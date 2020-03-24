5 đặc điểm của người phụ nữ sắc sảo khiến đàn ông vừa mê vừa sợ

Phụ nữ yêu 24/03/2020 05:12

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ có cảm giác “sợ” phụ nữ sắc sảo. Nhưng cái nét “sợ” đó lại khiến đàn ông say mê, thậm chí cả đời không thể quên.

Đàn ông bị thu hút bởi đàn bà đẹp nhưng lại bị phụ nữ khéo léo giữ trái tim cả đời. Quả thật, nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ “sợ” phụ nữ sắc sảo. Nhưng cái nét “sợ” đó lại khiến họ say mê, cả đời khó quên. Đàn bà sắc sảo như chất gây nghiện, đàn ông một lần “thử” qua, cả đời khó “cai”.

Giỏi đoán ý người khác

Đàn bà sắc sảo giỏi quan sát, đánh giá hành động, tâm tính của người khác, nên họ luôn tinh tế trong việc đoán ý đối phương. Kiểu phụ nữ này không thích bị động để người khác nhìn thấu, nên luôn chủ động tìm hiểu đối phương trước. Họ có hứng thú với việc đọc được suy nghĩ, cử chỉ hành động của người đối diện. Vì thế, họ luôn tạo sức tò mò, hứng thú, ham muốn chinh phục của đàn ông.

Thẳng tính

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Đàn bà sắc sảo luôn thích thẳng và thật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sắc sảo luôn thích thẳng và thật. Dù là trong công việc hay cuộc sống, họ vẫn giữ thái độ dứt khoát. Nhưng họ cũng rất khéo léo trong việc giữ gìn các mối quan hệ xung quanh. Thẳng và thật nhưng không làm tổn thương người khác, vì họ vẫn giữ sự duyên dáng đủ tinh tế.

Đàn ông thích cá tính này của đàn bà khôn khéo. Vì đàn ông không thích đoán già đoán non xem phụ nữ muốn gì, cần gì. Họ thích kiểu phụ nữ thẳng tính nhưng cũng khéo léo.

Rõ ràng trong tất cả mối quan hệ

Đàn bà sắc sảo không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Với mỗi mối quan hệ, họ đều đặt tên và có những ranh giới riêng. Họ tôn trọng bản thân và đối phương, không tạm bợ hay thiếu nghiêm túc. Và với những mối quan hệ càng lâu bền, họ càng có những nguyên tắc để gìn giữ. Kiểu phụ nữ này khi yêu đương cũng rất trọng tình cảm, không ngại cho đi.

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Đàn bà sắc sảo tinh tế trong mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sắc sảo tinh tế trong mối quan hệ tình cảm. Đây có thể là kiểu đàn bà từng trải, mong muốn cảm giác an toàn và sự chân thành trong tình cảm. Họ không ngại thể hiện tình cảm, chia sẻ để đối phương thấu hiểu. Trong tình yêu, nét riêng vừa cá tính vừa duyên dáng của phụ nữ sắc sảo là hai thái cực đối nghịch nhưng bổ sung, tạo sức hấp dẫn đặc biệt.

Đàn ông vì thế mà bị thu hút, hầu như đã yêu vào sẽ khó mà dứt ra được.

Thấu hiểu

Một người đàn bà thông minh luôn xác định rõ vị trí của mình trong bất kì mối quan hệ nào. Họ biết bản thân đang ở đâu, cần gì và hiểu rõ những điều đối phương mong muốn. Họ sống ưu ái bản thân nhưng cũng tinh tế thấu hiểu cho những gì đối phương cảm nhận.

Đàn ông luôn thích sự thấu đáo, biết nghĩ cho người khác của phụ nữ sắc sảo. Vì đàn ông luôn muốn được hiểu. Họ cần một người bạn đồng hành tâm lý.

Hiểu rõ chính mình

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Đàn bà sắc sảo tự tin nhưng không tự kiêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sắc sảo tự tin nhưng không tự kiêu. Họ biết bản thân có những gì, đủ tự tin để nắm bắt cơ hội, nhưng cũng đủ khiêm nhường để học hỏi, phát huy. Trong tình yêu hay công việc, họ đều sống với quan niệm như thế. Phụ nữ biết rõ giá trị của mình để tự tin, kiêu hãnh, nhưng không để sự tự kiêu khiến bản thân trở nên tầm thường.

Vì thế, đàn ông luôn vừa nể vừa mê đắm kiểu phụ nữ này. Đúng hơn thì họ nhận định phụ nữ sắc sảo luôn có giá trị riêng. Đàn ông vừa hành xử thận trọng, vừa tìm cách giữ kiểu phụ nữ này cả đời.

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