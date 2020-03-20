5 câu nói khiến phụ nữ đức cạn phúc kiệt, đời sau phải nhận quả báo

Một lời nói chứa đựng tâm ý xấu xa hòng hãm hại người khác thì sẽ là tội lớn. Lời nói dù không thể nhìn thấy nhưng có thể gây tổn thương khó ngờ. Vì thế, phụ nữ muốn một đời an yên, để phúc đức lại cho con cháu.

Trong lời Phật dạy, tội nặng nhất con người phải gánh là tội khẩu nghiệp . Phụ nữ hưởng phúc báo nhiều hay ít, gánh nghiệp nặng hay nhẹ một phần phụ thuộc vào cái miệng ăn nói thế nào.

Một người đàn bà thông minh sẽ không thích chê bai, đánh giá người khác. Vì họ muốn được người khác tôn trọng nên luôn học cách tôn trọng người khác.

Đừng tùy tiện đánh giá tính cách, phẩm hạnh hay lối sống của người mà bạn chưa thật sự hiểu hết. Mỗi người đều có những nét đẹp riêng, cao quý hay thấp hèn cũng là một cá thể đáng được tôn trọng. Không ai đủ hoàn hảo để đánh giá ai tốt hay xấu. Đặc biệt, đừng tùy tiện nói lời xem thường gia đình người khác, vì bạn cũng muốn gia đình mình được tôn trọng.

Lời tục tĩu, khó nghe

Lời nói thốt ra sẽ thể hiện bản tính, tâm hồn của con người - Ảnh minh họa: Internet

Lời nói thốt ra sẽ thể hiện bản tính, tâm hồn của con người. Phụ nữ nói lời dễ nghe thì bụng dạ thiện lương. Phụ nữ nói lời tục tĩu, bậy bạ thì tâm tính khó lường, hẹp hòi. Vì thế, dù có tức giận đến đâu cũng đừng nói những lời khó nghe. Vì lời nói thốt ra sẽ thể hiện hình ảnh của bạn trong mắt đối phương, cũng là tạo hay phá phúc đức của riêng mình.

Lời xúc phạm, thương tổn người khác

Đàn bà độc mồm độc miệng là đang tự gieo nghiệp nặng nề cho bản thân và gia đình. Một lời xúc phạm, tổn thương người khác nghĩ thì đơn giản nhưng sẽ gây ra nỗi đau khó lành. Vì thế, muốn phúc đức vẹn toàn, con cháu đời sau được hưởng phúc báo thì đừng nói lời làm hại người khác. Nói thì dễ, nhưng bạn sẽ không biết hậu quả về sau thế nào.

Muốn phúc đức vẹn toàn, con cháu đời sau được hưởng phúc báo thì đừng nói lời làm hại người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không nói hai lời

Một người đàn bà khôn ngoan luôn kiên định trong lời nói, thể hiện giá trị bản thân cao, không để ai xem thường. Ngược lại, đàn bà dại lại thường hai lời. Đây là kiểu người không rõ ràng, dễ khiến người khác xem thường, thậm chí gây hại cho người khác. Người nói hai lời sẽ tạo nghiệp không tốt, không có được lòng tin của ai, dễ cô độc cả đời.

Lời khiêu khích

Người nói lời lẽ khiêu khích, “cà khịa” người khác thường là người sân si, thích thể hiện - Ảnh minh họa: Internet

Người nói lời lẽ khiêu khích, “cà khịa” người khác thường là người sân si, thích thể hiện. Đây là kiểu người thường bị người khác tránh xa, không thích thân thiết. Và nếu những lời khiêu khích của họ gây hại cho người khác thì sẽ phải chịu tội nặng.

Phụ nữ nên giữ cái miệng của mình, nói những lời mang đến phúc đức cho bản thân và con cháu sau này, tránh tội khẩu nghiệp nặng nề về sau.