn, một khắc cũng không thể rời

Nhiều phụ nữ có thể không nhận ra, nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng và say đắm ai, đều sẽ thể hiện rõ trong ánh mắt của họ với đối phương. Có thể anh ấy không nhìn bạn nhiều như bạn nghĩ, nhưng chắc chắn bạn làm gì, hành động cử chỉ của bạn ra sao anh ấy đều để ý. Đó là thói quen của đàn ông khi yêu ai đó quá nhiều. Anh ấy luôn muốn để đối phương vào tầm nhìn của mình, như một sự bảo vệ, cũng như là một cách để tận hưởng tình yêu của bản thân.

Đàn ông không thường bày tỏ cảm xúc bằng lời nói như phụ nữ. Nhưng một người đàn ông yêu nhiều và chân thành nhất vốn không thể giấu được. Bạn có thể nhìn ra anh ấy qua những dấu hiệu đàn ông yêu nhiều thế này.

Những gì bạn nói, anh ấy cũng chưa từng quên. Dù là một câu chuyện nhỏ bạn chỉ vu vơ kể, anh ấy cũng sẽ ghi nhớ. Vì đó là những gì bạn muốn kể, nên người đàn ông yêu bạn chân thành cũng để tâm, để bước vào thế giới của bạn nhiều hơn.

Có những thói quen rất vô thức, như khi ngủ dậy bạn thường làm gì đầu tiên, hay nếu lúc chạm vào vật gì quá nóng bạn sẽ có phản ứng ra sao… bản thân bạn có khi không nhận ra nhưng anh ấy đều nhớ hết. Anh ấy nhớ từng cử chỉ của bạn lặp đi lặp lại như thế. Vì yêu thương mà ghi nhớ, vì luôn muốn ngắm nhìn nên càng nhớ lâu.

Hiểu rõ bạn còn hơn bạn hiểu chính mình

Một người đàn ông cuồng si vì bạn có khi còn hiểu rõ bạn nhiều hơn bạn hiểu chính bản thân mình. Đây là mức độ cao nhất trong tình yêu của đàn ông, khi anh ấy có thể thấu hiểu, cảm thông và biết rõ về con người của bạn.

Có những điều bạn chưa biết nghĩ thế nào để thông suốt, anh ấy đã có câu trả lời bạn ưng ý nhất. Hay có những lúc bạn còn chưa hiểu hết mình muốn gì, anh ấy cũng đã biết đâu là điều phù hợp với bạn. Nếu đã tìm được người đàn ông thế này, bạn ắt đã may mắn!

Một người đàn ông cuồng si vì bạn có khi còn hiểu rõ bạn nhiều hơn bạn hiểu chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ưu tiên bạn

Người đàn ông yêu bạn nhiều luôn xem bạn là số 1 trong cuộc sống của anh ấy. Dù trong bất kì kế hoạch nào của bản thân, anh ấy đều đặt bạn lên hàng đầu. Anh ấy nghĩ cho bạn, hiểu cho bạn, và luôn ưu tiên bạn.

Khi đàn ông yêu bạn đủ nhiều và say đắm, bạn không chỉ nắm được túi tiền của anh ấy, còn nắm được cả cuộc sống của anh ấy. Vì anh ấy sẽ phô bày hết mọi thứ mình có cho bạn. Không ngần ngại, cũng không che giấu, đó chính là tình yêu của đàn ông khi thật lòng với ai đó.

Chấp nhận những tính xấu ở bạn

Dấu hiệu đàn ông yêu nhiều dễ thấy nhất là anh ấy chấp nhận mọi khuyết điểm và những gì chưa tốt ở bạn. Anh ấy không buộc bạn phải thay đổi, nhưng sẽ dùng tình yêu và thấu hiểu của mình để bạn cảm động, để bạn tình nguyện đổi thay vì cả hai. Vì đàn ông chỉ kiên trì với người họ yêu nhiều, và không ngừng từ bỏ dù là một cơ hội nhỏ nhất.

Tôn trọng mọi thứ thuộc về bạn

Vì anh ấy yêu bạn nên anh ấy tôn trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì anh ấy yêu bạn nên anh ấy tôn trọng bạn. Vì anh ấy say mê bạn, nên anh ấy không muốn bạn thay đổi, dù là điều nhỏ nhất. Sự tôn trọng của một người đàn ông yêu thật lòng luôn thể hiện qua những gì anh ấy ủng hộ, chấp nhận và trân trọng bạn. Dù là cách ăn mặc, thói quen, sở thích đến những điều lớn hơn như sự nghiệp, quan điểm sống, anh ấy đều tôn trọng bạn.

Phụ nữ ở đời, tìm được người đàn ông cuồng si mình không hề dễ. Nếu đã tìm được, bạn đừng buông tay anh ấy dù chỉ một lần nhé!