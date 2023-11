5 cách ĐÁNH GHEN của phụ nữ thông minh khiến chồng “quỳ gối xin tha”, không dám tái phạm

Ảnh minh họa: Internet

2. Không vội vàng “đánh động” chồng

Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường nơi người đàn ông của đời mình, vợ thông minh sẽ chẳng dại hỏi thẳng chồng “anh đang ngoại tình phải không?”. Ngược lại, cô ấy sẽ âm thầm điều tra, theo dõi để có đầy đủ chứng cứ chứng minh cho những nghi kỵ của mình.

Khi đã biết chính xác chồng mình đang qua lại bất chính với ai, cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi, đang làm việc ở đâu, cả hai thường hẹn hò nơi nào, cách thức liên lạc ra sao… phụ nữ khôn ngoan mới “lật bài ngửa” với chồng.

Dám chắc, lúc này đàn ông chẳng thể chối cãi, càng không dám phủ nhận vì sự thật đã bày ra trước mắt.

3. Không nghe đàn ông tệ bạc trình bày

Đàn ông ngoại tình có thể đưa ra hàng trăm lý do để bao biện cho sai lầm của mình. Anh ta có thể đổ thừa rằng do kẻ thứ ba lập mưu dụ dỗ, do hoàn cảnh đẩy đưa, do say quá mất kiểm soát… Thế nhưng, dù có đánh chết phụ nữ thông minh cũng không tin.

Cô ấy thừa tỉnh táo để hiểu rằng nếu đàn ông không muốn thì chẳng ai có thể lôi họ lên giường, nếu một lòng thủy chung với vợ con thì đã không cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

4. Biết rõ nguyên nhân

Có rất nhiều nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình. Nếu chồng thay lòng vì hết yêu vợ, vì đã chẳng còn thiết tha với cuộc hôn nhân hiện tại thì phụ nữ thông minh sẽ không níu kéo, toại nguyện cho anh ta được đến với người đàn bà mới.

Ngược lại, nếu vợ chồng vì những hiểu lầm, mâu thuẫn mà dẫn đến tình cảm rạn nứt. Nếu chồng có thiện chí và hành động chứng minh bản thân đã hồi tâm chuyển ý thì người vợ thông minh sẽ chẳng tiếc mà cho cơ hội để sửa sai.

5. Không đánh ghen

Đánh ghen chính là sai lầm tai hại nhất khiến bạn trở nên mất giá, nhục nhã ê chề. Bởi lẽ, đánh ghen là hạ sách khiến việc bạn bất lực với người chồng trăng hoa, bị phản bội trong hôn nhân bị bung bét. Chỉ khi còn luyến tiếc gã đàn ông tệ bạc phụ nữ mới dùng đến nắm đấm để dằn mặt nhân tình của chồng.

Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại làm thế, cô ấy sẽ “trả thù” chồng ngoại tình bằng cách tác hợp cho anh ta và nhân tình. Để gã đàn ông trăng hoa chung sống với ả đàn bà hư thân trắc nết mới là quả báo đáng sợ nhất.