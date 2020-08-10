5 điểm nhạy cảm của đàn ông, đàn bà sờ vào là ‘gãy’ ngay

Phụ nữ yêu 10/08/2020 05:00

Đụng đến những điểm yếu mềm này của đàn ông sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, đàn bà dại càng nói càng làm, đàn bà khôn tuyệt đối không bao giờ chạm đến.

Dưới đây là những điểm yếu của đàn ông, đàn bà khôn dù biết cũng hãy nhắm mắt làm ngơ chứ đừng xoáy sâu vào nỗi đau đó.

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Đàn bà khôn đừng đụng đến điểm nhạy cảm này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng thất nghiệp hoặc kiếm được ít tiền

Đàn bà đừng bao giờ càm ràm chồng ở thời điểm này. Khi thất nghiệp, không ai có tâm trạng để nghe những lời phàn nàn của bạn. Nếu cứ phàn nàn suốt ngày về việc chồng vô dụng, bạn sẽ đánh mất cuộc hôn nhân của mình. Thế nên hãy ở bên cạnh an ủi chồng lúc này, đừng để anh ấy rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

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Phụ nữ hãy cư xử khôn khéo - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ nên biết cách cư xử khôn khéo khi chồng lỡ thất nghiệp hay kiếm ít tiền. Nếu không, cuộc hôn nhân của bạn có thể rơi vào bế tắc.

Khi vợ thiếu tôn trọng

Không phải đàn ông không biết giận, không biết tổn thương. Phụ nữ đừng dại đùa giỡn quá mức hoặc so sánh chồng với người khác. Vì khi đã đụng đến điểm nhạy cảm này của chồng, bạn sẽ gánh hậu quả vô cùng ê chề. Anh ấy sẽ bỏ rơi bạn và tìm đến người đàn bà khác ngay khi thấy được thái độ khinh thường của vợ.

Mối quan hệ bất hòa của vợ và mẹ

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Hãy biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu - Ảnh minh họa: Internet

Khi đứng giữa mối quan hệ bất hòa của vợ và mẹ, đàn ông vô cùng khó xử. Họ không thể bỏ rơi mẹ để bênh vực vợ, cũng không thể bỏ vợ bênh vực mẹ. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết dung hòa mối quan hệ này, đừng để chồng cảm thấy khó xử. Hoặc đừng chỉ trích chồng không biết bảo vệ vợ. Vì khi nghe được những lời này của bạn, anh ấy sẽ cảm thấy bất lực và dần rời xa bạn.

Nhắc đến nỗi nhục trong quá khứ

Có những chuyện đã qua thì đừng nhắc đến, đừng dùng những điều đó để công kích chồng. Vì chẳng ai vui khi bị nhắc lại những chuyện nhục nhã trong quá khứ. Chẳng ai cảm thấy thoải mái khi vợ cứ mang chuyện này ra để hạ nhục chồng.

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Phụ nữ đừng chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân nên nhớ đừng để bản thân mắc phải những sai lầm không đáng có. Hãy biết điều gì nên làm và điều gì cấm kỵ để giữ lửa cuộc hôn nhân của mình.

Thích làm đẹp không thua gì phụ nữ

Đàn ông cũng thích làm đẹp, vì vậy vợ đừng chê bai hay mỉa mai chồng. Ai cũng có những nhu cầu, sở thích riêng, hãy tôn trọng điều đó. Khi đi ra đường với một người chồng bảnh bao, chỉn chu, bạn sẽ cảm thấy tự hào hơn là người lôi thôi, không phải sao?

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