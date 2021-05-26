5 cách hành xử 'nắm đằng chuôi' khi chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 26/05/2021 06:28

Chồng ngoại tình là điều không người vợ nào mong muốn. Thế nhưng nếu không may rơi vào tình huống "chẳng đặng đừng" thì phụ nữ hãy tỉnh táo suy xét 2 trường hợp để mình có cách ‘nắm thóp’, xử lý khi chồng ruồng rẫy vợ con.

Phụ nữ hơn nhau ở tâm thế bản lĩnh khi chồng ngoại tình. 5 cách hành xử “nắm đằng chuôi” này sẽ giúp phụ nữ nắm bắt vị thế chủ động khi bị chồng tổn thương.

Nếu chồng phản bội và bạn vẫn muốn giữ hôn nhân

Giữ thái độ tôn trọng nhất định với chồng

Một người vợ hiểu chuyện, giữ tôn trọng với chồng thì đàn ông không thể làm càn được, ngay cả khi ngoại tình. Đây là cách cư xử văn minh của phụ nữ, thể hiện giá trị và vị thế của bản thân. Đàn ông phải nể trọng tâm thế vững vàng này của vợ.

chong ngoai tinh 3
Vừa đề cao vị trí của chồng trong gia đình, vừa đòi hỏi tinh thần trách nhiệm ở chồng, cũng như phụ nữ vừa đấm vừa xoa - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chì chiết, chê trách, hãy cho chồng vị thế của người bạn đời, nói với anh ấy về trách nhiệm với gia đình. Ngoại tình là việc anh ấy làm sai, và giờ anh ấy phải có trách nhiệm với những gì đã làm. Vừa đề cao vị trí của chồng trong gia đình, vừa đòi hỏi tinh thần trách nhiệm ở chồng, cũng như phụ nữ vừa đấm vừa xoa. Cách cư xử này của vợ vừa giữ thiện chí, vừa có sức răn đe nhưng cũng tôn trọng chồng.

Không im lặng, nêu rõ ý kiến của bản thân

Dù chồng ngoại tình, có dấu hiệu ruồng bỏ gia đình thì bạn cũng phải lên tiếng. Vì nếu bạn im lặng, bạn sẽ đánh mất vị thế người vợ danh chính ngôn thuận trong gia đình. Ngay cả khi chồng có làm càn thế nào, thì bạn vẫn có quyền của người vợ, có thể lên tiếng để bảo vệ bản thân và gia đình. Vì chồng là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, bạn được quyền “hỏi tội” và đòi hỏi anh ấy giải thích.

Một người vợ thông minh sẵn sàng im lặng đúng lúc, nhưng không làm ngơ trước sự phản bội và nguy cơ gia đình đổ vỡ.

Cố gắng bình tĩnh và xem xét tình hình

chong ngoai tinh 2
Bạn muốn gì tiếp theo, tha thứ hay không? Lỗi sai của chồng có phần nào thiếu sót của bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng phản bội, không người vợ nào có thể tỏ ra như không có gì. Nhưng hãy cố gắng giảm bớt cảm giác sốc, tổn thương để tìm lại bình tĩnh, vì bạn còn phải giải quyết rất nhiều chuyện sau đó. Ngoài việc tìm hiểu về cuộc tình vụng trộm của chồng, muốn chồng nhìn lại hành động, thái độ của anh ấy, bạn cũng hãy xem xét lại suy nghĩ, mong muốn của mình. Bạn muốn gì tiếp theo, tha thứ hay không? Lỗi sai của chồng có phần nào thiếu sót của bạn?

Nếu chồng chọn đi, thì đừng níu kéo. Nếu chồng chọn ở lại, thì hãy hỏi bản thân có muốn cùng chồng thực hiện lựa chọn này? Chồng có lựa chọn thì bạn cũng có chọn lựa cho mình.

Nếu chồng muốn dứt tình với vợ con

Rõ ràng và độc lập

Nếu chồng đã hết tình, thì đã đến lúc bạn phải nghĩ cho mình và con cái. Hãy nghĩ đến chuyện tiền bạc, tài sản chung. Một khi đã đường ai nấy đi thì không quay đầu lại.

Nếu đã lựa chọn rời đi, thì hãy chọn lúc thích hợp nhất cho bản thân. Hãy ly hôn khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần và vật chất.

Luôn giữ hy vọng, suy nghĩ lạc quan

chong ngoai tinh 1
Bạn vẫn phải sống, thậm chí là phải sống tốt và hạnh phúc hơn chồng. Đó mới là cách trả thù cao tay bản lĩnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng là người đàn ông ngoại tình thì phụ nữ luôn bị vây lấy bởi cảm giác tiêu cực, ngay cả khi đã ly hôn. Tổn thương này có thể không bao giờ lành trong lòng phụ nữ.

Nhưng dù sao bạn vẫn phải sống, thậm chí là phải sống tốt và hạnh phúc hơn chồng. Đó mới là cách trả thù cao tay bản lĩnh nhất. Vì thế, hãy luôn giữ hy vọng và những suy nghĩ tích cực. Không phải bạn không đủ tốt mới bị phản bội, mà là bạn cần sống tốt hơn nữa để gặp một người đàn ông xứng đáng. Không phải bỏ chồng là tận thế, mà bỏ sớm kẻ tệ bạc, bạn mới sớm tìm được những ngày vui thật sự.

Không có ai phân loại hạnh phúc của phụ nữ. Chỉ cần bạn cảm thấy mình làm đúng, xem trọng bản thân, không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, thì dù không cần đàn ông, bạn vẫn có thể hạnh phúc với chính mình. Đây chính là tâm thế đáng ngưỡng mộ nhất của phụ nữ khi bị chồng phản bội.

Muốn yêu người phải yêu mình trước: 3 'vốn tự có' đàn bà tuổi trung niên phải luôn đầy chứ không vơi

Muốn yêu người phải yêu mình trước: 3 'vốn tự có' đàn bà tuổi trung niên phải luôn đầy chứ không vơi

Muốn nửa đời sau sống trong hạnh phúc và thư thả, bình lặng, phụ nữ tuổi trung niên cần chuẩn bị 3 việc sau. 3 việc này phải luôn đầy chứ không vơi để phụ nữ luôn có thể tự sống tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   cách xử lý chồng ngoại tình Phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình cách nhận biết chồng có ngoại tình hay không

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này