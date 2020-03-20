33 tướng tâm phú quý của người phụ nữ càng nhìn càng thấy đẹp

Phụ nữ yêu 20/03/2020 05:21

Người ta thường nói tâm sinh tướng, vận mệnh tùy tâm tạo. Người phụ nữ có tướng tâm tốt đẹp thì ắt dung mạo cũng dần tỏa sáng, hậu vận an lành.

Theo lời cổ nhân, cốt cách con người vốn ở tâm sinh tướng. Một người có ý niệm thanh thuần thì dung mạo ắt sáng rỡ, người tâm tà lòng ác thì dung mạo dẫu xinh đẹp cũng dần mờ nhạt đi.

Tâm chứa điều xấu thì nét mặt ai cũng sợ. Tâm chứa hận thù thì dung mạo khó nhìn, khó có thiện cảm. Còn tâm mang thiện lương thì nét mặt cũng dịu hòa, từ bi, hành động đoan chính. Tướng mạo sẽ là tấm gương phản chiếu lương tri của con người. Một người muốn cải biến dung mạo, vận mệnh hãy cải biến cái tâm của mình trước.

Người có khuôn mặt hung ác mà biết từ bi bác ái, hướng thiện thì tướng xấu sẽ dần cải biến dễ nhìn, vận xấu cũng dần tan biến. Người có gương mặt phúc hậu mà không làm việc thiện, nuôi lòng tham oán hận thì phúc tướng ban đầu cũng không còn.

Cái tâm là trục xoay của dung mạo, vận mệnh con người. Đây là 33 tướng tâm của người người đàn bà phúc khí, nhận phúc báo cả đời.

1. Người làm việc thiện biết rõ chẳng dễ dàng, nhưng vì người khó khăn hơn mình mà cam tâm tình nguyện.

2. Làm việc gì cũng phải có trách nhiệm thấu đáo tình lý, cẩn thận không chỉ vì mình mà còn vì người khác.

3. Lấy cái thiện làm kim chỉ nam trong cuộc sống, làm bạn với quân tử.

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Cái tâm là trục xoay của dung mạo, vận mệnh con người - Ảnh minh họa: Internet

4. Có việc gì tốt cũng chia sẻ với người khác. Niềm vui hay vận may được chia sẻ sẽ nhân lên nhiều hơn.

5. Với kẻ tiểu nhân, đối đáp tốn công, trừng trị tốn sức, cứ tránh xa là tốt nhất.

6. Thường xuyên tích âm đức, giúp đỡ người khốn khổ.

7. Từ nhỏ đã làm việc nhà, có trách nhiệm với gia đình.

8. Gặp người nghèo khó không sinh lòng chán ghét.

9. Không nuôi tham lam, chia sẻ lợi ích với người khác.

10. Không sát sinh, không xúi người khác làm việc xấu.

11. Giữ tâm yên tĩnh, dù gặp chuyện rối ren thế nào.

12. Đã hứa hẹn thì phải giữ chữ tín.

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Thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Có nhiều thói quen tốt thì vận mệnh sẽ được chuyển biến - Ảnh minh họa: Internet

13. Thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Có nhiều thói quen tốt thì vận mệnh sẽ được chuyển biến.

14. Trước khi đi ngủ, tĩnh tâm nghĩ suy lại những việc mình làm sai.

15. Đã làm thì phải kiên định, dũng cảm không chùn bước.

16. Không nuôi lòng tham, không xúi người sinh lòng oán hận.

17. Không che đậy điều sai trái, không giấu sai sót của mình.

18. Đã làm việc thì phải cẩn thận, chu toàn.

19. Sống biết ơn sự giúp đỡ của người khác.

20. Tấm lòng rộng lớn.

21. Không ức hiếp người hiền lành, không yếu hèn trước cái ác.

22. Giúp đỡ người bơ vơ, khó khăn.

23. Không tiếp tay cho người mạnh ức hiếp kẻ yếu hơn.

24. Không quên nghĩa cũ, không vông ơn bội nghĩa.

25. Làm việc có ích cho xã hội.

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Nhìn nhận giá trị của bản thân, không kiêu căng ngạo mạn - Ảnh minh họa: Internet

26. Nhìn nhận giá trị của bản thân, không kiêu căng ngạo mạn.

27. Chỉ nói lời chân thành.

28. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói không hại mình hại người.

29. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

30. Không nói xấu sau lưng người khác, không đặt điều có lợi cho bản thân.

31. Không chê nghèo hèn, không bợ đỡ sang giàu.

32. Trước người mạnh hay kẻ yếu cũng cư xử đúng mực, hài hòa.

33. Sống chân thành nhưng không bỏ rơi bản thân.

Kỳ thực, đàn bà hạnh phúc hay không cốt ở tâm sinh tướng. Tâm càng phúc hậu thì tướng càng dễ nhìn, số phận càng hanh thông.

Cho phụ nữ cảm giác an toàn nhất chính là từ những điều này mà ra

Cho phụ nữ cảm giác an toàn nhất chính là từ những điều này mà ra

Phụ nữ có cảm giác an toàn đều bắt nguồn từ những gì mà người đàn ông bên cạnh họ đã làm.

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