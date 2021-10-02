5 lý do vì sao trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều nữ cường nhân đến vậy?

Phụ nữ yêu 02/10/2021 00:18

Phụ nữ yếu đuối là bản năng, còn khi họ gồng mình lên mà trở nên mạnh mẽ thì đó chẳng qua là một sự lựa chọn...

Câu nói việc của em là cười lên, còn thế giới cứ để anh thì thì xét cho cùng âu cũng chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi hoặc chỉ nói cho vui của cánh đàn ông mà thôi.

Chứ xét ở nhiều phương diện, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là với những người phụ nữ trưởng thành, từng trải thì đây chỉ là một lời sáo rỗng, nghe chỉ chỉ để cho nghe, chứ không thể tin và cũng chẳng để làm gì.

Cho nên, thay vì áp dụng ngôn tình vào cuộc sống, thì phụ nữ bản lĩnh, khí chất và trí tuệ thường chọn con đường trở thành những nữ cường nhân để tự làm chủ vận mệnh của cuộc đời mình. Bởi họ biết rằng:

Không thể dựa mãi vào cha mẹ

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Chẳng có người phụ nữ nào muốn gồng mình lên để trở thành người mạnh mẽ cả... Ảnh minh họa

Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, nên bản thân không thể dựa dẫm vào sự bảo bọc của cha mẹ mãi và đã là phận con thì phải nhớ đến việc báo hiếu cho cha mẹ. 

Thế nên thay vì chỉ gọi điện về hỏi thăm cha mẹ bằng miệng, thì họ nỗ lực kiếm tiền, thậm chí là làm giàu để hoàn thiện bản thân, báo hiếu cho cha mẹ.

Họ tin tưởng vào tiền bạc thay vì đàn ông

Với những người phụ nữ đã quá tổn thương trong tình yêu và bị phụ bạc quá tàn nhẫn từ những người đàn ông tồi đi ngang qua đời mình, thì đến một lúc nào đó họ đã không còn bất kì một niềm tin dù là nhỏ nhoi nào dành cho đàn ông nữa. 

Bởi họ thừa khôn ngoan để nhìn thấu hồng trần rằng: tin yêu vào đàn ông cũng chỉ vừa khiến bản thân càng thêm tổn thương, trái tim chằng chịt những vết vá víu và ngày đêm rỉ máu, lại vừa không có bất kì một sự đảm bảo nào.

Vậy thì chi bằng tin vào tiền bạc, thứ vừa mang lại sự đảm bảo, an toàn cho cuộc đời mình, lại vừa không bao giờ phụ bạc mình.

Tuổi thơ ấu khốn khó đã khiến cho họ quyết tâm phải nỗ lực để thay đổi sự khốn khó, sự bất hạnh của cuộc đời mình

5 lý do vì sao trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều nữ cường nhân đến vậy? - Ảnh 2

Nhưng đứng trước sóng gió cuộc đời, ngịch cảnh...nếu không cố gồng mình lênđể trở nên mạnh mẽ... Ảnh minh họa

Có nhiều người phụ nữ, khổ từ lúc còn trong trứng nước, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thậm chí là còn luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, đánh đập nhau vì tiền, cảnh người thân đau bệnh mà không có tiền để chữa trị.

Rồi cho tới khi vào đại học, thì cũng phải buổi đi học buổi đi làm để tự lo tự liệu. Hoàn cảnh khó khăn đã nhiều lần khiến cuộc đời họ ngộp thở, muốn làm chuyện này chuyện kia cũng không được.

Cho nên đúng là họ không thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng họ vẫn có quyền để chọn tương lai mình sẽ là ai, cuộc sống của mình sẽ như thế nào? mình ở trong căn nhà cấp 4 thôi hay là những căn biệt thự hạng sang?...

Chính vì những ý nghĩ đúng đắn như vậy đã thôi thúc họ phải đứng lên, làm việc quyết liệt, tìm mọi phương cách để thay đổi số phận mình, và rồi họ thành công sớm hơn so với tuổi đời của mình, trở thành những nữ cường nhân tự gánh vác trên đôi vai nhỏ bé của mình cả thế giới.

Đồng tiền đi liền quyền lựa chọn

Những người phụ nữ thông minh họ hiểu rằng, sức mạnh của tiền bạc chính là sự lựa chọn, chọn người chồng xứng đáng để lấy, chọn nơi mình sống, căn nhà mình ở, chiếc xe mình đi, bạn bè mình sẽ chơi chung, món ăn mình thích, phong cách sống mình muốn…

Chính vì quá thấu tỏ sự thiệt thòi giữa những người nghèo hèn, thấp cổ, bé họng...và người có tiền, có quyền lựa chọn trong cuộc sống như vậy, mà họ luôn không ngừng nỗ lực kiếm tiền để có được cuộc đời như ý mình muốn, trong khả năng của mình.

Đàn bà một khi đã thấu tỏ hồng trần, thì họ chọn theo đuổi tiền bạc và sự an yên hơn là đàn ông

5 lý do vì sao trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều nữ cường nhân đến vậy? - Ảnh 3
Thì đâu còn sự lựa chọn nào khác? - Ảnh minh họa

Với những người phụ nữ đã đi qua biết bao là sự thăng trầm, đắng cay, tủi nhục, hoàn cảnh tệ hại...để có được một cuộc đời giàu có, sung túc, thịnh vượng...xứng đáng với hệ giá trị của mình thì đều thấu tỏ một điều rằng:

Họ cần sự bình yên hơn là đàn ông, vì sau tất cả những nỗi đau, sự thống khổ và bất hạnh, thì họ xứng đáng sống một cuộc đời thật an yên. Mà để có được an yên thì đời có thể không có người đàn ông nào bên cạnh, nhưng bắt buộc trong tay phải có tiền.

Thế nên, sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ sẽ chẳng còn hứng thú với đàn ông, chuyện yêu đương...mà cái họ cần chỉ là trong tài khoản có nhiều tiền, đủ sống một cuộc đời sung túc, thịnh vượng theo cách của mình, còn đàn ông có hay không thì cũng “chẳng còn quan trọng nữa”.

Thế nên, thay vì chọn đâm đầu vào yêu đương, mất thời gian cho những người đàn ông không xứng đáng, thì họ lo kiếm tiền, học hành và làm đẹp để dù cuộc đời có lập gia đình hay không họ vẫn có thể sống một cuộc đời như ý mình muốn.

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