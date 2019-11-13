5 tuyệt chiêu khiến đàn ông quấn bạn không rời như ngày mới yêu

Nhiều phụ nữ trở nên “yếu thế” trước đàn ông sau khi yêu hay kết hôn lâu. Không hẳn là vì đàn ông nhanh thay lòng đổi dạ, mà vì bạn không giữ được “đẳng cấp” như thời mới yêu.

Không quá khó để phụ nữ nắm giữ những bí quyết giữ đàn ông luôn yêu mình như ngày đầu…

Có 3 điều quý giá dù là bao nhiêu tuổi phụ nữ vẫn phải giữ gìn thật kỹ, là tiền, nhan sắc và cách cư xử tinh tế. Vì 3 điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” của phụ nữ trong lòng đàn ông. Phụ nữ có tiền thì sẽ có độc lập và có quyền bình đẳng. Phụ nữ có nhan sắc sẽ không bao giờ bị đàn ông xem thường. Và phụ nữ hiểu chuyện, tinh tế luôn giữ được trái tim của đàn ông như thuở ban đầu.

Ở năm tháng đầu, đàn ông say mê khi bạn luôn có ý thức giữ gìn nhan sắc, cư xử thấu tình đạt lý và khả năng độc lập tài chính. Bạn không bao giờ tự ti vào vẻ bề ngoài của mình. Bạn không cư xử thiếu tế nhị. Và bạn cũng không phụ thuộc tài chính vào đàn ông. Nhưng theo thời gian, có lẽ chính bạn cũng không biết mình đã thay đổi. Nhưng đàn ông sẽ luôn thấy rõ người phụ nữ mình từng bị thu hút đã đổi thay thế nào.

Không kiểm soát đàn ông

Cách giữ chồng chắc chắn nhất là cứ buông! Đàn ông sợ nhất là bị kiểm soát, dù họ có yêu bạn thế nào. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ cho đàn ông không gian riêng khi cần và đặt trách nhiệm vào đàn ông để họ tự nguyện quay về đúng lúc.

Bên cạnh đó, thay vì xem đàn ông đi đâu, làm gì, hay ghen tuông vô lý, bạn hãy dành thời gian đó cho bản thân. Nếu anh ấy có niềm vui riêng, bạn cũng hãy tìm niềm vui cho mình. Nếu anh ấy gặp bạn bè, bạn cũng có thể hẹn hò bạn bè. Và trong khoảng không gian riêng đó, hãy thật xinh đẹp và vui vẻ. Khi ấy, có khi đàn ông mới là người phải giữ lấy bạn.

Biết nghệ thuật chờ đợi

Nghệ thuật chờ đợi là cách thức cao tay nhất để giữ trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ thuật chờ đợi là cách thức cao tay nhất để giữ trái tim đàn ông. Sự chờ đợi sẽ tạo ra những điều bất ngờ, thú vị hay cực kì hài hước cho cả hai. Thậm chí dù yêu lâu năm hay kết hôn nhiều năm thì nếu chuyện gì cũng vội vàng, không chờ đợi từ tốn sẽ khiến bạn dần không còn hứng thú với nhau. Hãy tạo cho đàn ông thói quen đợi chờ bạn đôi chút, để cho anh ấy tò mò và hứng thú khi bạn xuất hiện.

Xây dựng niềm tin vững chắc

Không phải chỉ phụ nữ thấy bất an khi mối quan hệ thiếu thốn niềm tin. Đàn ông cũng có cảm giác khó chịu, mệt mỏi nếu không được phụ nữ tin tưởng.

Lòng tin trong một mối quan hệ hình thành từ những gì nhỏ bé, đơn giản đến to lớn, phức tạp. Niềm tin đó phải được cả hai củng cố và thể hiện thường xuyên để trở thành một tường thành vững chắc trong một mối quan hệ. Từ đó, không cần phải ép đàn ông hứa hẹn xa xôi, bạn chỉ cần cho họ niềm tin họ sẽ cho bạn điều bạn cần.

Không bao giờ ngừng để đàn ông theo đuổi bạn

Đôi khi, phụ nữ cứ phải thờ ơ, vô tâm với đàn ông mới là bí quyết giữ đàn ông hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Theo đuổi đàn ông không bao giờ là cách giữ họ lâu dài. Nhiều phụ nữ luôn có thói quen chăm sóc, chiều chuộng, dõi theo từng bước ngoặt trong đời của người đàn ông mình chọn. Nhưng đôi khi đó không phải là hành động yêu thương mà đàn ông cần. Đàn ông cần thời gian để nhớ bạn, cần khoảng cách để thấu hiểu những hy sinh và yêu thương từ bạn.

Đôi khi, phụ nữ cứ phải thờ ơ, vô tâm với đàn ông mới là bí quyết giữ đàn ông hiệu quả nhất. Anh ấy sẽ biết nhớ nhung khi bị làm ngơ, sẽ đòi hỏi nhiều hơn khi bị bỏ quên, sẽ muốn săn đón nếu biết sợ mất.