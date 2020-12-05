5 cái KHÔN phụ nữ lấy chồng phải giữ như báu vật để ‘sống sót’ trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 05/12/2020 06:00

Người đàn bà khôn ngoan phải làm được những điều này để ngày càng sống sót, sống tốt trong hôn nhân, đừng đánh mất kẻo đau khổ day dứt cả đời.

Dưới đây là những thứ đàn bà khôn ngoan giữ như báu vật, đàn bà dại không màng đến nên vô tình đánh mất.

Giữ lòng tự trọng

Người phụ nữ khôn ngoan đừng quên thứ quan trọng nhất cuộc đời đó là lòng tự trọng. Trong hôn nhân, tình yêu chỉ là yếu tố cần, còn tôn trọng lẫn nhau mới là điều kiện đủ để giữ lửa. Mà muốn có được sự tôn trọng từ chồng, vợ phải biết tự làm tăng giá trị của mình.

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Đàn bà khôn ngoan hãy giữ lòng tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Điều duy nhất bạn phải làm được đó là có công việc ổn định, kiếm tiền. Không tận tâm, hy sinh hết lòng, không vì lời nói “ở nhà anh nuôi” mà bỏ hết tất cả công việc của mình. Bạn nên nhớ cuộc sống của mình phải do chính mình làm chủ, đừng bao giờ giao vào tay ai mà đánh mất giá trị của bản thân.

Có tiền riêng

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy giữ khoản tiền riêng cho mình. Bạn đừng bao giờ có tư tưởng làm bao nhiêu đều lo hết cho chồng con, vun vén gia đình. Có nhiều người dại đến mức tiết kiệm với bản thân và thoải mái với chồng con. Bên cạnh đó cũng có nhiều người sống dựa vào tiền của chồng, muốn mua gì cũng xin và không có khả năng tự lập tài chính.

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Hãy giữ tiền riêng để không thua thiệt ai - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này khiến họ dần đánh mất giá trị của bản thân. Họ không có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho mình mà cứ sống dựa vào người khác.

Duy trì mối quan hệ riêng

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Phụ nữ lấy chồng đừng từ bỏ mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lấy chồng dù có bận rộn đến mấy cũng hãy duy trì mối quan hệ riêng để khi có chuyện buồn, bạn còn có người để tâm sự. Vì có những chuyện không phải lúc nào cũng tâm sự, chia sẻ được với chồng con. Thế nên đừng dại gì dành hết thời gian cho gia đình nhỏ mà đánh mất bạn bè, mối quan hệ thân thiết của mình.

Báo hiếu cha mẹ

Đây là điều phụ nữ phải làm được dù còn độc thân hay đã lấy chồng. Bạn phải dành thời gian, tiền bạc để báo hiếu cha mẹ. Tuyệt đối đừng bao giờ quên việc này mà vô tình biến bản thân mình thành đứa con bất hiếu.

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Đừng bao giờ quên đi công ơn dưỡng dục mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ một điều, cuộc đời của phụ nữ đừng để tiếc nuối về việc phụng dưỡng cha mẹ. Cũng đừng vì chiều theo ý chồng mà chỉ lo cho bên gia đình chồng, còn bên gia đình mình không quan tâm đến.

Làm đẹp, không hà tiện với bản thân

Nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời phụ nữ là làm đẹp, yêu thương bản thân. Chứ không phải dành thời gian để hy sinh tận tụy vì bất cứ ai. Bạn nên nhớ chỉ khi đối đãi tốt với chính mình, bạn mới có hạnh phúc. Còn khi dành hết sự tin yêu cho người khác, thứ bạn nhận lại chỉ là khổ đau mà thôi.

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