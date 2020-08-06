5 chiêu bí mật làm tăng sức quyến rũ của phụ nữ trong mắt đàn ông

Điểm cơ bản nhất để trở thành người phụ nữ quyến rũ là giữ cho mình sạch sẽ, thơm tho và hấp dẫn. Không người đàn ông nào thích phụ nữ đầu tóc luộm thuộm, gương mặt đầy nhờn, quần áo nhăn nhúm, cơ thể có mùi. Phụ nữ trước khi muốn làm đẹp bằng mỹ phẩm, trang sức, hãy chăm chút cơ thể nhiều hơn. Tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một mùi hương nước hoa thích hợp. Học make up, chọn trang phục phù hợp với cơ thể, phong cách cũng là điều căn bản.

Biết bí quyết để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn thì dù là người đàn ông thế nào cũng bị bạn thu hút.

Nhiều người phụ nữ không đẹp nhưng vẫn quyến rũ, nhờ họ có sự tự tin nổi bật. Họ tự tin vào điểm mạnh của bản thân, không ngừng hoàn thiện những điểm chưa tốt của mình. Đàn ông thường ấn tượng với kiểu phụ nữ tự tin hơn.

Phụ nữ ra ngoài trước nhất là phải thơm, sạch, sau đó là ưa nhìn và có phong cách riêng. Chỉ cần như thế, bạn sẽ có tự tin, tự khắc tỏa sáng trong mắt đàn ông.

Ngược lại, phụ nữ không tự tin sẽ thường có những suy nghĩ tiêu cực về mình, trong chuyện gì cũng nghĩ bản thên nhạt nhòa, không có gì đặc biệt. Nhưng chính tâm lý này khiến họ trở nên kém thu hút trong mắt người khác.

Sự cuốn hút nhất ở phụ nữ là nguồn năng lượng tích cực, có niềm tin vào bản thân. Chính những suy nghĩ tích cực sẽ là bước đầu tiên cho công cuộc làm đẹp, tăng sức quyến rũ của phụ nữ. Hãy tạo sự tự tin cho mình bằng việc làm đẹp cả ngoại hình và nội hàm của mình.

Tạo cho mình một mùi hương đặc biệt

Quan trọng là hãy chọn mùi nước hoa nhẹ nhàng, thích hợp với mùi cơ thể của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường bỏ qua vũ khí thu hút đắc lực, chính là nước hoa. Bạn không cần phải sử dụng nước hoa quá đắt tiền, chỉ cần chọn loại giá cả phù hợp. Quan trọng là hãy chọn mùi nước hoa nhẹ nhàng, thích hợp với mùi cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ mùi hương cơ thể bằng mùi kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội… Và hơn thế là phải giữ cơ thể sạch sẽ.

Tâm lý tận hưởng cuộc sống

Nếu bạn sống tích cực thì những điều tích cực sẽ đến với bạn, đây là quy luật hấp dẫn của cuộc sống. Suy nghĩ sẽ quyết định thói quen, thói quen sẽ thay đổi vận mệnh. Hãy tự thay đổi vận mệnh của mình bằng những suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh càng khó khăn thì bạn càng phải giữ suy nghĩ tốt lành, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Tâm lý tận hưởng cuộc sống này tạo nên sức hấp dẫn cực kì lớn với đàn ông.

“Thả thính” có chiến lược

Bằng cách gieo thương nhớ vào tâm trí của đàn ông bằng nụ cười tự nhiên, lối trò chuyện cởi mở hay những cử chỉ gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tìm được đối tượng có cảm tình thì đừng chỉ ngại ngùng và giữ im lặng. Một người phụ nữ quyến rũ sẽ có “chiến lược” riêng. Bằng cách gieo thương nhớ vào tâm trí của đàn ông bằng nụ cười tự nhiên, lối trò chuyện cởi mở hay những cử chỉ gợi cảm. Người đàn bà duyên dáng thế này thì đàn ông dù có lạnh lùng mấy cũng tan chảy.