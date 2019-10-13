5 điều vợ nào cũng phải biết để dù đi đâu chồng cũng hối hả về nhà sớm

Phụ nữ yêu 13/10/2019 05:15

Người vợ khôn ngoan luôn biết bí quyết giữ chồng khéo léo, tinh tế. Để dù đi đâu, làm gì, chồng cũng phải vội vàng về nhà với vợ con!

Bí quyết giữ chồng luôn sớm về nhà của người vợ khôn ngoan chính là…

Thay vì cau có, nhăn nhó, hãy đón chồng đi làm về bằng một nụ cười

Phụ nữ thường nghĩ mỗi ngày đi làm rồi về nhà nấu cơm, chăm con, dọn dẹp nhà cửa thật sự rất mệt mỏi. Nhiều người vợ còn không thể nở một nụ cười với chồng vào cuối ngày. Nhưng bạn hãy hiểu, đàn ông ra ngoài làm việc cũng chịu nhiều áp lực, huống hồ họ là người gánh kinh tế gia đình. Và họ về nhà là để tìm cảm giác bình yên từ gia đình, vợ con, hơn là phải nghe vợ càm ràm, thấy vợ khó chịu.

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Bí quyết giữ chồng luôn sớm về nhà của người vợ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Dù biết rằng không ai có thể thoải mái, dễ chịu hoài trong cuộc sống nhiều bộn bề này. Nhưng thay vì chỉ cho nhau những khó chịu, để nhận lại những muộn phiền, thì hãy có một người cho đi ủi an và động viên trước. Nếu bạn có thể cho chồng một nụ cười sau mỗi giờ làm thì chắc chắn anh ấy cũng có thể cho bạn những câu chuyện hài hước, hơn là những buồn bực.

Phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình. Không ai buộc bạn phải luôn vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng hãy là người giữ không khí gia đình, ít nhất là bằng một nụ cười. Sau đó, nếu có mệt mỏi, khó khăn, hãy thủ thỉ sẻ chia với chồng. Có một người vợ tinh tế như thế thì người chồng nào cũng muốn về nhà sớm.

Lắng nghe và chia sẻ những khó khăn của chồng

Phụ nữ hay nói, đàn ông lại thích được lắng nghe. Đàn ông luôn mong muốn bạn đời có thể lắng nghe những suy tư, trăn trở của họ. Không hẳn là họ cần bạn giải quyết giúp họ chuyện gì, họ chỉ cần được lắng nghe, cần được giải tỏa.

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Một người vợ thông minh sẽ sẵn sàng nghe chồng nói, thậm chí họ còn gợi mở để chồng nói với họ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ sẵn sàng nghe chồng nói, thậm chí họ còn gợi mở để chồng nói với họ nhiều hơn. Đàn ông luôn có những điểm yếu khó chia sẻ với người khác. Nhưng nếu bạn có thể khiến họ san sẻ mọi thứ với bạn thì bạn sẽ luôn là người đặc biệt với họ. Khi đã có lòng tin và cảm thông từ vợ thì đàn ông khi có chuyện gì cũng kể với vợ đầu tiên, tin tưởng vợ tuyệt đối. Cũng chính vì xem vợ là tri kỉ như thế mà đàn ông sẽ tránh được thói hư ngoại tình.

Biết lúc nào nên nói nhiều, khi nào nên im lặng

Phụ nữ hay nói nhiều, nhất là với người họ quan tâm. Đây là cách phụ nữ chia sẻ, thể hiện yêu thương với chồng con. Nhưng một người vợ khôn ngoan sẽ biết lúc nào nên nói nhiều, khi nào nên im lặng. Bởi đàn ông chỉ thấy phụ nữ đáng yêu khi nói nhiều đúng lúc và im lặng khi cần thiết.

Đặc biệt là khi đàn ông mệt mỏi, gặp khó khăn, vợ đừng càm ràm bên tai họ. Đàn ông cần những khoảng lặng riêng tư khi phải suy nghĩ về việc gì đó.

Là người vợ thông minh trong cư xử

Đàn ông nể trọng phụ nữ biết điều, hiểu chuyện. Nếu đã là vợ, là người giữ lửa trong nhà, phụ nữ nên giữ phong thái để chồng luôn vừa nể, vừa thương. Cương nhu đúng lúc, mềm nắn rắn buông, thấu tình đạt lý, nắm bắt tâm lý của chồng sẽ giúp phụ nữ vừa giữ được gia đình, vừa giữ được lòng tin, sự nể trọng ở chồng.

Không ưu tiên chồng con, phải biết chăm sóc bản thân

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Chăm sóc bản thân là bí quyết giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân cũng là một cách để giữ hạnh phúc gia đình. Một người chồng không muốn về nhà, có khi là vì anh ấy chán thấy vợ luộm thuộm, bê bối. Mà đàn ông đã chán về nhà thì có hàng tá cám dỗ đang rình rập anh ấy. Bởi thế, phụ nữ phải biết đầu tư vào bản thân. Phụ nữ đẹp thì không bao giờ dễ dàng bị phản bội. Một người vợ đẹp cũng khiến chồng đi đâu cũng muốn nhanh về để… giữ vợ hơn!

Đây là những việc không dễ thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng nếu phụ nữ kiên trì với bí quyết giữ chồng này thì dù đi đâu chồng cũng sẽ muốn sớm về với vợ!

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