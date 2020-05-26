4 sai lầm khiến phụ nữ xinh đẹp, giỏi chuyện giường chiếu đến mấy cũng chẳng thể giữ chân đàn ông

Khi có những ngờ hoặc trong lòng, khi nghi rằng đàn ông ngoại tình rất nhiều phụ nữ nông cạn tưởng rằng họ sẽ tìm được bằng chứng qua chiếc điện thoại. Thế nên, họ cho mình quyền được xâm phạm quyền riêng tư của đối phương, cho mình quyền được tự ý kiểm tra điện thoại của chàng.

Phụ nữ khờ dại nhất là khi cứ ôm khư khư những thói xấu này vào người. Nếu không sớm thay đổi bạn ắt đánh mất tình yêu đang có, cả đời cũng không thể hạnh phúc.

Với những người chồng chung thủy, họ sẽ xem việc làm này của vợ là sự xúc phạm. Điều này chứng tỏ bạn không tin tưởng anh ấy, đang xem thường nhân cách của chồng mình. Đây chính là sai lầm khiến tình cảm rạn nứt, khó được như ngày đầu.

Thế nhưng, đàn bà dại không biết rằng nếu đã ngoại tình, đã lang chạ bên ngoài đàn ông thừa khôn ngoan để xóa sạch dấu vết trước khi về nhà. Việc bạn làm chỉ “bứt dây động rừng”, khiến chồng ngoại tình đề phòng hơn, tinh vi hơn khi bội bạc.

Thay vì chê bai, trách móc bạn hãy khích lệ để chàng có động lực phấn đấu, cải thiện từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chàng với đàn ông khác

Trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, nếu đã yêu thương anh ấy bạn cần học cách yêu luôn cả những điều chưa tốt nơi chàng. Thay vì chê bai, trách móc bạn hãy khích lệ để chàng có động lực phấn đấu, cải thiện từng ngày.

Việc mang người đàn ông mình yêu đi so sánh với anh chàng khác bằng những câu nói “anh xem người ta kìa, sinh nhật người yêu tặng cái túi xách chục triệu, còn anh thì…”, “bạn trai cái A tâm lý lắm”… sẽ khiến chàng tự ái, áp lực và mệt mỏi đến mức chỉ muốn tháo chạy khỏi cuộc sống của bạn.

Trong mắt phái mạnh, phụ nữ thông minh nhất là khi biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thích "nhai lại" chuyện cũ

Chuyện gì đã qua, đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, đừng bao giờ khơi lại chuyện cũ. Dù anh ấy có phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng đến mấy, nếu đã bỏ qua thì bạn hãy giả vờ như đã quên hết tất cả. Nếu cứ mỗi lần cãi nhau lại đay nghiến, chì chiết người đàn ông mình yêu chỉ vì những gì đã qua thì bạn đang tự bóp chết tình yêu mình đang có.

Hãy nhớ, chẳng đàn ông nào thích phụ nữ lắm lời cả. Trong mắt phái mạnh, phụ nữ thông minh nhất là khi biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình.

Đàn bà nông cạn ghen tuông vô lối, suốt ngày ngờ vực đàn ông ngoại tình, có đàn bà khác sau lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

Hay suy diễn

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ dại dột xét nét đàn ông từng li từng tí. Dẫu chàng làm điều khiến mình không hài lòng, dù anh ấy quên không trả lời tin nhắn của mình thì nàng vẫn học cách hiểu cho đối phương.

Trong khi đó, phụ nữ khờ dại lại thích thổi phồng mọi chuyện. Họ ghen tuông vô lối, suốt ngày ngờ vực đàn ông ngoại tình, có đàn bà khác sau lưng mình.