4 thứ đàn bà phải cố có thật nhiều, thà dư chứ không thể thiếu

Với đàn bà, tiền chỉ sợ thiếu chứ không bao giờ là thừa. Vì đôi khi, tiền còn an toàn với đàn bà hơn cả đàn ông. Tiền không phản bội nếu bạn biết kiếm biết giữ. Tiền cũng không dễ dàng bỏ đi, nếu bạn xem trọng. Khi có đàn ông bên cạnh, nếu bạn giỏi giang có tiền nhiều cũng tốt, mà nếu chỉ có được ít cũng phải kiên trì đến cùng. Tiền là sức mạnh của đàn bà trong gia đình, giúp bạn có tiếng nói, được coi trọng.

Không có tiền, đàn bà mặc nhiên yếu đuối trước người khác. Đàn bà không sống vì tiền, nhưng đã sống thì nhất định phải kiếm nhiều tiền nhất có thể. Người đàn bà bản lĩnh không phải là thực dụng kiếm tiền bằng mọi cách, mà là đủ thực tế để tăng giá trị của mình thông qua cách kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống.

Khi không còn đàn ông ở bên, chỉ còn tiền là cảm giác an toàn tuyệt đối với đàn bà. Tiền không mua được mọi thứ nhưng sẽ mua được những thứ bạn cần lúc đó: cảm giác vui vẻ khi làm đẹp , để du lịch, để hạnh phúc cùng con…

Nhan sắc

Đã là đàn bà thì phải đẹp, mắt không đẹp thì mũi đẹp, dung mạo không đẹp thì tâm hồn đẹp, trời sinh không đẹp thì phải tự mình làm đẹp. Với phụ nữ, làm đẹp vừa là đặc quyền, vừa là việc không thể thiếu. Khi chưa lấy chồng, đàn bà đẹp có thể để người khác ngắm nhìn. Khi đã có chồng, đàn bà đẹp vừa cho mình, vừa cho người khác ngắm. Bởi đàn bà khi biết làm đẹp thì chỉ có lợi, để được ưu tiên, được chiều chuộng, được tôn trọng…

Đàn bà khi biết làm đẹp thì chỉ có lợi, để được ưu tiên, được chiều chuộng, được tôn trọng… - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, đàn bà mỗi ngày đều nên ngắm nhìn bản thân, để tìm cách khiến mình xinh đẹp và rạng ngời hơn. Phụ nữ không thể xinh đẹp thì nhất định phải khôn ngoan. Phụ nữ không đủ khôn ngoan thì phải xinh đẹp. Mỗi người phụ nữ đều phải tự tìm cho mình một nét đẹp riêng, để rực rỡ, để kiêu hãnh, để không bao giờ bị xem thường.

Sức khỏe

Sức khỏe là điều quý giá nhất trong vận mệnh của con người, bởi khi mất rồi thì dù có bạc tiền cũng không mua lại được. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không đánh cược sức khỏe của mình với những bí quyết giảm cân hay làm đẹp mạo hiểm. Dung mạo với đàn bà quan trọng thật, nhưng sẽ chẳng là gì nếu không còn sức khỏe.

Đàn bà hãy hiểu khi còn trẻ, bạn luôn thấy mình khỏe là vì bạn có sức trẻ. Đến độ tuổi trung niên, khi sức trẻ cạn kiệt, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người rèn luyện cơ thể từ khi còn trẻ. Bởi nếu không còn sức trẻ, cơ thể sẽ dần “lên án” khi bạn đã từng bỏ bê và xem thường sức khỏe của mình. Lúc đó, dù bạn có tiền, có sắc đẹp cũng không đủ sức để sống khỏe mạnh.

Độc lập

Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng bản thân quyến rũ nhất khi độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng độc lập sẽ càng có tự tin và tự chủ trong cuộc sống. Độc lập trong sự nghiệp, bạn không sợ không có tiền nuôi bản thân. Độc lập tài chính, bạn không phụ thuộc chồng, cũng không sợ nếu có ngày không may bị bỏ rơi. Độc lập tinh thần, bạn không sống chết vì chồng, cũng không để chồng xem thường. Phụ nữ có chồng, độc lập để chồng tôn trọng. Phụ nữ ly hôn, độc lập để tự lực tự cường. Với đàn bà, độc lập chỉ có lợi, sợ thiếu chứ chẳng bao giờ là thừa.

Không chỉ vậy, đàn bà khôn ngoan hiểu rằng bản thân quyến rũ nhất khi độc lập. Một người phụ nữ tự tạo cho mình một thế giới nhiều màu sắc riêng biệt, thu hút xinh đẹp thì đàn ông nào cũng say mê muốn chiếm lấy.