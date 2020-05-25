3 điều đàn ông chỉ làm cho người phụ nữ họ yêu sâu đậm, dù không bị đòi hỏi

Phụ nữ yêu 25/05/2020 15:41

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng họ mới tình nguyện làm 3 điều này cho bạn, phụ nữ khác dù có “nằm mơ” cũng không bao giờ có được.

Nếu chàng nguyện làm 3 điều này dù bạn không hề đòi hỏi thì đấy chính là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng, chị em hãy giữ thật chặt bởi trên đời này sẽ chẳng ai yêu bạn nhiều như thế.

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Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ sẵn sàng công khai chuyện hò hẹn, giới thiệu người phụ nữ mình yêu với gia đình, bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

1. Công khai mối quan hệ

Phụ nữ đừng bao giờ tin vào câu nói “tình yêu là chuyện của hai đứa mình, anh không muốn người khác biết” hay “anh muốn chúng mình giữ kín mối quan hệ, chờ đến thời điểm thích hợp hẵng công khai”. Bởi lẽ, chỉ những gã đàn ông trăng hoa, đang bắt cá hai tay mới bắt người phụ nữ của mình giấu kín tình cảm dành cho đối phương.

Việc che giấu tình yêu đồng nghĩa với việc anh ta không xem bạn là người phụ nữ mình yêu thương nhất, cũng không hề có ý định gắn bó lâu dài. Thực tế, họ chỉ đang xem bạn như món đồ, sau khi vui chơi chán chê sẽ bỏ rơi không thương tiếc.

Ngược lại, khi đàn ông yêu chân thành họ sẽ sẵn sàng công khai chuyện hò hẹn, giới thiệu người phụ nữ mình yêu với gia đình, bạn bè. Chàng xem bạn là một phần trong cuộc sống của mình, không che đậy, chẳng ngần ngại chia sẻ hình ảnh của bạn lên mạng xã hội.

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Đừng cố đáp lễ chàng bằng món quà đắt tiền hơn, cũng đừng tìm đủ cách để từ chối vật chất anh ấy dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Tình nguyện tiêu tiền vì bạn

Là phụ nữ, đừng vì tự ái hay sĩ diện mà không cho đàn ông cơ hội được chăm sóc, yêu thương và thể hiện tình cảm với bạn bằng những món quà. Khi anh ấy mua tặng bạn chiếc túi xách, hãy cứ tận hưởng niềm vui được người yêu quan tâm chiều chuộng, hãy cứ hạnh phúc với việc chàng hiểu rõ sở thích, thói quen của bạn qua món quà.

Đừng cố đáp lễ chàng bằng món quà đắt tiền hơn, cũng đừng tìm đủ cách để từ chối vật chất anh ấy dành cho bạn. Bởi lẽ, nếu không yêu bạn thật lòng, nếu chỉ hẹn hò cho vui thì chàng đã không đối xử tử tế với bạn như thế.

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Khi đi ngoài đường, anh ấy luôn chủ động nắm lấy tay bạn, giành đi phía có xe để đảm bảo bạn được an toàn - Ảnh minh họa: Internet

3. Bảo vệ bạn

Trong tình yêu, chỉ cần cả hai nguyện yêu thương, làm mọi điều có thể để mang lại hạnh phúc cho đối phương là đủ. Vậy nên, nếu bạn bị ức hiếp, bị gia đình hay bạn bè của anh ấy ghét bỏ thì chàng sẽ chẳng ngần ngại chống lại tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu.

Chàng giải thích để mọi người hiểu rằng bạn đáng yêu như thế nào, tài giỏi ra sao và cả hai đang rất nghiêm túc trong mối quan hệ. Cũng vậy, khi bạn bị đồng nghiệp chơi xấu chàng sẽ sẵn lòng ngồi nghe bạn “chửi đổng” cả tiếng đồng hồ chỉ để bạn nhẹ lòng hơn.

Khi đi ngoài đường, anh ấy luôn chủ động nắm lấy tay bạn, giành đi phía có xe để đảm bảo bạn được an toàn.

Nếu đang yêu người đàn ông tử tế như trên, bạn hãy giữ khư khư, đừng dại lơ là kẻo đánh mất hạnh phúc lớn nhất đời mình.

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