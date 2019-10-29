5 điều đàn ông chỉ dám chia sẻ khi họ thật lòng yêu bạn

Nếu với một người đàn ông, họ quý giá nhất là thời gian rảnh rỗi, vì họ luôn rất bận rộn thì nếu họ yêu bạn thật lòng, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ thời gian cùng bạn. Ngược lại, nếu điều đàn ông ông quan trọng là tiền bạc, thì dẫu anh ta có dành cho bạn bao nhiêu thời gian cũng không thể hiện được điều gì.

Thường thì đàn ông sẽ không nói rõ cảm xúc của mình dành cho một người nào đó. Vì có thể họ cả nể, hoặc không đủ tin tưởng để cho người khác biết về những suy nghĩ hay cảm xúc thật của mình. Nhưng nếu họ thật lòng yêu thương và tin tưởng bạn, họ sẽ luôn để bạn biết rõ họ nghĩ gì, thấy thế nào về một người khác. Dù đó là người dưng lạ, hay thậm chí là người thân, bạn bè của cả hai, họ cũng sẽ thẳng thắn để bạn biết.

Muốn biết đàn ông có thật lòng với bạn không, còn nhiều tình cảm với bạn không, hãy nhìn vào cách anh ấy chia sẻ, dành cho bạn những gì anh ấy xem trọng.

Và nếu có nghe một điều gì đó tiêu cực họ nghĩ về những người xung quanh bạn, thay vì khó chịu, bạn hãy tìm cơ hội để giúp họ thay đổi cái nhìn hay cảm nhận.

Cho bạn thấy cảm xúc thật của anh ấy

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn để bạn biết rõ cảm xúc thật của họ dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn luôn hỏi người đàn ông của mình đang cảm thấy thế nào, suy nghĩ những gì thì có lẽ họ không yêu bạn đủ nhiều và thật lòng như bạn nghĩ. Vì một người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn để bạn biết rõ cảm xúc thật của họ dành cho bạn. Khi họ hạnh phúc, vui vẻ, hay tức giận, đau lòng lúc bên bạn, họ đều muốn bạn biết. Với đàn ông, việc bày tỏ cảm xúc là một chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu họ yêu thật lòng, họ sẽ làm điều đó một cách tình nguyện và chân thành nhất.

Nói về yếu điểm của họ

Điểm yếu thuộc về lòng tự trọng của đàn ông. Họ thường không nói về những gì bản thân chưa tốt với người khác. Nhưng nếu bạn là người đàn ông tin yêu nhất, họ sẽ sẵn sàng nói về những điểm yếu mà bản thân họ đang cố gắng hoàn thiện. Đó là cách chia sẻ đầy tin tưởng và mong muốn được nghe ý kiến, động viên từ người phụ nữ đàn ông yêu nhiều.

Bởi thế, nếu có lúc bạn nghe đàn ông nói về những nhược điểm của mình, hãy dành những lời động viên và khen ngợi nhiều hơn. Và đừng bao giờ lấy những điểm yếu đó ra làm vũ khí nếu cả hai có mâu thuẫn. Vì có thể phơi bày những điều đó, đàn ông vốn đã đặt rất nhiều lòng tin và yêu thương vào bạn.

Thẳng thắn về những lỗi sai của cả hai

Khi đàn ông yêu thật lòng và sâu sắc, họ mới tìm mọi cách để giữ vững mối quan hệ, tình nguyện nhận sai, sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông không yêu bạn nhiều hay chân thành, thì một khi cả hai cãi nhau, anh ta chỉ nói về lỗi sai của bạn. Vì anh ta yêu bạn không đủ nhiều để nhận sai và thấy mình phải sửa đổi điều gì để tốt cho mối quan hệ của cả hai. Nhưng nếu một người đàn ông luôn thẳng thắn nói về cả lỗi sai của bạn và anh ấy sau những trận cãi vã thì đó là vì anh ấy thật sự quý trọng mối quan hệ này. Chỉ ra lỗi sai của người khác cực kì dễ nhưng nhận mình sai và tìm cách thay đổi lại khó hơn chúng ta nghĩ.

Khi đàn ông yêu thật lòng và sâu sắc, họ mới tìm mọi cách để giữ vững mối quan hệ, tình nguyện nhận sai, sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng bạn.