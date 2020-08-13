Chỉ người đàn ông có đủ 3 thứ này mới 'xứng đáng' để phụ nữ lấy làm chồng

Nếu phụ nữ nông cạn nhìn vào ví tiền để chọn chồng thì phụ nữ thông minh chỉ phải lòng nếu đối phương có đủ 3 phẩm chất đắt giá này.

Dưới đây là 3 phẩm chất chỉ có ở người đàn ông mẫu mực, người chồng thương vợ, khiến phụ nữ thông minh sẵn sàng dốc cạn lòng yêu thương cả đời. Chỉ khi có thể chăm lo cho bản thân đàn ông mới có thể chăm sóc cho vợ con chu toàn - Ảnh minh họa: Internet Tự lập, độc lập tài chính Đàn ông dù giàu có đến mấy nhưng nếu tiền anh ấy đang tiêu xài là của cha mẹ thì chị em đừng dại dây vào. Bởi đã quen sống lệ thuộc, “ăn bám” gia đình nên mẫu đàn ông này không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn, càng không đủ vững chãi để vợ con tựa nương.

Cũng thế, đàn ông dù giỏi kiếm tiền đến mấy nhưng ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, chẳng biết nấu ăn, dọn dẹp hay giặt quần áo cho chính mình thì cũng “vứt đi”. Một người phụ nữ khôn ngoan chỉ thích đàn ông tự lập, độc lập. Bởi với nàng, chỉ khi có thể chăm lo cho bản thân đàn ông mới có thể chăm sóc cho vợ con chu toàn, chỉ khi tự làm ra tiền anh ấy mới biết quý trọng giá trị của đồng tiền mình kiếm được.

Ngoài sự tài năng, bản lĩnh ấy người phụ nữ khôn ngoan còn cần đối phương có tinh thần trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Sống trách nhiệm Phụ nữ thông minh đương nhiên sẽ thích đàn ông thông minh. Một người đàn ông có học thức, có hoạch định cụ thể cho đời mình và không ngừng phấn đấu để có được thứ mình muốn chính là chất men khiến nữ giới say đứ đừ. Tuy nhiên, ngoài sự tài năng, bản lĩnh ấy người phụ nữ khôn ngoan còn cần đối phương có tinh thần trách nhiệm. Dám nghĩ dám làm, dám đứng ra nhận lỗi trước sai lầm của mình chính là cách chứng minh anh ấy có thể là cây tùng cây bách để vợ yên tâm trao thân gửi phận. Nếu đủ yêu, đủ thương, đàn ông sẽ ý thức việc nhà là trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên mình phải thực hiện - Ảnh minh họa: Internet Luôn cư xử dịu dàng, ân cần Chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ với có thể thốt ra những câu nói “việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại làm những việc đấy”. Nếu đủ yêu, đủ thương, đàn ông không chỉ chủ động giành làm việc nhà mà còn ý thức đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên mình phải thực hiện. Chàng không nề hà việc chăm sóc bạn lúc ốm đau, không khó chịu khi bạn quát tháo lúc cãi nhau, càng không thượng cẳng tay hạ cẳng chân khi nóng giận. Anh ấy dùng tất cả sự ôn nhu, ân cần để chăm sóc người phụ nữ mình yêu, dành cả tấm chân tình để chứng minh mình là chỗ dựa tinh thần của bạn.

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