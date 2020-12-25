Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không nói nhiều mà chỉ dùng hành động để chứng minh, còn người không thật lòng sẽ luôn dùng lời nói để lấy lòng tin của phụ nữ. Thế nên đây là những câu nói của đàn ông , phụ nữ chỉ nên tin vài phần đừng tin tuyệt đối.

Phụ nữ nên nhớ một điều ai cũng có những bí mật riêng, không ai thành thật 100%. Đừng nghĩ chồng đã moi hết ruột gan để đối đãi với mình. Bạn nên biết điều gì nên tin và không nên tin để không phải chịu tổn thương sau này.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không nói quá nhiều về việc anh ấy yêu bạn nhiều như thế nào. Còn không yêu thật lòng, họ sẽ luôn dùng lời nói để trấn an bạn.

“Cuộc đời anh là của em, em muốn quản lý sao cũng được”

Phụ nữ đừng vội tin vào đàn ông mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù đã có vợ hay chưa cũng muốn tự do bay nhảy, không muốn bị quản lý, kiểm soát. Người đàn bà khôn ngoan nên biết rằng đừng xen quá nhiều vào đời sống riêng của chồng. Hoặc khi chồng nói sẽ giao phó cuộc đời cho bạn, đừng vui cười hớn hở xem đó là sự thật. Vì chẳng ai muốn bị quản lý và kiểm soát như vậy. Hãy cho nhau không gian riêng để mối quan hệ được bền chặt hơn.

“Không ai quan trọng bằng em”

Phụ nữ đừng tự huyễn hoặc giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời của đàn ông vốn có rất nhiều điều quan trọng. Ví dụ như công việc, bạn bè, gia đình và vô số mối quan hệ khác. Thế nên phụ nữ đừng tự huyễn hoặc về giá trị của mình trong lòng chồng. Bạn nên chuẩn bị tâm lý rằng bản thân không phải là duy nhất trong cuộc đời anh ấy.

“Tiền của anh cũng là tiền của em”

Tiền của chồng chưa bao giờ là tiền của bạn, thế nên đừng quá ảo tưởng. Khi nghe câu nói này, bạn chỉ nên mỉm cười cho qua chứ đừng tin hết lòng. Trong hôn nhân, tốt nhất là bạn nên rạch ròi chuyện tài chính, đừng xem tiền của chồng là tiền của mình. Hãy tự chủ tiền bạc để không bị xem thường.

“Đừng đi làm, ở nhà anh nuôi”

Hãy tự chủ tài chính để có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói khiến nhiều phụ nữ tin sái cổ, nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng. Hôm nay họ nói nuôi bạn nhưng ngày mai đã không còn nhớ lời hứa hẹn đó nữa. Khi đó họ chỉ xem bạn là gánh nặng, là áp lực chỉ muốn bỏ đi ngay mà thôi. Thế nên hãy làm việc kiếm tiền và tự nuôi lấy thân.