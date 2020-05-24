99% đàn ông ngoại tình, muốn 'CẮM SỪNG VỢ' đều tìm đến kiểu phụ nữ này

Phụ nữ yêu 24/05/2020 16:09

Chính vì chỉ muốn lên giường chứ không muốn ràng buộc nên những mẫu phụ nữ lẳng lơ này là miếng mồi ngon trong mắt đàn ông ngoại tình.

Khi đàn ông ngoại tình, họ ắt sẽ tìm đến những mẫu phụ nữ lẳng lơ này để bắt đầu mối quan hệ vụng trộm. Bởi lẽ, những người phụ nữ đoan chính, đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ động đến đàn ông có vợ.

dan ong ngoai tinh 1
Một khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ nhắm đến người phụ nữ sống phóng khoáng, không cần danh phận - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ phóng khoáng, không muốn kết hôn

Khi yêu phụ nữ thường mong ước sẽ cùng người đàn ông hiện tại nắm tay nhau bước vào lễ đường, có một cuộc sống ấm êm, viên mãn đến cuối đời. Thế nhưng, có rất nhiều phụ nữ độc thân tôn sùng cuộc sống tự do, dù yêu đến “chết đi sống lại” nhưng họ vẫn không hề có hứng thú với hôn nhân.

Nàng chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới, khi tình cảm phai nhạt, nếu không còn hạnh phúc lúc ở cạnh nhau họ sẽ chủ động nói lời chia tay. Không đòi hỏi danh phận, không ràng buộc pháp lý, cũng không bắt đàn ông phải chung thủy chính là lý do vì sao họ luôn là đối tượng đàn ông lăng nhăng nhắm đến khi muốn cặp kè sau lưng vợ.

dan ong ngoai tinh 2
Dẫu biết rằng mình chỉ đang là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác nhưng phụ nữ thực dụng vẫn chẳng đoái hoài đến - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ sống thực dụng

Với mẫu phụ nữ thực dụng thì chỉ cần đàn ông lắm của nhiều tiền, cung phụng và nuông chiều mình thì họ sẽ bất chấp tất cả để hò hẹn. Dù cho biết rõ đấy là người đàn ông đã có gia đình, dẫu biết rằng mình chỉ đang là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác họ vẫn chẳng đoái hoài đến.

Chỉ cần được sống trong nhung lụa, được tặng những món quà đắt tiền, chu cấp mỗi tháng và đưa đi du lịch ở những chốn xa hoa thì cô nàng “đào mỏ” sẽ thỏa hiệp với mối quan hệ trong bóng tối.

Một khi đã sa vào lưới tình của mẫu phụ nữ trơ trẽn này, đàn ông sẽ bị “rút cạn túi”, bị bòn mót đến những đồng tiền cuối cùng. Khi người tình gặp khó khăn tài chính, không thể tiếp tục cho mình vật chất đủ đầy cô ta sẽ đá phăng anh ta ra khỏi đời mình ngay. Chẳng chút vấn vương, không chút sầu muộn.

dan ong ngoai tinh 3
Việc lang chạ với đồng nghiệp nữ khiến đàn ông trăng hoa phấn khích vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Nữ đồng nghiệp dễ dãi

Vì là đồng nghiệp, có ít nhất 8 tiếng mỗi ngày bên nhau, cùng trải qua những khó khăn trong công việc nên mẫu phụ nữ này rất hiểu những áp lực, mỏi mệt mà người đàn ông phải trải qua.

Những lời hỏi han săn sóc, những sự quan tâm lâu dần khiến cả hai nảy sinh tình cảm bất chấp đối phương đã có gia đình. Việc lang chạ với đồng nghiệp nữ khiến đàn ông trăng hoa phấn khích vô cùng. Bởi lẽ, họ có thể tận dụng giờ nghỉ trưa để “tâm sự”, có thể nhìn thấy nhau cả ngày mà chẳng sợ bị vợ phát giác. Những chuyến công tác xa cũng chính là cơ hội để họ có thể tình tự với nhau.

Nếu xung quanh chồng bạn đang có sự xuất hiện của 3 mẫu phụ nữ trên thì chị em hãy đề cao cảnh giác. Đừng quá ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào chồng kẻo bị "cắm sừng", cũng đừng tin tưởng những ả đàn bà trên kẻo mất chồng như chơi.

Khác với vợ, bồ nhí luôn thuộc lòng 5 điều này nên đàn ông mê mệt không thôi

Khác với vợ, bồ nhí luôn thuộc lòng 5 điều này nên đàn ông mê mệt không thôi

Nhờ sở hữu những điều này nên bồ nhí luôn khiến đàn ông ngoại tình chết mê chết mệt, đắm đuối cả đời, quyết vứt bỏ vợ con để chạy theo.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lẳng lơ chồng ngoại tình đàn ông trăng hoa

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 29 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 48 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này