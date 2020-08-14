Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo chồng ngoại tình tư tưởng , đang tơ tưởng đến phụ nữ khác, vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng.

Khi đàn ông ngoại tình , phụ nữ đừng tưởng rằng phải bắt gian tận giường, phải thấy chồng ăn nằm với đàn bà khác mới chứng minh anh ấy phản bội vợ. Kiểu ngoại tình nguy hiểm nhất chính là ngoại tình tư tưởng, khi lòng dạ đã đặt trọn cho người thứ ba thì vợ chẳng còn nghĩa lý gì trong đời đàn ông.

“Cẩn tắc vô áy náy", nếu là một người vợ thông minh bạn cần tự kiểm tra xem những lời chồng nói có đáng tin hay không. Đừng để bị lừa dối từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn nghĩ mình đang sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nếu ngày trước sau giờ tan tầm chồng sẽ về với gia đình ngay thì dạo gần đây anh ấy thường la cà quán xá, thường viện lý do bận tăng ca, quá nhiều việc phải giải quyết mà về nhà muộn thì chị em đừng vội tin ngay.

2. Đánh giá thấp vợ

Một người đàn ông thương vợ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn đời. Dù vợ có mập, có thấp, có không đẹp bằng cô này cô nọ thì chồng vẫn yêu, vẫn chiều và trân trọng. Ngược lại, khi đã hết yêu, đã chán ngán cuộc hôn nhân hiện tại đàn ông sẽ không ngừng chê bai, so sánh vợ với phụ nữ khác.

Họ liên tục “xát muối” vào trái tim bạn đời bằng những câu nói “sao nay em béo thế”, “em nhìn vợ người ta kìa”, “nhìn vợ người ta, nhìn sang vợ mình chán không thể tả”… Những hành động ấy đã chứng minh chàng đang so sánh vợ với người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Trước khi rời khỏi nhà những gã đàn ông trăng hoa vô cùng chưng diện - Ảnh minh họa: Internet

3. Đột nhiên chải chuốt ngoại hình

Bỗng dưng chồng chú tâm đến chuyện ăn mặc, tập thể dục để giữ dáng hay luôn xịt nước hoa thơm phức mỗi khi ra đường thì dám chắc anh ấy đang có vấn đề.

Chính vì muốn bản thân luôn hấp dẫn, phong độ trong mắt người phụ nữ mình mê mệt nên trước khi rời khỏi nhà những gã đàn ông trăng hoa vô cùng chưng diện.

4. Thường xem điện thoại và trông ngóng tin nhắn

Những tưởng là dấu hiệu dễ phát hiện nhưng đây lại là biểu hiện đàn ông phản bội dễ che đậy nhất. Bởi lẽ, đàn ông thời nay ai cũng “ôm khư khư” điện thoại để xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội mỗi khi rảnh rỗi.

Thế nên, vợ cần hết sức tinh ý để có thể nhận ra sự khác lạ, trông ngóng của chồng mỗi khi anh ấy sử dụng điện thoại mới có thể vạch mặt kẻ tệ bạc.

Thậm chí, họ còn thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

5. Không cho vợ sờ vào điện thoại

Vì sợ vợ vô tình phát hiện tin nhắn lạ trong Facebook, Zalo của mình nên đàn ông ngoại tình tư tưởng sẽ cấm tiệt vợ chạm vào điện thoại của mình.

Thậm chí, họ còn thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, ngân hàng vì muốn giữ sự riêng tư ở cảnh giới bất khả xâm phạm.

Khi thấy chồng có những dấu hiệu lạ trên, phụ nữ dù thừa biết bạn đời đã thay lòng nhưng chẳng có chứng cứ để buộc tội, cũng chẳng thể dằn mặt kẻ thứ ba. Đây là lý do vì sao chồng ngoại tình tư tưởng còn khiến phụ nữ đau đớn gấp nghìn lần so với việc chồng ngoại tình xác thịt, lên giường với gái lạ.