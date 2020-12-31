Dưới đây là sự khác biệt giữa vợ và bồ khiến đàn ông "giật mình thon thót", nhận ra bản thân đã đánh mất báu vật quý giá nhất cuộc đời mình.

Nên nhớ vợ sẽ không vì bạn nghèo mà rời bỏ, không vì bạn trắng tay mà đã vội đánh mất nghĩa phu thê. Còn nhân tình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng cam cộng khổ với bạn. Khi bạn trắng tay, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy họ đâu.

Người đàn ông khôn ngoan nên nhớ vợ sẽ luôn bên cạnh mặc kệ giàu sang hay nghèo khó. Còn bồ có tiền mới đến, không tiền thì đi. Vợ là người thân, người nhà, còn nhân tình chỉ là người dưng.

Vợ đầu bù tóc rối, bồ thì thơm tho mơn mởn

Có một sự thật phũ phàng rằng vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi. Còn nhân tình thì lúc nào cũng váy vóc đẹp đẽ, trang điểm tươi tắn. Lý do là vì vợ luôn chăm sóc gia đình, không có thời gian dành cho bản thân. Họ làm việc quần quật suốt ngày để cho chồng con bữa ăn ngon, ngôi nhà sạch đẹp để trở về.

Vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, nhân tình thì thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Còn nhân tình luôn luôn xinh đẹp, thơm tho mơn mởn là vì họ chẳng có trách nhiệm với bất cứ ai. Họ chỉ xem bạn là cây ATM chứ không thật tâm thật dạ lo cho bạn.

Vợ hay cằn nhằn, bồ thích làm nũng

Đàn ông thường chê bai vợ càm ràm, cằn nhằn suốt ngày vì những điều nhỏ nhặt. Còn nhân tình thì lúc nào cũng ngọt ngào, biết mè nheo làm đàn ông vui. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, vợ cằn nhằn, nói nhiều là vì muốn tốt cho chồng.

Vợ càm ràm, nhân tình thích làm nũng - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình không muốn nói vì chẳng quan tâm đến việc bạn sẽ trở thành con người như thế nào. Thứ mà họ cần chỉ là tiền và sự chiều chuộng của bạn nên sẽ làm nũng để làm mềm lòng bạn.

Vợ không đòi hỏi, bồ cái gì cũng thích

Vợ không bao giờ đòi hỏi chồng điều gì, thế nên hãy biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên biết trân trọng người vợ bên cạnh vì vợ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá cao xa. Nhưng nhân tình lại thích đủ thứ và cố gắng vòi cho bằng được những thứ cô ấy muốn. Vợ có thể tiết kiệm từng đồng từng cắc giúp chồng còn nhân tình thì tiêu xài bạt mạng. Biết được điểm khác biệt này, đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu nên giữ thứ nào quan trọng nhất cuộc đời mình.

Vợ là nhà, bồ là phòng trọ tạm bợ

Suy cho cùng vợ luôn là mái nhà để trở về, có thể che chở bạn qua nhiều cơn giông bão. Còn nhân tình chỉ là căn phòng trọ chật chội, thích thì đến không thích thì đi. Hãy nhớ thật kỹ điều này để biết đâu mới là giá trị đích thực trong cuộc đời mình.