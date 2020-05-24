Chính vì chỉ muốn lên giường chứ không muốn ràng buộc nên những mẫu phụ nữ lẳng lơ này là miếng mồi ngon trong mắt đàn ông ngoại tình.

Khi đàn ông ngoại tình, họ ắt sẽ tìm đến những mẫu phụ nữ lẳng lơ này để bắt đầu mối quan hệ vụng trộm. Bởi lẽ, những người phụ nữ đoan chính, đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ động đến đàn ông có vợ. Một khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ nhắm đến người phụ nữ sống phóng khoáng, không cần danh phận - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ phóng khoáng, không muốn kết hôn Khi yêu phụ nữ thường mong ước sẽ cùng người đàn ông hiện tại nắm tay nhau bước vào lễ đường, có một cuộc sống ấm êm, viên mãn đến cuối đời. Thế nhưng, có rất nhiều phụ nữ độc thân tôn sùng cuộc sống tự do, dù yêu đến “chết đi sống lại” nhưng họ vẫn không hề có hứng thú với hôn nhân.

Nàng chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới, khi tình cảm phai nhạt, nếu không còn hạnh phúc lúc ở cạnh nhau họ sẽ chủ động nói lời chia tay. Không đòi hỏi danh phận, không ràng buộc pháp lý, cũng không bắt đàn ông phải chung thủy chính là lý do vì sao họ luôn là đối tượng đàn ông lăng nhăng nhắm đến khi muốn cặp kè sau lưng vợ. Dẫu biết rằng mình chỉ đang là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác nhưng phụ nữ thực dụng vẫn chẳng đoái hoài đến - Ảnh minh họa: Internet 2. Phụ nữ sống thực dụng Với mẫu phụ nữ thực dụng thì chỉ cần đàn ông lắm của nhiều tiền, cung phụng và nuông chiều mình thì họ sẽ bất chấp tất cả để hò hẹn. Dù cho biết rõ đấy là người đàn ông đã có gia đình, dẫu biết rằng mình chỉ đang là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác họ vẫn chẳng đoái hoài đến.

Chỉ cần được sống trong nhung lụa, được tặng những món quà đắt tiền, chu cấp mỗi tháng và đưa đi du lịch ở những chốn xa hoa thì cô nàng “đào mỏ” sẽ thỏa hiệp với mối quan hệ trong bóng tối. Một khi đã sa vào lưới tình của mẫu phụ nữ trơ trẽn này, đàn ông sẽ bị “rút cạn túi”, bị bòn mót đến những đồng tiền cuối cùng. Khi người tình gặp khó khăn tài chính, không thể tiếp tục cho mình vật chất đủ đầy cô ta sẽ đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay. Chẳng chút vấn vương, không chút sầu muộn. Việc lang chạ với đồng nghiệp nữ khiến đàn ông trăng hoa phấn khích vô cùng - Ảnh minh họa: Internet 3. Nữ đồng nghiệp dễ dãi Vì là đồng nghiệp, có ít nhất 8 tiếng mỗi ngày bên nhau, cùng trải qua những khó khăn trong công việc nên mẫu phụ nữ này rất hiểu những áp lực, mỏi mệt mà người đàn ông phải trải qua. Những lời hỏi han săn sóc, những sự quan tâm lâu dần khiến cả hai nảy sinh tình cảm bất chấp đối phương đã có gia đình. Việc lang chạ với đồng nghiệp nữ khiến đàn ông trăng hoa phấn khích vô cùng. Bởi lẽ, họ có thể tận dụng giờ nghỉ trưa để “tâm sự”, có thể nhìn thấy nhau cả ngày mà chẳng sợ bị vợ phát giác. Những chuyến công tác xa cũng chính là cơ hội để họ có thể tình tự với nhau. Nếu xung quanh chồng bạn đang có sự xuất hiện của 3 mẫu phụ nữ trên thì chị em hãy đề cao cảnh giác. Đừng quá ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào chồng kẻo bị "cắm sừng", cũng đừng tin tưởng những ả đàn bà trên kẻo mất chồng như chơi.

Khác với vợ, bồ nhí luôn thuộc lòng 5 điều này nên đàn ông mê mệt không thôi Nhờ sở hữu những điều này nên bồ nhí luôn khiến đàn ông ngoại tình chết mê chết mệt, đắm đuối cả đời, quyết vứt bỏ vợ con để chạy theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/99-dan-ong-ngoai-tinh-muon-cam-sung-vo-deu-tim-den-kieu-phu-nu-nay-359467.html