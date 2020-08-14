5 ‘biểu hiện lạ’ lật tẩy chồng đang ngoại tình tư tưởng, vợ chớ dại bỏ qua

Phụ nữ yêu 14/08/2020 17:48

Một khi đàn ông ngoại tình tư tưởng thì dù có ra sức che đậy hay cố gắng tỏ ra bình thường thì vẫn sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này.

Khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ đừng tưởng rằng phải bắt gian tận giường, phải thấy chồng ăn nằm với đàn bà khác mới chứng minh anh ấy phản bội vợ. Kiểu ngoại tình nguy hiểm nhất chính là ngoại tình tư tưởng, khi lòng dạ đã đặt trọn cho người thứ ba thì vợ chẳng còn nghĩa lý gì trong đời đàn ông. 

ngoai tinh tu tuong 1
Đừng để bị lừa dối từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn nghĩ mình đang sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo chồng ngoại tình tư tưởng, đang tơ tưởng đến phụ nữ khác, vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng.

1. Thường xuyên vắng nhà

Nếu ngày trước sau giờ tan tầm chồng sẽ về với gia đình ngay thì dạo gần đây anh ấy thường la cà quán xá, thường viện lý do bận tăng ca, quá nhiều việc phải giải quyết mà về nhà muộn thì chị em đừng vội tin ngay.

“Cẩn tắc vô áy náy", nếu là một người vợ thông minh bạn cần tự kiểm tra xem những lời chồng nói có đáng tin hay không. Đừng để bị lừa dối từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn nghĩ mình đang sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc.

2. Đánh giá thấp vợ

Một người đàn ông thương vợ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời. Dù vợ có mập, có thấp, có không đẹp bằng cô này cô nọ thì chồng vẫn yêu, vẫn chiều và trân trọng. Ngược lại, khi đã hết yêu, đã chán ngán cuộc hôn nhân hiện tại đàn ông sẽ không ngừng chê bai, so sánh vợ với phụ nữ khác.

Họ liên tục “xát muối” vào trái tim bạn đời bằng những câu nói “sao nay em béo thế”, “em nhìn vợ người ta kìa”, “nhìn vợ người ta, nhìn sang vợ mình chán không thể tả”… Những hành động ấy đã chứng minh chàng đang so sánh vợ với người mà mình thầm thương trộm nhớ. 

ngoai tinh tu tuong 2
Trước khi rời khỏi nhà những gã đàn ông trăng hoa vô cùng chưng diện - Ảnh minh họa: Internet

3. Đột nhiên chải chuốt ngoại hình

Bỗng dưng chồng chú tâm đến chuyện ăn mặc, tập thể dục để giữ dáng hay luôn xịt nước hoa thơm phức mỗi khi ra đường thì dám chắc anh ấy đang có vấn đề.

Chính vì muốn bản thân luôn hấp dẫn, phong độ trong mắt người phụ nữ mình mê mệt nên trước khi rời khỏi nhà những gã đàn ông trăng hoa vô cùng chưng diện.

4. Thường xem điện thoại và trông ngóng tin nhắn

Những tưởng là dấu hiệu dễ phát hiện nhưng đây lại là biểu hiện đàn ông phản bội dễ che đậy nhất. Bởi lẽ, đàn ông thời nay ai cũng “ôm khư khư” điện thoại để xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội mỗi khi rảnh rỗi.

Thế nên, vợ cần hết sức tinh ý để có thể nhận ra sự khác lạ, trông ngóng của chồng mỗi khi anh ấy sử dụng điện thoại mới có thể vạch mặt kẻ tệ bạc. 

ngoai tinh tu tuong 3
Thậm chí, họ còn thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

5. Không cho vợ sờ vào điện thoại

Vì sợ vợ vô tình phát hiện tin nhắn lạ trong Facebook, Zalo của mình nên đàn ông ngoại tình tư tưởng sẽ cấm tiệt vợ chạm vào điện thoại của mình.

Thậm chí, họ còn thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng vì muốn giữ sự riêng tư ở cảnh giới bất khả xâm phạm.

Khi thấy chồng có những dấu hiệu lạ trên, phụ nữ dù thừa biết bạn đời đã thay lòng nhưng chẳng có chứng cứ để buộc tội, cũng chẳng thể dằn mặt kẻ thứ ba. Đây là lý do vì sao chồng ngoại tình tư tưởng còn khiến phụ nữ đau đớn gấp nghìn lần so với việc chồng ngoại tình xác thịt, lên giường với gái lạ.

Từ vụ ly hôn chỉ sau 11 tháng chung sống của Âu Hà My và người chồng bội bạc, phụ nữ mấy ai đánh ghen cao tay, ‘khí chất ngời ngời’ được như thế!

Từ vụ ly hôn chỉ sau 11 tháng chung sống của Âu Hà My và người chồng bội bạc, phụ nữ mấy ai đánh ghen cao tay, ‘khí chất ngời ngời’ được như thế!

Thay vì tìm đến kẻ thứ ba để đánh ghen hay quát tháo chồng ầm ĩ, nữ giảng viên đã chọn cách hành xử vô cùng tỉnh táo, khôn ngoan nhưng khiến hai kẻ đã khiến mình tổn thương phải ê chề.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông thay lòng đàn ông tệ bạc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này